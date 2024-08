Las dos listas de Warren Buffett: la técnica del millonario inversor para priorizar objetivos profesionales

Warren Buffett lleva más de 60 años moviéndose en la primera línea de los mayores inversores globales desde ‎Berkshire Hathaway. Durante todo ese tiempo en activo, el veterano inversor de 94 años ha amasado una fortuna de 135.700 millones de dólares y ha aprendido a organizar su tiempo y a mejorar sus productividad con la suficiente autoridad como para atreverse a dar consejos a Bill Gates.

James Clear, autor del libro superventas ‘Hábitos atómicos’, publicaba un artículo sobre uno de esos preciados consejos de Warren Buffett que dio a Mike Flint, el piloto de su jet privado durante 10 años. Se basa en una estrategia en tres pasos para mejorar significativamente la capacidad para priorizar y alcanzar objetivos.

Las dos listas de Warren Buffett

En una ocasión, Warren Buffett y su piloto Mike Flint estaban comentando lo complicado resulta en ocasión diferenciar lo urgente de lo prioritario y lo fácil que era perder de vista los objetivos que realmente importan. Fue entonces cuando el millonario le contó a Flint cómo lo hacía él.

En primer lugar, Buffett pidió a su piloto que hiciera una lista con 25 objetivos que quería conseguir en su carrera. No obstante, tal y como apunta el escritor experto en productividad en su artículo, el sistema también puede aplicarse a objetivos a medio plazo e incluso a corto plazo, como qué 25 objetivos que quieres conseguir esta semana.

Flint se tomó su tiempo en completar su lista para asegurarse que los anotados eran los objetivos que realmente quería alcanzar. Cuando la tuvo completa, el piloto le mostro la lista a Buffett.

El veterano inversor le pidió que volviera a revisar su lista, y marcara con un círculo los cinco objetivos que considerara más importantes que el resto. Llegados a este punto, el piloto ya tenía dos listas: una lista A con 5 objetivos que había marcado con un círculo por considerarlos más importantes, y una lista B con 20 objetivos secundarios.

La lógica llevó a pensar a Flint que lo mejor sería ponerse a trabajar de inmediato en los 5 objetivos que había destacado en su lista A. "¿Y qué pasa con los que no marcaste?", señaló Buffett. "Bueno, los 5 primeros son mi enfoque principal, pero los otros 20 vienen en segundo lugar. Siguen siendo importantes, así que trabajaré en ellos de forma intermitente como mejor me parezca. No son tan urgentes, pero aun así planeo dedicarles un esfuerzo dedicado", le respondió el piloto.

"No. Te has equivocado, Mike", respondió el millonario. "Todo lo que no destacaste con un círculo se convirtió en tu lista de cosas que debes evitar a toda costa. Pase lo que pase, estas cosas no deben recibir tu atención hasta que hayas tenido éxito con tu top 5". Mike Flint ya tenía su lista de objetivos prioritarios y se había reducido de 25 elementos, a solo 5.

El poder de la eliminación

Priorizar conlleva ,inexorablemente, tomar decisiones. Para que un objetivo salga adelante, otros deben dejarse de lado. Lo verdaderamente complicado es eliminar las cosas que importan. Tener claras las prioridades permite una mejor organización del tiempo y un enfoque más efectivo en lo que realmente importa. Esta metodología no solo mejora la productividad en el trabajo, sino que también ayuda en la vida diaria al proporcionar un marco claro para la toma de decisiones y en la gestión del tiempo.

El escritor asegura que las tareas que tienen la mayor probabilidad de descarrilar tu progreso son las cosas que te importan, pero que no son realmente importantes. Es decir, los 20 objetivos que tenías en la lista B. "Es muy fácil justificar el gasto de tu tiempo en ellos", asegura Clear en su publicación. "Es por eso que la estrategia de Buffett es particularmente brillante", concluye el popular autor.

Es mucho mejor tener cinco objetivos cumplidos, que 20 proyectos a medio terminar.

Imagen | Flickr (Fortune Live Media)