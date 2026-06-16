Durante décadas las empresas han acumulado capital y talento. Satya Nadella cree que ahora necesitan algo más: capital de tokens

Las reflexiones de los CEO de las grandes empresas hay que tomarlas siempre con cierta cautela ya que no acostumbran a ser simples reflexiones lanzadas al aire. Buscan regalarle el oído a alguien: inversores, rivales, usuarios o para calmar las aguas entre sus empleados.

Satya Nadella, ha publicado en sus perfiles de redes sociales un texto en el que redefinía, sin mucho disimulo, qué debería ser una empresa en la era de la inteligencia artificial. No era un comunicado sin más, sino que casi apuntaba a convertirse en un manifiesto en el que se cambiaba el foco de la carrera por desarrollar el mejor modelo de IA (un ámbito en el que Microsoft parece aceptar la derrota de Copilot) y define que el futuro de las empresas pasa por generar un tercer pilar a su estructura: el capital de tokens.

La empresa del futuro necesita un nuevo tipo de capital: el capital de tokens. Nadella no concibe la IA como un sustituto para los empleados humanos ya que, según su tesis, el capital humano es la base para convertir a la IA en una herramienta verdaderamente disruptiva que se nutre del conocimiento, el criterio, las relaciones y la lectura de patrones que aportan los empleados. Sin embargo, aporta un nuevo elemento a la ecuación empresarial: el capital de tokens. Este nuevo elemento está formado por la IA que una empresa construye y posee, no en los modelos que le alquilan terceras empresas.

En la actualidad, la mayoría de compañías usa la IA como un servicio de suscripción en el que pagan por un modelo que utilizan para hacen tareas con él. Sin embargo, cuando dejan de pagarlo, todo ese conocimiento y evolución se pierde y la empresa no conserva nada de todo el tiempo y recursos que ha invertido en afinar su uso. Nadella sostiene que ese camino lleva a ceder valor a unos pocos proveedores y los únicos que acumulan ventaja son quienes venden los modelos, el conocimiento propio de cada empresa acaba siendo la materia prima que alimenta a otros.

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El bucle que se convierte en activo. La idea del CEO de Microsoft gira en torno a lo que denomina "bucle de aprendizaje": un sistema que se retroalimenta con cada decisión tomada y con cada flujo de trabajo completado. Es decir, es una base de conocimiento que hace que la memoria de la empresa sea permanente y no se pierda al cambiar de modelo de IA o de empleados. "Este ciclo se convierte en la nueva propiedad intelectual de la empresa", destaca el CEO de Microsoft. "Lo veo como una máquina de escalar colinas". La clave es que este activo, al contrario de lo sucede en la actualidad, es evolutivo y se construye en base a un entrenamiento con datos reales de la empresa y con mediciones internas de su respuesta.

Cuanto más la usas y afinas, más valor tiene. Y, según argumenta Nadella, la empresa que lo construya pronto tendrá algo que no se puede comprar en ningún mercado de modelos de IA: una herramienta que se ha "formado" para hacer un trabajo muy concreto en un contexto personalizado.

La IA como herramienta, no como monopolio. Hay un párrafo en el alegato de Nadella que resulta llamativo viniendo del CEO de una empresa valorada en tres billones de dólares. Nadella compara el riesgo actual con lo que pasó en la primera fase de la globalización: sectores industriales enteros se vaciaron por la externalización. Las cifras macroeconómicas de los países aguantaban la pérdida de tejido industrial, pero el tejido social terminó resintiéndose añadiendo tensión al mercado laboral.

Su advertencia no deja lugar a interpretaciones: "Si todo el valor se concentra en unos pocos modelos, la economía política simplemente no lo tolerará. No existe permiso social para un futuro de IA que destruya industrias enteras". El objetivo, dice, tiene que ser un ecosistema donde cada empresa pueda construir su propio aprendizaje, no ser un engranaje más del monopolio de una IA. En realidad, esto no es nuevo, ya que es ll mismo principio con el que Microsoft construyó su negocio de plataformas en la nube de Azure, que usaba la infraestructura de Microsoft para que las empresas generen más valor del que tenía la plataforma en sí misma.

El problema que el manifiesto no resuelve. No obstante, las palabras de Nadella también plantean una serie de contradicciones con respecto a los últimos movimientos de Microsoft y de otras grandes tecnológicas. El CEO sostiene que el capital humano se vuelve imprescindible a medida que crece el capital de tokens ya que son los empleados quienes hacen que la IA de una empresa aprenda.

Sin embargo, su propia compañía lleva año y medio haciendo lo contrario. Microsoft despidió a más de 15.000 empleados durante 2025, y en abril de 2026 ofreció paquetes de jubilación voluntaria a unos 8.750 trabajadores en EEUU, algo que no había hecho en sus 51 años de historia, vinculando estos despidos a su apuesta por la IA. No es un caso exclusivo de Microsoft. En el primer trimestre de 2026 ya van más de 92.000 despidos entre los empleados de las grandes tecnológicas y el argumento que repiten todas las empresas es el mismo: la IA permite hacer más con menos gente.

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