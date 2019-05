Playdate es una simpática consola portátil (¡con manivela!) que recuerda a la mítica Game Boy y que llegará en 2020

¿Una distribuidora de videojuegos fabricando consolas? Eso es precisamente lo que ha ocurrido con Panic, que es conocida por Firewatch, de Camposanto, y que ahora se ha lanzado a un segmento tan asentado como el de las consolas portátiles para lanzar su singular Playdate.

Esta consola portátil huye de convencionalismos y de hecho recuerda a las legendarias Game&Watch y Game Boy de Nintendo, pero introduce conceptos sorprendentes como su manivela y un servicio de descarga de videojuegos con una filosofía muy 'indie'.

Para desarrollarla han trabajado con Teenage Engineering, y juntos han creado un dispositivo realmente singular. Una consola portátil que además de su joypad direccional y de sus dos botones tiene un elemento sorprendente en su lateral derecho.

Oh yeah, the crank! No, it doesn't power the device. It's a flip-out rotational controller that puts a fresh spin on fun. Some games use it exclusively, some use it with the d-pad, and some not at all. pic.twitter.com/XYW97nLZKK