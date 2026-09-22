El LG OLED C6 ha bajado tanto de precio que se acerca mucho al que suele tener su anterior generación

La gama C de los televisores OLED de LG ofrece un excelente equilibrio entre precio y características, por lo que con la llegada de la que es la generación actual hemos querido prestar mucha atención a las ofertas. Y vaya ofertas hay ahora mismo en tiendas como Mi Electro, cuyo precio ha bajado tanto que se acerca al que tiene la generación anterior.

Mi Electro ahora mismo tiene el televisor por un precio de 1.049 euros, pero, como menciona la propia tienda, este televisor cuenta con una promoción en la que la marca devuelve 100 euros. Es por esta misma razón por la que el precio en Mi Electro es de 949 euros. De esta forma, quedaros con:

Su precio en oferta es de 1.049 euros.

LG devuelve 100 euros al registrar el producto.

Un televisor con una ficha técnica muy completa

El LG OLED C6 es un televisor que parte de un precio oficial de 1.899 euros, por lo que el descuento de la tienda es bastante grande. Lo interesante es que incorpora un panel con tecnología OLED de, en este caso, 55 pulgadas, y además ofrece una tasa de refresco de hasta 165 Hz (a través de VRR), mejorando de esta forma la tasa que veíamos en la generación anterior, que es de 144 Hz.

Sumado a que incorpora HDMI 2.1 y a que cuenta con tecnologías como AMD FreeSync y Nvidia G-Sync, se trata de un televisor bastante atractivo de cara a consumir contenido de videojuegos, además de cine y series gracias a su panel OLED que muestra colores negros más profundos.

Por supuesto, este televisor, al ser de gama alta, es compatible con algunos de los principales formatos de imagen y sonido, como es el caso de Dolby Vision y Dolby Atmos, aunque volvemos a echar en falta la compatibilidad con HDR10+. Su procesador es el Alpha 11 Gen3 AI y los altavoces ofrecen una potencia de 40W.

⚡ EN RESUMEN: oferta del LG OLED C6 hoy ✅ LO MEJOR Su panel : cuenta con tecnología OLED y alcanza los 165 Hz a través de VRR.

: cuenta con tecnología OLED y alcanza los 165 Hz a través de VRR. La compatibilidad con Dolby Vision y Dolby Atmos .

. Su precio en oferta. ❌ LO PEOR No tiene tratamiento antirreflejos , algo que sí vemos en la gama G.

, algo que sí vemos en la gama G. No es compatible con HDR10+. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un buen televisor OLED para consumir contenido de cine, series y videojuegos, sobre todo si buscas un precio ajustado. ⛔ NO LO COMPRES SI... Si vas a colocar el televisor frente a una ventana. Si da el sol te molestarán los reflejos, por lo que en estos casos es recomendable comprar un televisor con tratamiento antirreflejos.

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Imágenes | LG

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