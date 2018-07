The Frame 2018, el nuevo televisor de Samsung que se convierte en obra de arte cuando está en reposo

Sobre todo cuando hablamos de cierta diagonals, el televisor es un elemento que afecta también a la decoración, y la idea de Samsung es que haga las veces de lienzo para que el salón no quede con un simple rectángulo negro cuando no se esté usando. Es la idea de The Frame 2018, el televisor cuyo nombre ya define la que es su principal novedad.

Se trata de un fino televisor cuyo diseño recuerda al de un cuadro al componerse de un borde exterior intercambiable y un marco blanco que quedan alrededor del panel, para que el usuario pueda personalizar lo que queda cuando el aparato está apagado. Función que se añade a la que ya hemos visto en anteriores productos de la compañía, como la integración de S-Voice, el asistente de voz de Samsung.

Entretenimiento encendido y decoración apagado

En cuanto a la parte técnica, lo que sabemos es que la pantalla de The Frame 2018 tiene una resolución 4K UHD con la tecnología HDR10+, aunque no han comunicado las pulgadas o si habrá distintas diagonales disponibles. La idea es que sea fácil de configurar tanto por navegación como por comodidad, de ahí que integren herramientas para que la configuración no necesite contraseñas transfiriendo los detalles de la cuenta de Samsung Account desde el smartphone (por Bluetooth de baja energía o por wifi), así como el menú Samsung Smart Hub.

Pero lo que destaca es la nueva función decorativa cuando está apagado. El usuario puede seleccionar obras a su gusto de las más de 800 obras de arte disponibles en la Tienda de Arte de Samsung, entre las que se incluyen fotografías icónicas del New York Times, obras del Albert Museum de Londres y de la galería Yellow Korner entre otras.

Hay distintos modos para la muestra de obras: * Modo Presentación: se preseleccionan obras, más o menos como cuando creamos una lista de reproducción de música, de modo que se cambia automáticamente de imagen según el tiempo que se establece. * Modo recomendador: sugiere un conjunto de recomendaciones sobre diferentes temas (un color, un momento del día, etc.), siendo un modo más para descubrir nuevos artistas y obras. * Modo favorito: una manera de que el usuario seleccione sus obras favoritas para crear sus propias colecciones, de modo que puedan ser utilizadas en modo slideshow, siendo un acceso más sencillo a sus piezas favoritas.

The Frame 2018 recurre a sensores de luz que ajustan el brillo de la pantalla según la iluminación que haya en cada momento. Hay además tres opciones de marco magnéticos personalizados (en blanco, wengué y beige) para que el usuario también pueda personalizar esto, y al tener un solo cable (One Invisible Connection) ayuda a que se mantenga el minimalismo con la instalación.

A falta de dar detalles sobre los precios, The Frame 2018 ya está disponible en Europa. Así que quedamos pendientes de que la compañía indique el coste y los modelos de este nuevo producto.

Imágenes e información | Samsung