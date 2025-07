Meta tiene tanta prisa por liderar la IA que ha hecho algo insólito: está construyendo un centro de datos en carpas

Mark Zuckerberg ya tiene los galácticos que necesitaba para su equipo de superinteligencia. Conseguir el talento era solo una parte del plan. La otra es qué hacer con él, y ponerlo a trabajar requiere una cosa: potencia computacional. A Meta le ha entrado prisa y, mientras avanza en distintas direcciones, ha empezado a construir centros de datos en carpas al aire libre.

Tan increíble como suena. En Meta están marcando su propio ritmo para levantar centros de datos. Ante las urgencias que les han entrado por añadir capacidad computacional, necesitaban construir centros de datos de la forma más rápida posible, y el atajo ha sido construirlos en carpas al aire libre. Esto es algo que confirmó a Business Insider un portavoz de la compañía. Que lo estén haciendo no significa que sea corriente: no se trata de sumar potencia sin más, sino hacerlo de forma que la integración de los equipos no ponga en riesgo la sostenibilidad energética y de refrigeración del sistema. Sorprende que vayan a usar carpas, especialmente en verano, dadas las dificultades que añaden a la gestión del calor.

Zuck haciendo de Musk. La medida de Zuckerberg recuerda a otro rival en la carrera por ganar la inteligencia artificial, y no es casual. Elon Musk ya hizo la locura de instalar 100.000 GPU de Nvidia en 19 días, algo con lo que el mismísimo Jensen Huang alucinaba. En Semianalysis, el primer medio en desvelar los faraónicos planes de Meta, contaban que el diseño de los centros de datos de Meta está influido por la velocidad con la que Musk ha operado en xAI y en Tesla. Facebook en sus inicios fue la compañía que lideró el "muévete rápido y rompe cosas" y ahora demuestra que esa filosofía sigue viva, como en OpenAI.

El gran plan. Mientras Meta instalaba carpas, Mark Zuckerberg anunció que iban a "invertir cientos de miles de millones de dólares en computación para construir superinteligencia". En la práctica, mencionó la construcción de dos mega centros de datos. El primero será Prometheus, que pretenden usar desde el año que viene. En segundo lugar, construirán 'Hyperion', con el que presume de que contará con un tamaño similar a Manhattan y una capacidad de hasta 5 gigavatios a lo largo de los próximos años. Las carpas son provisionales hasta que logren llegar a la potencia fija que persiguen. Por contextualizar los números, en Semianalysis recuerdan que, hasta ahora no hay clusters operativos de Nvidia H100 y H200 de más de 200 megavatios.

Por qué tanta prisa. El contexto lo es todo. Meta estaba muy bien posicionada en la carrera de la inteligencia artificial, pese a que su gran apuesta de la década era el metaverso, donde estaba quemando cantidades ingentes de dinero. Sin embargo, todo cambió con Llama 4. El último gran modelo de lenguaje de la compañía no solo decepcionó en sus principios, sino que ha sido opacado por lanzamientos tan potentes de la competencia como o3, Claude 4 o Gemini 2.5 Pro. En Meta son tan conscientes de la competitividad perdida que su inteligencia artificial por defecto para programar es Claude. Sí, por encima de Llama Code. En cualquier caso, los inversores no parecen preocupados ante el espectacular ciclo bursátil de Meta.

Tener la mejor IA va a ser mucho más que talento y modelos. El plan de Meta para ponerse a la cabeza de la inteligencia artificial muestra que la carrera va a tener muchas patas. En primer lugar, Zuckerberg se ha hecho con el talento de sus grandes rivales. En segundo lugar, adquiriendo de facto Scale AI, se ha asegurado tener datos de calidad. Pero no es suficiente. Hace falta acceso a una brutal capacidad de cálculo, que obtendrán con los mencionados centros de datos. Y es ahí donde la carrera se convierte también en energética: Meta va lanzada a por la energía nuclear, llegando a quedarse con centrales nucleares abocadas al cierre. Y va más allá, con la firma de construcción de una planta que usará una tecnología centrada en aprovechar el calor subterráneo sin fugas.

Imágenes | Mark Zuckerberg | Meta

