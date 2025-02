Steve Jobs pensó que Bill Gates debería haber tomado ácido: creía que el LSD habría mejorado los diseños de Microsoft

Bill Gates y Steve Jobs fueron grandes rivales en el ámbito de las nuevas tecnologías, pero también mantuvieron una relación amistosa. Gates confesó en una entrevista con el británico The Independent que Steve Jobs llegó a decir que Gates debía haber tomado LSD para mejorar el diseño de los productos de Microsoft.

La relación personal y profesional de Steve Jobs y Bill Gates nunca fue sencilla y fluctuaba influenciada por la enorme competitividad de ambos fundadores y su visión de cómo debía ser la tecnología.

No obstante, el contexto tecnológico y financiero de ambas empresas obligaron a ambos millonarios a mantener el equivalente a una "Pax Romana" en sus relaciones personales. Al fin y al cabo, tal y como explicaba Jobs en una entrevista conjunta en la conferencia D5 de 2007, eran compañeros de viaje en su aventura tecnológica.

El truco de Jobs para imaginar diseños imposibles

Entre las muchas anécdotas que el fundador de Microsoft revela en su último libro autobiográfico 'Código fuente: mis inicios', Gates recuerda sus coqueteos puntuales con el cannabis y el consumo de LSD.

"Debido a que mi personalidad es bastante optimista y estoy dispuesto a correr riesgos, probé muchas cosas. Pero otra cosa sobre mi personalidad es que me gusta que mi mente trabaje y sea muy lógica. Así que dejé de consumir marihuana a principios de mis 20 años simplemente porque me volvía descuidada, ya sea durante ese mismo día o al día siguiente", explicaba Gates a The Independent.

Ignorando el consumo de marihuana de Gates durante su juventud, Steve Jobs aseguró que dar rienda suelta a la creatividad de Gates con LSD tal vez habría ayudado a mejorar el diseño de los productos de Microsoft. "Steve Jobs dijo una vez que le hubiera gustado que yo tomara ácido porque entonces quizá habría tenido más gusto en el diseño de mis productos", recordó Gates.

La respuesta de Gates fue aceptar que Jobs tenía un talento innato para el diseño, pero él tenía otras habilidades a las que había dado rienda suelta. "Mi respuesta a eso fue decir: 'Mira, me tocó el lote equivocado'. A mí me tocó el lote de codificación y a este tipo le tocó el lote de diseño de marketing, ¡así que bien por él!", contó Gates al diario británico.

Steve Jobs y Bill Gates: tecnología alucinógena

Steve Jobs, confesó en más de una ocasión que había consumido LSD en su juventud, y atribuyó parte de su visión creativa en el diseño de los productos de Apple a estas experiencias. Bajo su supervisión, Apple consiguió resurgir de sus cenizas con diseños tan icónicos como el iMac, iPod, iPad y iPhone.

Por otro lado, Gates era conocido por su enfoque más conservador y analítico, lo que posiblemente llevó a Jobs a hacer este comentario sobre la necesidad de ampliar la perspectiva de Gates en cuanto al diseño.

Sin embargo, tal y como destacaba Gates, su enfoque no estaba la estética de sus productos, sino en su software. De ahí que Microsoft se haya convertido en una de las principales compañías en computación en la nube e IA, y haya dominado durante décadas el software de productividad con aplicaciones como Word o Excel.

"Sus talentos y los míos, aparte de ser una especie de líder enérgico y de ir más allá de los límites, no se superponían mucho. Él no sabía lo que significaba una línea de código, y su capacidad para pensar en diseño y marketing y cosas así... envidio esas habilidades. No estoy a su altura", señalaba Gates.

Gates siempre ha estado muy interesado en los usos de las sustancias psicotrópicas y los efectos que tienen sobre el cerebro, declarándose un fan absoluto del del libro sobre drogas psicodélicas 'Cómo cambiar tu mente' de Michael Pollan y los posibles usos terapéuticos de estas sustancias. "La idea de que algunas de estas drogas que afectan a la mente puedan ayudar con la depresión o el TOC me parece fascinante. Por supuesto, tenemos que ser cuidadosos, y eso es muy diferente al uso recreativo", aseguraba el millonario.

En su biografía, el magnate tecnológico recuerda una de esas experiencias con sustancias alucinógenas de la que no guardaba el mejor de los recuerdos: "Parte del viaje fue estimulante, pero tomé la droga sin darme cuenta de que seguiría sintiendo sus efectos a la mañana siguiente, cuando llegara al consultorio del ortodoncista para una cirugía dental que tenía programada desde hacía tiempo", escribió Gates.

El millonario recordaba que: "Me quedé mirando con la boca abierta la cara de mi médico, mientras su taladro seguía trabajando, sin estar seguro de si lo que estaba viendo y sintiendo realmente estaba sucediendo". Gates asegura que juró que, si alguna vez volvía a tomar ácido, no lo haría solo, sobre todo, que no lo haría cuando tuviera planes para el día siguiente, especialmente una visita al dentista.

Imagen | Flickr (Joi Ito)