Cuando la utilidad no está reñida con la estética: 23 productos de tecnología con un impresionante diseño (2019)

Estudiando la carrera de diseño una de las cosas que primero me enseñaron es que en un buen producto estética y función van de la mano. Lamentablemente en ámbitos como la tecnología el apartado de estética tiende a ausentarse o simplemente no se arriesga lo suficiente con él como con el de la función. Es decir, no vemos tantas innovaciones y experimentos en diseño como las vemos en nuevas tecnologías dentro de los gadgets. Aunque claro, por suerte siempre hay excepciones.

En un mercado donde la mayoría de fabricantes de móviles siguen las tendencias de unos pocos, necesitamos buscar algo más atrevido mirando el diseño de otros productos. Productos donde el departamento de diseño industrial parece haber cogido las riendas del proyecto. Hemos elaborado una lista de más de 20 productos que impresionan por su estética y no decepcionan por su utilidad. En 2017 hicimos una parecida, ahora se suman a la lista unos cuantos mas.

Samsung The Frame

Comenzamos esta lista por Samsung, que más allá de los smartphones un apartado en el que suele destacar en el mundo de la tecnología para el consumidor es el de los televisores. Samsung The Frame no es un televisor al uso, sino uno que como su propio nombre indica, sirve como cuadro, hablamos de él en Xataka cuando se presentó. Televisor cuando se utiliza y cuadro cuando está en reposo. Falta que ver cuál es el consumo energético final de este producto, a fin de cuentas es como tener el televisor todo el día encendido.

The Frame está disponible en cuatro tamaños distintos, desde las 43" hasta las 65". Su diseño está pensado para ser colgado en una pared (aunque también en atril si se desea) y disimularse con el resto de objetos decorativos de la casa. Es posible cambiar su marco entre cuatro opciones distintas en material y color.

Más información | Samsung

Apple Watch Edition de cerámica

En 2015 Apple presentó su primer reloj inteligente. Nada de diseño circular como todo el mundo esperaba, sino más bien uno rectangular que ha decidido mantener --e imponer-- durante estos últimos años. Si bien mediante la forma rompía con la tendencia en la industria relojera, donde sí que busco acercarse fue en los materiales utilizados. Las ediciones de aluminio y acero fueron las más populares (y baratas), pero también vimos una edición en oro y, posteriormente, una de cerámica.

Este último material es el que posiblemente ha conseguido ofrecernos el reloj inteligente más elegante de todos. Con una carcasa de cerámica blanca el Apple Watch Edition de cerámica destaca por encima de los demás con facilidad. Al contrario de lo que pueda parecer, la cerámica es realmente resistente, con una dureza muy superior a la del acero por ejemplo. También destaca por su ligereza respecto a los metales de los otros modelos. Sin embargo, donde más impresiona es al tacto y uso en primera persona, sorprende cómo dentro de un material tan poco común en el mundo tecnológico hay tanta tecnología.

Más información | Apple

Oura Ring

Cuando pensamos en un gadget para contar los pasos y analizar el sueño nos viene a la mente una pulsera cuantificadora. Ha sido la forma más sencilla por parte de los fabricantes de colocar sensores de movimiento y sobre todo de medición del pulso por su contacto con la muñeca. Pero, ¿qué hay de los anillos?

Oura Ring es un medidor de movimiento y sueño (especialmente esto último) en forma de anillo. No es un anillo aparatoso y enorme, sino más bien uno fino y sin ningún elemento externo que de a entender que es un gadget electrónico. No hay LEDs ni pantallas en la parte externa, tan sólo una serie de sensores en la parte interna donde hace contacto con la piel del dedo.

El anillo está disponible en dos formas ligeramente diferentes y tres colores distintos además de un acabado con piedras preciosas. Su precio parte de algo más de 300 euros, aunque puede superar los 1.000 euros si escogemos algunos modelos determinados como el que trae piedras preciosas.

Más información | Oura

B&O Beosound 2

De Bang & Olufsen es difícil escoger un único producto. Los productos de la marca de altavoces y auriculares no suelen decepcionar en calidad de sonido, menos aún en diseño y estética general, uno de sus puntos fuertes. Ejemplo de ello es el altavoz para el hogar Beosound 2. Un potente altavoz cónico --e icónico-- que puede pasar por una pieza de arte más de la casa.

Lo interesante de este Beosound 2 es que aprovecha su factor forma y los materiales de construcción a su favor para ofrecer una mejor experiencia de sonido. Es un altavoz pesado (más de 4 kilogramos) y fabricado en un exterior de aluminio liso. Con esto consigue reducir al máximo las distorsiones de sonido causadas por las vibraciones. también gracias a su forma cónica puede enviar el sonido en 360 grados para inundar toda la estancia donde se encuentra colocado. Luego tenemos más detalles como la parte superior táctil y deslizable para controlar la reproducción, o su sensor de proximidad para gestionar automáticamente el volumen.

Más información | B&O

Panic Playdate

Panic, desarrolladora de videojuegos y software para Mac, es una empresa que siempre se ha esforzado por hacer productos de una calidad sublime. Este año han decidido dar el salto al hardware, a fabricar su propia consola. El resultado lo vimos en Xataka e impresiona desde el primer momento. Playdate es una pequeña consola portátil con un aire retro e inspirada en legendarias consolas como Game Boy. Pero hay un detalle, la manivela.

Con un amarillo chillón, la consola ya tiene suficiente para destacar. Sin embargo hay mas características por las que llama la atención. Tenemos por ejemplo su diseño rectangular algo "bruto" y esos recalcados tornillos que mantienen todo unido. Unos cuantos botones propios de una consola como son la cruceta y los 'A'/'B', los orificios del altavoz, el cargador o el conector de los auriculares.

Pero todo eso es lo de menos, lo más interesante y revolucionario de Playdate es su manivela. En pleno 2019 Panic ha introducido una manivela para que estemos girándola sin parar con tal de que los personajes en los juegos se desplacen o avancemos y retrocedamos en las escenas. Hay mas innovación en esta pequeña manivela que en todas las consolas portables actuales que son reproducciones en miniatura de consolas de los 80 y los 90.

About those games. We reached out to some of our favorite people, like @KeitaTakahash, @bfod, @helvetica, @shauninman, and many more.



Here's a peek at one: Crankin's Time Travel Adventure, from Keita. It's fun and funny. pic.twitter.com/0Ibwqr5k3I — Playdate (@playdate) May 22, 2019

Más información | Panic

Orbit Special Turntable

No soy aficionado de los vinilos en particular, sin embargo con un tocadiscos como el Orbit Special de Turntable ma haría fan de ellos. El Orbit Special Turntable destaca por anteponer la mecánica y el funcionamiento analógico a lo digital. Un tocadiscos a priori sencillo, pero con componentes muy bien pensados y con una razón de ser.

El tocadiscos Orbit se encuentra disponible en diferentes acabados y colores como el negro, el rojo, el verde o el azul. Aquí el interesante es otro, el modelo Special con acabado en madera para el cuerpo principal del tocadiscos.

Por otra parte, quizás lo más destacable sea su placa de acrílico transparente para resaltar aún más la simplicidad de los componentes y el funcionamiento del tocadiscos. Ocurre algo similar con la goma que sirve para girar la placa de acrílico, que está unida a un pequeño rotor en la esquina del tocadiscos. Colocar el rotor en la parte inferior central del acrílico evitaría utilizar un componente extra y la goma, pero habría sido lo fácil.

Más información | U-Turn Audio

Adidas 4D

¿Qué tienen unas zapatillas de tecnológico? En la actualidad mucho más de lo que pensamos gracias a la introducción de nuevos materiales y hasta posibilidades de atarse solas. Pero las Adidas de la serie 4D destacan por algo más interesante aún, el proceso de fabricación que tienen. Las zapatillas de la serie Adidas 4D se fabrican con impresoras 3D especiales para adaptarse a las necesidades de cada atleta o tipo de cliente de forma mucho más rápida y cómoda que con procesos de fabricación tradicionales donde se requiere de moldes y pasos extra.

Los sneakers están de moda y sus precios en mercados de segunda mano pueden ascender una barbaridad haciendo que funcionen ya incluso como un mercado de valores. Sin embargo estos zapatillas suelen inspirarse en versiones retro. La serie 4D de Adidas rompe con esto, ofreciendo algo realmente futurístico como ellos indican. Futurístico por el proceso de fabricación y por el diseño final. Una suela llena de orificios que consigue mayor ligereza, una amortiguación mayor y sobre todo ese aspecto único.

Más información | Adidas

Ember Travel Mug

Dotar de tecnología un termo de café (o lo que se quiera colocar dentro) es hasta cierto punto innecesario. Sin embargo, si se hace con estilo y el resultado final es útil, merece la pena resaltarlo. Ember Travel Mug es un termo eléctrico que no solamente mantiene el calor de la bebida del interior durante horas, sino que es capaz de mantenerla a una temperatura concreta que nosotros ajustemos.

Colocas la bebida que te interesa dentro, giras el dial inferior para ajustar una temperatura (que aparecerá en una matriz de LEDs en al superficie del termo) y la bebida se mantiene a esa temperatura durante horas. Como todo buen producto inteligente que se precie, es posible conectar el termo a un smartphone o smartwatch para añadir por ejemplo temperaturas preestablecidas para cada tipo de bebida que coloquemos dentro. Ya de por sí es difícil encontrar un termo estéticamente agradable, si además de eso viene con un regulador de temperatura digital es más que perfecto.

Más información | Ember

Teenage Engineering OP-1

¿Hay un sintetizador con más estilo que el Teenage Engineering OP-1? Difícil. Este pequeño (es especialmente pequeño para ser un sintetizador) gadget esconde un sinfín de funcionalidades para los músicos con resultados exquisitos según quien lo ha probado. Aunque nosotros nos vamos a fijar en sus detalles de diseño.

El Teenage Engineering OP-1 trae un cuerpo con estilo modular (cada pieza parece estar encajada y que se puede intercambiar) en color blanco que destaca por los diferentes vivos colores que resaltan algunos de sus botones. Los diales disponen de un código de color propio que se refleja posteriormente en su pequeña pantalla para que el usuario sepa cómo afecta cada botón en la creación del sonido.

Los sintetizadores en general no destacan por su diseño, están repletos de botones que todos parecen iguales y complican la línea de aprendizaje. Teenage Engineering OP-1 parece más bien un juguete antes que un sintetizador profesional. Esto se debe a los colores utilizados y la simplicidad de su diseño, pero de juguete tiene poco, es un sintetizador compacto y de lo más versátil por las funciones que trae.

Más información | teenage engineering

LaCie Mobile Drive

Los discos duros externos suelen ser de lo más aburridos. No es un producto del que presumir, es antes un producto utilitario que estético. Con un acabado en plástico negro, es complicado encontrar alguno por el que decantarse si nos fijamos en el aspecto que tienen. A no ser, claro, que nos fijemos en LaCie. Esta marca de unidades de almacenamiento destaca especialmente por cuidar tanto el rendimiento de sus discos como el diseño.

De todos sus productos uno que me llama mucho la atención es el LaCie Mobile Drive, un disco SSD externo completamente envuelto en aluminio. La carcasa poliédrica aseguran que está cortada y pulida en diamante para conseguir ese aluminio puro y robusto. Como ocurre con los productos de LaCie, es un accesorio tecnológico que no buscaría esconder en mi escritorio.

Más información | LaCie

Misfit Ray

Antes comentábamos que Oura ofrecía un dispositivo cuantificador sorprendente gracias a que arriesgaba con algo que no fuese una pulsera. No significa esto que todas las pulseras cuantificadoras en sí sean aburridas estéticamente hablando. Mi favoritas desde la primera generación son las de Misfit. Esta marca en los últimos años ha sacado diferentes relojes inteligentes, aunque yo me quedo con Misfit Ray, una pulsera cuantificadora de lo más elegante.

Misfit Ray es una pulsera cilíndrica con unos LEDs mínimos y capaz de medir los pasos, la carreras, el sueño o indicar diferentes notificaciones del móvil. Debido a su forma cilíndrica y de aluminio en diferentes tonalidades de bronce y negro es una pulsera que es interesante utilizar sólo como accesorio de moda, independientemente de lo que pueda hacer tecnológicamente hablando. Como curiosidad también se puede utilizar como colgante.

Más información | Misfit

Xiaomi Mi LED Desk Lamp

Como ya hemos visto, no todo son móviles o productos tecnologicos en Xaiomi. La marca china siempre llama la atención por ofrecer productos asequibles con un diseño mínimamente cuidado. Inspirado en grandes escuelas de diseño de producto como Bauhaus, muestra líneas simples, tonos claros y diseños limpios que apuestan por la utilidad antes que por el adorno.

Una prueba de todo esto es la Xiaomi Mi LED Desk Lamp, una lampara de escritorio prácticamente toda en blanco con un resaltón cable naranja. La lampara esta compuesta por un brazo robótico de dos piezas rectas y una base circular. Un solo botón/dial encontramos en la base en la base, que sirve para encender, apagar, regular y activar modos distintos de luz. Se conecta al smartphone para controlar la calidez de la luz y su intensidad desde el mismo, aunque sin eso ya sería interesante por sí sola.

Más información | Xiaomi

LG Fx0

Un teléfono que en 2014 pasó sin pena ni gloria. En colaboración con Mozilla los surcoreanos de LG lanzaron un móvil de edición especial inspirado en el LG G3. Diseñado por Tokujin Yoshioka, el LG FxO contaba con una carcasa beige completamente traslúcida que dejaba ver su interior. Una flecha que apuntaba directamente al corazón de los más nostálgicos con el uso de ese estilo tan propio de décadas anteriores.

LG FxO nunca llegó a triunfar, quizás por utilizar Firefox OS como sistema operativo y no Android. O quizás por ese diseño tan peculiar que o lo amas o lo odias. Cinco años después hemos visto algunas propuestas más como la de Xiaomi con su carcasa transparente, aunque lo que nos muestra por detrás es una pegatina y no los componentes internos reales.

Más información | Mozilla

VanMoof S2

Una razón la que nunca han acabado de convencerme las bicicletas eléctricas es porque son más motocicletas que bicicletas. Las baterías, el motor y las luces azuladas que suelen añadirse hacen que pierda una de las ventajas básicas de una bicicleta: su simplicidad y ligereza. VanMoof ha conseguido evitar en parte esto con su VanMoof 2, una bicicleta eléctrica que no parece una bicicleta eléctrica.

Hay que fijarse en detalle para darse cuenta de que es una bicicleta eléctrica. disponible en dos colores, esta bicicleta esconde en sus tubos principales tanto el motor como la batería y el resto de componentes. Además de ofrecer ese impulso extra eléctrico también trae otras funciones destacables como un bloqueo inteligente, una matriz de LEDs en el tubo para dar indicaciones o conexión contínua con el smartphone y el smartwatch.

Más información | VanMoof

LaMetric Sky

De LaMetric Sky ya nos hicimos eco en Xataka. Se trata de una serie de matrices de LEDs en formas triangulares con las que podemos formar todo tipo de formas y posteriormente sincronizarlas con el smartphone para iluminarlas. Una especie de lámpara de pared inteligente que cambia en forma y tamaño según deseemos.

Los mosaicos que formemos pueden simplemente mostrar diferentes luces en tonalidades de colores distintas o pueden usarse a modo de pantalla. Por ejemplo podemos hacer que muestre el tiempo metereológico que hace o los seguidores de una cuenta de Instagram determinada. Por su versatilidad es ideal tanto en un salón de casa como en una oficina. Las posibilidades son muchas, aunque eso requiera de comprar más unidades y por lo tanto el precio suba considerablemente.

Más información | LaMetric

Microsoft Xbox Adaptive Controller

Todos tenemos en la cabeza la misma imagen cuando pensamos en un "mando para Xbox", pero hay más mandos de Xbox. Microsoft tiene un mando especial para aquellas personas con problemas de accesibilidad y --creo yo-- tiene un diseño mucho más cuidado que el mando normal. Microsoft Xbox Adaptive Controller es una mesa de comandos con dos botones principales gigantes y una serie de botones extra. El Adaptive Controller funciona además como un centro de control al que se le puede conectar otros accesorios de accesibilidad extra.

Dejando un poco de lado su enrome utilidad, sí nos fijamos en el aspecto del diseño, el Microsoft Xbox Adaptive Controller sigue un poco las líneas estéticas de las últimas consolas Xbox. Pero claro, este diseño duocromo en blanco y negro hace que destaque un poco más que el resto de productos en una industria como la del videojuego, donde todo es oscuro y con luces de neon. Microsoft Xbox Adaptive Controller es de esos productos que centran todo su diseño en ofrecer algo útil y una experiencia de usuario intuitiva, y vaya si lo han conseguido.

Más información | Microsoft

Herman Miller Aeron Chair

¿Una silla de oficina en la lista de productos bien diseñados? Una silla de oficina en la lista de productos bien diseñados . Herman Miller tiene una de las sillas de oficina más icónicas que se han creado nunca, la Aeron Chair. Esta silla está repleta de reguladores y botones que parece más una silla ortopédica que una silla de oficina. ¿Hace eso que sea una silla fea? No, todo lo contrario si conoces su propósito.

Aeron Chair se diseño en la década de los 90 con el propósito de ser la silla más ergonómica que existe. Su éxito fue arrollador y casi tres décadas después sigue siendo una de las mejores sillas que podemos comprar si la ergonomía es prioritaria. Todas las características, reguladores, materiales y medidas de la silla están pensadas con la idea de ofrecer un reposo correcto para el usuario. Por este tipo de cosas es una silla icónica en el mundo del diseño, no en vano se ha ganado un puesto en el MoMA.

Más información | Herman Miller

Microsoft Surface Arc Mouse

Propuestas locas de ratones para ordenador han habido varias, de todas ellas me quedo con Surface Arc Mouse de Microsoft. Un ratón que a priori puede parecer incómodo, todo lo contrario al tenerlo en mano y utilizarlo unos minutos. Por dentro está "hueco", porque realmente es una tabla flexible que adapta la forma de un ratón de ordenador. Para encenderlo simplemente lo doblas y listo, funciona como ratón.

En la parte posterior cuenta con una especie de trackpad que también trae el botón principal y secundario. La superficie táctil acepta diferentes gestos configurables en le ordenador, así como una imitación de la rueda para hacer scroll. Quizás la pega de este ratón sea que aún utilice pilas y no disponga de una batería recargable. Por lo demás, en diseño, a este ratón pocas pegas se le puede encontrar.

Más información | Microsoft

Honda e

Los coches eléctricos están irrumpiendo en la industria del automóvil. Aquí sin embargo se da el problema de que muchos fabricantes siguen apostando por adaptar sus modelos de coches de combustible a eléctricos. Para ello cambian el motor por uno eléctrico, añaden una batería, muchas luces azuladas y alguna funcionalidad para conectarlo a Internet. Cuando un fabricante no sigue esta tendencia sino que diseña un coche eléctrico desde cero, inmediatamente llama la atención. Es lo que ha ocurrido con Honda y su Honda e.

El Honda e se presentó en mayo de este año y llegará durante 2020. Es un coche que por sus atractivas líneas recuerda un poco a los coches de los años 80. Eso sí, para nada la tecnología de entonces, este Honda e es todo eléctrico y cuenta en su interior por ejemplo con un enorme y espacioso salpicadero repleto de pantallas. Un coche eléctrico que llama la atención sin tener que recurrir a recursos de diseño fáciles. En blanco platino metalizado es impecable.

Más información | Honda

August Smart Lock Pro

Cuando se trata de introducir tecnología en un aspecto de la vida que nunca ha tenido y no parece tan necesario... hace falta hacerlo con mimo y tacto. Mimo y tacto también a través del diseño, como ocurre con las cerraduras de August. No todo el mundo quiere añadir una cerradura inteligente a su puerta de casa, pero si la cerradura tiene un diseño cuidado y aspecto agradable todo es más fácil.

August Smart Lock Pro es una pequeña cerradura inteligente en forma de circunferencia que se coloca en las puertas para bloquearlas y desbloquearlas remotamente desde un teléfono inteligente, reloj inteligente o altavoz inteligente. Cuando se abre o se cierra la puerta un dial se gira automáticamente, combinando así tecnología digital con analógica. Simple e intuitivo, para que sea de lo más fácil introducirlo en el hogar.

Más información | August

Molekule

Un purificador de aire en el hogar te cambia la vida, y no lo sabes hasta que pruebas uno. En este campo de la industria el que parece liderar por tecnología es Molekule con sus diferentes filtros capaces de capturar además del polvo y la suciedad también bacterias y otras partículas a nivel molecular, según indican.

De todos modos, aparte de la que pueda ser o no ser su efectividad, destaca por el robusto cuidado y diseño que trae. Se trata de un enorme cilindro que podemos colocar en cualquier parte del hogar o la oficina. De aluminio y con asa de cuero, es fácil de transportar y dejar en cualquier lugar. Por la apertura de 360 grados que tiene en la parte inferior entra el aire y tras pasar por sus diferentes filtros sale por la parte superior gracias a unas rejillas que están dispuestas alrededor de una pequeña pantalla circular.

Más información | Molekule

Amazon Kindle Oasis

Amazon apostó por el diseño asimétrico con su Kindle insignia y la jugada le salió bien. Desde la primera generación del Kindle Oasis hasta la actual su característica predominante ha sido la asimetría, ofreciendo un marco y grosor lateral mayor para mejorar el agarre. Al factor forma se le suma el uso de materiales como el aluminio, algo relativamente más Premium que el plástico de los otros modelos de Kindle.

Pocas pegas se le puede encontrar el Kindle desde el punto de vista estético. Quizás algo menos de marcos y disimular mejor la antena (que no es de aluminio), por lo demás, el Kindle Oasis es imbatible tanto visualmente como por características. el Kindle oasis es la prueba de que un buen diseño vende, porque es la principal diferencia con el resto de modelos de Kindle, y con ello Amazon consiguen que se venda por un precio muy superior a los otros modelos.

Más información | Amazon

Cake Kalk&

En diseño hay un truco para cuando no sabes qué hacer con algo que debes colocar y estéticamente no convence. Ese truco es recalcar aún más ese ítem dentro del conjunto del diseño en vez de tratar de disimularlo. Un ejemplo reciente es el módulo de las cámaras traseras de los nuevos iPhone 11. Había que colocar esas cámaras ahí e iban a crear una protuberancia en el diseño de la parte trasera, Apple lo resalta más aún creando una protuberancia extra para cada lente y sorpresa, el resultado ya no es tan malo como en los renders donde sólo había una protuberancia principal.

Pero ahora vamos a hablar de motos, eléctricas. La tendencia de la mayoría de fabricantes ha sido adaptar sus diseños más populares de motos de combustión a motos eléctricas, ejemplo claro el de Vespa o Harley. No es algo negativo hacerlo, se consiguen resultados realmente interesantes y sin dejar de lado el estilo propio de esta industria del automóvil. Sin embargo me parece más interesante aún conseguir una moto eléctrica diseñada desde cero y resaltando principalmente que es eléctrica. Es lo que ocurre con Cake de Kalk&, moto en la que lo primero que vamos a ver es su batería. En el centro de la mismísima moto vemos las baterías y demás piezas rectangulares nada ocultas.

La moto de hecho oculta poco, todo parece estar al descubierto y da la sensación de que solo tenemos la estructura y falta acabarla con todo el chasis, alerones y demás componentes aerodinámicos. Pero no es así, Cake de Kalk& es tal y como la vemos en las fotografías, para dejar claro cuál es su propósito y apuesta.

Más información | Kalk&