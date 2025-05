Preguntaron a Bill Gates y a Warren Buffett cómo definirían su éxito en una sola palabra. No lo dudaron: centrarse

A los 94 años, Warren Buffett ha "colgado" su cuaderno de inversiones tras más de seis décadas como uno de los inversores más brillantes y certeros de Wall Street al frente de Berkshire Hathaway.

Por su parte, Bill Gates pasó cuatro décadas dirigiendo Microsoft. Ambos se hicieron milmillonarios con ello y coinciden en que nunca lo habrían conseguido de no ser por un factor clave: centrarse en alcanzar sus objetivos.

Centrarse en algo y ser constantes. En una entrevista para CNBC, Buffett contaba que en una ocasión el padre de Bill Gates reunió a un grupo de 20 personas –entre los que se encontraba Bill Gates— y les pidió que escribieran en un papel una palabra que explicara su éxito. "Bill y yo solo nos habíamos visto dos veces y no sabíamos lo que el otro estaba escribiendo. Ambos escribimos la misma palabra: 'focus'".

Tanto Bill Gates como Warren Buffett atribuyen gran parte de su fortuna y legado a su capacidad para evitar la dispersión y mantener el rumbo durante décadas. Para ellos, el enfoque y la capacidad para centrarse en un solo objetivo no es solo una habilidad, sino la base sobre la que construyeron sus imperios.

Mientras otros jugaban, Gates programaba. Según se detalla en su libro autobiográfico 'Código fuente: Mis inicios', el adolescente Gates descubrió que la programación era una forma creativa de estructurar ideas que ponía a prueba su capacidad de pensamiento lógico, lo que hizo que se obsesionara por crear distintos programas cuando el acceso a un ordenador era un recurso escaso solo reservado para universidades y grandes empresas.

Gates y sus compañeros del "cuarto de la computadora" de secundaria se las ingeniaron para conseguir tiempo de acceso compartido gratuito a uno de esos caros ordenadores y aprender a programar cuando muy pocos sabían hacerlo. Esa obsesión por el software le ha proporcionado una fortuna valorada en 112.700 millones de dólares, según Forbes.

Empezar pronto es una ventaja. En una entrevista para el programa de Charlie Rose en 2016, Gates aseguró que "lo que haces obsesivamente entre los 13 y los 18 años es lo que más probabilidades tiene de llevarte al éxito global. Lo único que hice obsesivamente entre mis 13 y mis 18 fue escribir software". Según Buffett, de la misma forma que Gates se centró en aprender a programar, él lo hizo en aprender a invertir. "Él se centró en el software. Yo me concentré en las inversiones. Empezar muy joven me dio una gran ventaja. No hay la menor duda al respecto", aseguraba el nonagenario inversor.

De acuerdo con Times of India, a los 11 años el "Oráculo de Omaha" ya comenzaba a hacer sus pinitos en las inversiones con 114,75 dólares que había ahorrado. Con ellos compró tres acciones de la compañía de petróleo y gas Cities Service (ahora llamada Citgo). Bill Gates se hizo millonario a los 20 años gracias a la empresa de software que había fundado con su amigo de secundaria Paul Allen. Warren Buffett tuvo que esperar hasta los 32 años para que su patrimonio superase las seis cifras.

Priorizar y evitar distracciones. Tener claras las prioridades ha sido esencial para que Gates y Buffett no malgastaran energías en proyectos que no los acercaban a sus objetivos. Bill Gates contó a CNBC que había enfocado toda su vida en un solo proyecto: Microsoft.

Durante sus primeros 20 años dirigiendo Microsoft, su rutina giraba exclusivamente en torno al desarrollo de software, sacrificando fines de semana y vacaciones para conseguir su objetivo: que cada hogar tuviera una computadora personal. En una entrevista para Vanity Fair, Paul Allen, cofundador de Microsoft y compañero de Gates en sus inicios en la programación, aseguró que "Microsoft era un entorno de mucho estrés porque Bill dirigía a los demás tan duro como lo hacía con él mismo".





La estrategia de Warren Buffett: enfoque y largo plazo. Desde joven, Warren Buffett, eligió especializarse en inversiones a largo plazo, evitando la tentación de buscar ganancias rápidas. Su estrategia durante todo este tiempo se ha basado en identificar empresas sólidas, invertir en ellas y mantener las acciones durante años o incluso décadas dejando que el tiempo y el interés compuesto hicieran crecer su dinero.

Buffett llama a este estilo de inversión el "efecto bola de nieve". En la junta anual de accionistas de Berkshire Hathaway de 1999, Buffett bromeaba con su precocidad inversora. "Empezamos a construir esta pequeña bola de nieve en la cima de una colina muy larga. La clave está en tener una colina muy larga, ya sea empezando muy joven o viviendo hasta muy viejo".

El veterano inversor, de 94 años, ha cumplido con ambas condiciones para terminar su carrera con la quinta mayor fortuna del mundo, con una "bola de nieve" valorada en 156.600 millones de dólares.

Imagen | Flickr (Fortune Live Media), Wikimedia Commons (Jennifer Jacquemart)