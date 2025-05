La mala noticia es que el oxígeno de la Tierra tiene fecha de caducidad. La buena es que no estaremos aquí para verlo

Podemos respirar tranquilos. También los nietos de los nietos de nuestros nietos. Pero el oxígeno que sustenta la vida compleja en la Tierra no será eterno. A nuestra atmósfera rica en oxígeno le quedan, aproximadamente, mil millones de años. Entonces, el cambio será drástico.

Una desoxigenación rápida. Un estudio internacional publicado en Nature Geoscience detalla los cálculos. Después de hacer más de 400.000 simulaciones sobre la evolución geológica y biológica de nuestro planeta, científicos japoneses y estadounidenses llegaron a la conclusión de que la Tierra experimentará una desoxigenación rápida que la devolverá a un estado atmosférico similar al de la Tierra Arcaica de hace unos 2.500 millones de años.

Lo que el Sol te da, el Sol te lo quita. Hasta hace poco, la comunidad científica estimaba la esperanza de vida de la biosfera terrestre en otros 2.000 millones de años, cuando el calentamiento global a escalas de tiempo geológico lleve a la evaporación de los océanos. Pero este nuevo modelo proyecta un escenario diferente.

Según los investigadores, el aumento de la radiación solar intensificará el ciclo de los carbonatos y silicatos. Esto provocará una disminución drástica de las concentraciones de dióxido de carbono. Con menos CO₂, los organismos fotosintéticos como las plantas, las principales productoras de oxígeno, morirán. El resultado: una caída vertiginosa del oxígeno atmosférico.

Si acaso, quedará la vida anaeróbica. Con una millonésima parte del oxígeno que tenemos hoy, las formas de vida compleja se extinguirán mucho antes de que los océanos hiervan y el planeta se quede sin agua superficial. Para la gran mayoría de formas de vida, cuyo metabolismo depende del oxígeno, este será el final del camino.

El modelo indica que la desoxigenación ocurrirá en 1.080 millones de años (con una desviación de ±140 millones de años). Para entonces, la atmósfera terrestre será radicalmente distinta, con niveles elevados de metano, niveles bajos de dióxido de carbono, y una ausencia total de capa de ozono. Con suerte, será un mundo de formas de vida anaeróbicas.

Y para qué nos sirve este dato. Aunque no nos vaya a afectar a nosotros, ni a los nietos de los nietos de nuestros nietos, el estudio, financiado por el proyecto Nexus for Exoplanet System Science de la NASA, tiene implicaciones importantes para la búsqueda de vida extraterrestre. Sugiere que una atmósfera oxigenada no es una característica permanente de los mundos habitables.

El oxígeno, y su subproducto fotoquímico, el ozono, son dos de las biofirmas que buscan las agencias espaciales en los exoplanetas. Si la atmósfera rica en oxígeno de la Tierra va a durar entre un 20 y un 30% de la vida total del planeta, otros planetas similares a la Tierra podrían tener ahora atmósferas débilmente oxigenadas o anóxicas. La búsqueda de vida más allá de nuestro sistema solar tendrá que ampliar su alcance a otras firmas biológicas.

Imagen | NASA

