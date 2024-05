Corea del Sur está desesperada por animar su natalidad. Así que ya plantea entregar súper cheques bebé de 70.000 euros

A problemas desesperados, medidas desesperadas. Y costosas. En mitad de un durísimo invierno demográfico que ha hundido su tasa de fertilidad hasta dejarla por los suelos y plantea graves retos sociales, económicos e incluso en materia de defensa, Corea del Sur ha decidido poner toda la carne en el asador para animar su pirámide poblacional. Su presidente ha reconocido que plantea crear un ministerio específico que busque soluciones para animar la tasa de natalidad y, en un giro aún más llamativo, las autoridades han pulsado la opinión de su población para saber qué les parecía entregar cuantiosísimos "cheques bebé" a las familias .

Y lo de cuantioso no es una forma de hablar. El sondeo hablaba de 10 millones de wones, equivalente a 68.000 euros. La cifra duplica de hecho el PIB Per cápita.

Un mega "cheque bebé". El Gobierno surcoreano acaba de plantear a sus ciudadanos una pregunta peculiar: qué les parecería entregar grandes "cheques bebé" a las familias para animar la natalidad. Hace unas semanas las autoridades lanzaron una encuesta para pulsar la opinión pública sobre el pago en efectivo de 100 millones de wones, casi 68.000 dólares, a hogares con niños recién nacidos.

La medida persigue un objetivo claro, y complejo: rejuvenecer una país que lidia con una de las tasas de fertilidad más bajas del planeta y en el que la natalidad es uno de los temas que más quebraderos de cabeza genera tanto al Gobierno central como a las autoridades locales. La consulta la activó la Comisión Anticorrupción y Derechos Civiles (ACRC) a través de su web el 17 de abril y, según precisaba The Chosun Daily poco después, se mantendría abierta hasta el día 26.

Una medida millonaria. Al menos de momento la idea es solo eso, una idea, una propuesta lanzada a la población para pulsar su opinión sobre el tema, pero el simple hecho de que se haya puesto sobre la mesa y saltado a los medios —tanto surcoreanos como foráneos— dan una idea del calado de la crisis demográfica del país. Y de hasta dónde están dispuestas a llegar sus autoridades para revertirla.

Las propia encuesta de ACRC reconoce que entregar "un pago directo" de 100 millones de wones (KRW) podría costar a las arcas públicas 23 billones de KRW anuales, lo que rondaría los 15.600 millones de euros. The Independent precisa que supondría la mitad del presupuesto nacional para políticas de natalidad.

Pero… ¿Qué proponen exactamente? La encuesta, en coreano, puedes consultarla a través de este link. En ella la ACRC plantea algunas opciones a los participantes y les pregunta sobre su postura. "¿Sería un incentivo a la natalidad que el Gobierno proporcionara de forma directa una gran cantidad de dinero a las madres o a sus bebés? Un pago directo en metálico de 100 millones de KRW a las madres (o sus bebés) costaría al Gobierno alrededor de 23 billones de KRW al año en función del número de nacimientos de 2023, ¿crees que es buena idea?", anota el organismo entre otras cuestiones, como la posibilidad de redirigir los fondos que ahora se destinan a fines similares para financiar una medida de tal calibre.

Una cifra redonda. Que la ACRC hable de 100 millones de wones, casi 68.000 euros, no es casualidad. Esa es la cantidad que planteó hace no mucho para un fin similar Booyoung, una constructora de Seúl que lleva tiempo intentando incentivar también la natalidad. En un movimiento mediático, que le hizo saltar a titulares de medio mundo, la empresa planteó en marzo entregar 100 millones de wones a los empleados que se decidieran a tener un bebé. Forbes precisa que desde 2021 ha dado 5,25 millones de dólares a 70 trabajadores que se convirtieron en padres o madres. Su idea no pasó inadvertida en la ACRC, que ha recogido el guante.

Gravosa… y esperanzadora. La medida tanteada por la ACRC quizás resulte cara, pero los surcoreanos creen que podría ser eficaz. Maeil Business Newspaper se hacía eco hace poco del resultado del sondeo y muestra que algo más del 60% de los ciudadanos consideran que un pago como el que sugiere la ACRC incentivaría los nacimientos. El resultado no implica que la medida se vaya a adoptar, pero de nuevo supone otro indicador de la opinión y el estado de la crisis demográfica.

En total participaron en el sondeo 13.600 personas. Igual de relevante es que la mitad de los encuestados no ve con malos ojos destinar a una inicia así los fondos que ahora se dedican a políticas de natalidad similares. "Como se critica la escasa eficacia de la política para superar las bajas tasas de natalidad, comprobaremos la eficacia del plan de apoyo directo a los beneficiarios de la política mediante esta encuesta", explican desde la comisión tras analizar los resultados.

"Emergencia nacional". Si una imagen vale que mil palabras, las cifras, sobre todo cuando son tan elocuentes como las que manejan las autoridades de Corea del Sur, tampoco se quedan atrás. El país afronta una crisis demográfica en toda regla. Una tan grave que le ha llevado ya a hablar de "emergencia nacional". Hay estudios que estiman que, con su deriva actual, la nación sumará 26,8 millones de personas en 2100, muy lejos de los 51,7 millones actuales. Y lo peor es que las políticas desplegadas hasta la fecha no parecen haber surtir los efectos esperados.

"La caída de natalidad se acelera. Los expertos advierten de una crisis en la existencia del país en el futuro", reconoce la ACRC, que admite que a pesar de los grandes esfuerzos y fondos destinados a incentivar el nacimiento de bebés entre 2006 y 2021 la natalidad sigue resintiéndose. "El año pasado la tasa de fertilidad de Corea alcanzó un mínimo histórico de 0,72 y se espera que este se sitúe en torno al 0,6, lo que ha suscitado críticas sobre la ineficiencia de las medidas", abunda el organismo. Queda por lo tanto una duda botando: ¿debe apostarse por medidas directas, como la ayuda que ahora plantea, o mantener la estrategia de políticas indirectas que faciliten, por ejemplo, el acceso a la vivienda o conciliación?

