Tengo un teclado mecánico y no lo cambiaría por nada

Taka - taka - taka - taka... ese sonido tan característico – unas veces hipnótico, otras insoportable – del teclado mecánico en contacto con nuestros dedos. Pero hay algo más allá de ese ruido que hace que muchos prefieran los teclados mecánicos sobre los de membrana, a pesar de que en general su precio es más elevado. Hemos charlado con algunos usuarios de teclados mecánicos y estas son sus razones para elegirlos.

El caso de Santi Castelo es bastante particular. En menos de un lustro ha pasado de usar un teclado de membrana a sucumbir al mundo de los teclados mecánicos de tal manera que ahora compagina su trabajo de diseño de maquinaria industrial con su fabricación a medida:

"Yo empecé en este mundillo en 2015. Con cierta reticencia, ya que al igual que mucha gente estaba acostumbrado a usar los teclados normales que usa casi todo el mundo, especialmente los planos tipo portátil y diversos modelos de membrana. De los mecánicos me echaba para atrás que parecían menos ergonómicos y en general no tenían apenas extras (teclas multimedia, etc). Pero finalmente decidí comprarme un Ducky Shine 5 con switches Cherry Brown, y a partir de ahí, en fin, esto se ha convertido en un pozo sin fondo de tiempo y dinero.

Estaba bastante poco convencido de la compra, porque con él me salía totalmente de mi zona de confort, y si finalmente me gustaba significaba que me salía del mercado "normal" que uno puede adquirir en España. En fin, el Varmilo en cuestión cambió totalmente mi percepción de los teclados mecánicos. Todo me encantó: el tamaño más reducido, los switches resultaron ser mucho mejores que los Cherry y la distribución americana fue una revelación .

Al principio estaba muy contento con el Ducky, pero claro, este mundillo de los teclados está bastante dominado por los fans de los teclados pequeños con menos teclas y por los teclados con distribución americana , así que me decidí a comprar un Varmilo VB-87MN sin teclado numérico, con distribución americana (ANSI) y con switches Gateron Brown, que por aquel entonces no me sonaban de nada.

Así que la otra opción que hay si buscas algo más especial a medida de tus necesidades es entrar en el mundillo de los teclados custom . Este es el segundo gran obstáculo que hay, porque ya no solo supone un salto en cuanto a precios (250-500 euros), si no que también ya implica un conocimiento mucho mayor para saber exactamente lo que quieres, y por si fuera poco, tener que comprar todo en múltiples tiendas, la mayoría de ellas chinas, entre las que destaca sobre todo KBDFans.

Pero lo más inesperado y que más me gustó es que la calidad de los switches y de los estabilizadores de las teclas grandes era muchísimo mejor que la de prácticamente cualquiera de los teclados normales que hay en el mercado (desde los cutres hasta Ducky, Corsair, etc). Ahí es cuando tan mundano como teclear se empieza a convertir en un placer, y donde empieza realmente el pozo sin fondo que es el mundillo de los teclados, ya que te empiezas a informar más sobre las docenas de switches y estabilizadores distintos que hay, y claro, intentas encontrar el santo grial de tu teclado perfecto .

Cuando usas un teclado ANSI te das cuenta que todos los sistemas operativos, aplicaciones, lenguajes de programación, etc. están pensados para usar con teclados con distribución americana . Y usarlos para escribir en castellano es bastante sencillo, sólo tienes que acostumbrarte a algunos símbolos fuera de lugar y a poner la Ñ con alt gr+n, del resto es igual. (Aunque siempre tienes la opción de usarlos como si fuesen en castellano y que los símbolos que escriben no correspondan con los que vienen en las teclas, claro).

Este es el teclado que estoy usando ahora, está montado por mí. Es un KBD75 v2 ( 143,82 euros ) de KBDFans, con teclas Laser GMK. Los switches son Zealios v2 62g, y no me gustan porque son demasiado táctiles... menos mal que tiene arreglo, solo tengo que desoldar todo y soldarle otros."

Carlos Roberto Cabeio es técnico de sistemas y trabaja en Webedia. Por su profesión, pasa mucho tiempo delante de la pantalla picando código. Es un usuario convencido de los teclados mecánicos por una cuestión de practicidad, tanto en su uso como en el mantenimiento, como él mismo nos cuenta:

De haber tenido más presupuesto hubiera buscado un teclado mecánico que me permitiera tenerlo retroiluminado en un solo color, no como ahora que es RBGB. Habría preferido también la distribución del teclado con la tecla intro clásica, y no este que tiene el tipo ANSI, con la tecla intro más pequeña y distribución en inglés, aunque viene serigrafiado para utilizar en español sin problemas. Quizás le añadiría un reposamuñecas para que tras varias horas usándolo no se resientan las manos.

John Tones es uno de nuestros especialistas en cine, series y videojuegos. Escribe en Xataka, Espinof y Caninomag. Pasa bastante más de ocho horas escribiendo, tanto en su trabajo "normal" como en otras colaboraciones y proyectos personales. Esta fue su elección:

"Mi teclado es un Magicforce Smart (63,99 euros). Como no tenía necesidades técnicas excesivas, ya que no soy un gamer demasiado maniático en el ordenador, ni necesitaba demasiada versatilidad con la personalización .

Mi búsqueda de un teclado mecánico se debe a que me dedico a escribir no solo como trabajo, sino también por ocio, y me apetecía experimentar con algo así. No hay ninguna razón clara: hay una suma de nostalgia por los teclados de los microordenadores y primeros PCs con los que me crié y aprendí a teclear, es una sensación con la que me siento cómodo.

También hay algo psicológico que me ayuda a concentrarme, tanto con el ruido que hace como en el esfuerzo al pulsar las teclas y mover los dedos por encima del teclado. Hay algo de fisicidad en la tarea de escribir gracias al teclado mecánico que me agrada y me ayuda a pensar.