Las Apple Glass costarán 499 dólares y tendrán LiDAR integrado, según la última filtración de Prosser

Llevamos mucho tiempo oyendo hablar de las gafas de realidad aumentada de Apple. Sobre ellas se sabe relativamente poco, pero Jon Prosser, el encargado de filtrar por completo el iPhone SE (2020) y el nuevo Macbook Air, acaba de filtrar más datos. Según Prosser, estas gafas de realidad aumentada se llamarán Apple Glass y se presentarán como un "One More Thing" en una Keynote entre el Q4-2020 y Q1-2021.

Afirma Prosser que su precio será de 499 dólares, que vienen a ser unos 455 euros al cambio. No ha publicado fotos, pero asegura haber visto un prototipo cuyo aspecto es similar al de unas gafas normales y corrientes. La idea es que pasen desapercibidas. Las lentes serán transparantes y, hasta donde ha podido saber, no se contempla un modelo con cristales tintados (como unas gafas de sol).

La filtración de las gafas comienza a partir del minuto seis.

Las gafas son similares al Apple Watch en cuanto a funcionamiento, ya que serán dependientes del iPhone. Dado que su diseño todavía no se ha desvelado es imposible hablar de sus características físicas, pero Prosser asegura que las gafas tienen un sensor LiDAR integrado en las patillas, algo que posiblemente se use para lo relacionado con la realidad aumentada y el control.

Porque asegura el filtrador que las gafas se podrán controlar mediante gestos en las patillas o mediante gestos en el frontal, es decir, moviendo las manos. Al menos sobre el papel, eso sería posible gracias al LiDAR. Las gafas se cargan de forma inalámbrica, pero no se ha detallado ni la velocidad ni la potencia.

@stroughtonsmith Managed to get into apple glasses test mode (aka StarTester mode) in 13.1 beta 3 on iPhone X, but right-eye view in glitchy. (Scene contents are from my area light test, not from StarBoard) pic.twitter.com/71chJTBJaA