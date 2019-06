La reventa online de sneakers genera cientos de millones de dólares: se han convertido en activos de inversión

Adidas anuncia la puesta a la venta de unas nuevas zapatillas Yeezy, se podrán adquirir determinado día a determinada hora. ¿Las quieres? Va a ser difícil que las consigas, se agotan en instantes y tan rápido que ni siquiera todos los compradores tienen la opción de comprarlas, a veces se ofrece acceso sólo por sorteo. No es que haya muchísimos interesados (son relativamente pocos si los comparamos con otros compradores de otros productos), sino que las unidades son limitadas. De hecho, aquellos que las compren hay muchas probabilidades de que ni se las pongan. Es la nueva bolsa de valores, la de las sneakers,

Además de la popularización de este tipo de zapatillas en los últimos años, también se ha popularizado su reventa online. Pero nada de Wallapop o Milanuncios, hay plataformas exclusivamente dedicadas a las sneakers. Estas plataformas hacen de intermediarios, pero no solamente para conectar al comprador con el vendedor, también para verificar la autenticidad de las zapatillas y en qué estado se encuentran. La demanda es tan alta y la oferta tan limitada que prácticamente se han convertido en un objeto de lujo.

Las cuatro marcas que más furor generan en el mercado de la reventa online de sneakers.

Este tipo de plataformas son todo un nuevo negocio creado por y para las sneakers. En cada compra-venta en la que hacen de intermediaros se llevan una comisión por la transacción. Empresas como StockX, según comentaron a NYT, han duplicado sus ingresos en el último año. Facturan más de 100 millones de dólares al mes, tienen más de 800 empleados y ahora que han recibido una valoración de mil millones de dólares se han expandido a otros productos como bolsos de lujo o relojes.

No son los únicos, se trata de una creciente industria con diferentes plataformas para comprar y vender zapatillas. Stadium Goods, GOAT o Bump son algunas más que han sabido aprovechar esta necesidad en el mercado, o crearla.

"No para la reventa"

¿Qué dice Adidas de que las zapatillas que ellos ponen a la venta por unos 300 euros se vuelvan a vender posteriormente por unos 1.500 euros? No mucho, marcas como Adidas o Nike suelen tener una postura de no intervención en este tipo de asuntos. Según indica NYT, en marzo de este año el director financiero de Nike explicó que la empresa no estaba centrada en la reventa y no tenían planes de intervenir.

Sin embargo de forma indirecta sí que intervienen y les afecta la reventa de sneakers. Estas plataformas provocan que haya una demanda cada vez mayor y por lo tanto un interés enorme por la escasa oferta disponible. Al ser los fabricantes quienes controlan la oferta pueden jugar para alzar o bajar el valor de los productos según el interés en el mercado de la reventa.

El guiño de Nike a esta moda son unas zapatillas con el mensaje "No para la reventa".

Una anécdota curiosa la protagonizó Nike hace unos meses, cuando lanzaron unas zapatillas Jordan 1s por 160 dólares y con un mensaje en la suela "No para la reventa". Provocaron justo lo contrario, en StockX se vendieron a precios de más de 1.000 dólares.

Zapatillas que salen a bolsa

¿Cuál es el futuro de estas empresas de compra-venta? Definir el futuro de la venta de sneakers y productos de interés similar. O por lo menos eso es lo que pretenden. En StockX buscan por ejemplo sustituir a las tiendas minoristas, acabar con los precios fijos para productos donde la demanda es tan alta. Para ellos unas sneakers deberían salir al mercado como lo hacen las empresas a bolsa, mediante una IPO. Esto es, fijar el precio de salida según el interés que hay en el mercado por ellas.

No es el valor de una acción en bolsa, es el de unas zapatillas de segunda mano.

De hecho la empresa ya lo ha hecho con unas sandalias de edición limitada diseñadas por el diseñador Ben Baller. Las pusieron a la venta de forma exclusiva mediante una subasta en la que el precio medio fue de 210 dólares por cada para de sandalias. Según indican, tres veces más de lo que habrían costado en una tienda tradicional. Al parecer otras marcas ya están interesadas en este tipo de lanzamientos. Las zapatillas como activo de inversión ya son una realidad.

Vía | NYT

Imagen | @technobulka y @lefterisk