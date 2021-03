Los 27 análisis de marzo de Xataka: 8 móviles, 4 auriculares, drones, kits de domótica y todas nuestras reviews con sus notas

Que en marzo la mesa de análisis de Xataka haya estado más solicitada que en febrero no nos extraña nada, ¡menudo mes de novedades! Algunas están por llegar a nuestras manos, pero en los 27 análisis de Xataka en marzo podréis ver muchos de los productos que se han presentado recientemente.

Como siempre, los móviles son el grueso de las reseñas pero como suele ocurrir hay algún producto menos habitual. En este caso, vemos los primeros auriculares gaming de Bang and Olufsen, drones que dan una experiencia muy distinta a la que solemos ver y algunos kits de domótica de varios tipos. Así que, como siempre, os los ponemos con sus notas y vídeos para que los podáis ojear de un vistazo.

OnePlus 9 Pro - 9,3

El OnePlus 9 Pro estrena la colaboración del fabricante con Hasselblad iniciando lo que esperan que sea un camino de mejoras en fotografía. Aunque lo que destaca en este caso es esa fluidez a la que OnePlus nos ha "malacostumbrado".

Smartphone OnePlus 9 Pro 5G con cámara Hasselblad para móvil - Morning Mist 8GB de RAM + 128GB - 2 años de garantía - sin SIM PVP en Amazon 909,00€

Smartphone OnePlus 9 Pro 5G con cámara Hasselblad para móvil - Pine Green 12GB de RAM + 256GB - 2 años de garantía - sin SIM PVP en Amazon 999,00€

9,3 Diseño9,25 Pantalla9,5 Rendimiento9,75 Cámara8,75 Software9,5 Autonomía8.75 A@ann favor La experiencia con OxygenOS es excelente a todos los niveles.

Pantalla de gran calidad y muy fluida.

El combo Snapdragon 888 con los 12 GB de RAM puede con todo.

El diseño es muy elegante y hay un gran esfuerzo de compactación. En contra La autonomía es bastante normalita tirando a justa, aunque la carga rápida lo compensa.

El teleobjetivo da resultados muy inferiores a lo que esperamos de un gama alta.

La colaboración con Hasselblad parece más orientada al lado comercial que al fotográfico.



ASUS ROG Phone 5 - 9

El ASUS ROG Phone 5 es uno de los móviles gaming a tener en cuenta si lo que buscamos es el máximo rendimiento y, sobre todo, los accesorios más convenientes. Además, en esta caso hay modelo en blanco, escapando un poco del tradicional negro/gris oscuro para móviles de este tipo.

ASUS - ROG Phone 5 ZS673KS Noir 256Go - RAM 16 Go Hoy en Amazon por 999,00€

9 Diseño8,50 Pantalla9,25 Rendimiento9,75 Cámara8,25 Software9 Autonomía9 A favor La potencia es tal que incluso a 60 Hz derrocha fluidez.

El software vuelve a ser una delicia: la personalización de la experiencia en los videojuegos es máxima.

La calidad el audio es superior: muy buen trabajo con el estéreo y muy completa la oferta con el minijack y los distintos soportes. En contra En la fotografía sigue sin entrar competir con los móviles más fuertes en este campo, pero ha mantenido el nivel previo.

Es muy grande y alargado, cuesta acostumbrarse al tamaño y al peso.

Aunque no forma parte del móvil, el accesorio AeroActive no nos parece que sea demasiado efectivo.



OPPO Find X3 Pro - 9

El OPPO Find X3 Pro es una delicatessen en diseño. Fino, relativamente compacto, con un módulo de cámaras exquisitamente integrado y con unas especificaciones que lo dejan a la altura de los buques insignia del momento.

OPPO Find X3 Pro 5G - Pantalla 6,7" (AMOLED 120 Hz, 12GB + 256GB, Snapdragon 888, Batería 4500 mAh, Cuádruple cámara 50MP + 50MP + 13MP + 3MP, carga rápida 65W) Negro [Versión ES/PT] PVP en Amazon 1.169,00€

9 Diseño9,5 Pantalla9,5 Rendimiento9,25 Cámara9 Software8,75 Autonomía8,5 A favor Calidad de la pantalla, de lo mejor del mercado

Diseño único y cómodo en mano

Rendimiento fotográfico de las dos cámaras principales En contra La batería no acompaña a la carga rápida

Precio alto

Más zoom hubiera sido más acertado que el sensor microscópico



OnePlus 9 - 9

El hermano "menor" del OnePlus 9 Pro queda ligeramente por debajo en nota pero igualmente en el sobresaliente. Teniendo además un precio algo menor, el OnePlus 9 es todo un gama alta a la altura para competir contra los más potentes.

Smartphone OnePlus 9 5G con cámara Hasselblad para móvil - Arctic Sky 8GB de RAM + 128GB - 2 años de garantía - sin SIM PVP en Amazon 709,00€

9.0 Diseño8,75 Pantalla9 Rendimiento9,75 Cámara8,5 Software9.5 Autonomía8,75 A favor El rendimiento es superlativo. Da gusto usar el OnePlus 9.

La fidelidad en color de la cámara es digna, en ocasiones, de una cámara profesional.

Los 120Hz son de agradecer, aunque no son adaptativos. En contra Pese al buen trabajo en color, la cámara lava demasiado y acaba con muchas texturas.

El acabado no es todo lo premium que pudiera.

La batería no es mala, pero echamos en falta un poquito más.



HP Spectre X360 14 - 8,9

El HP Spectre X360 14 es el nuevo modelo de ultrabook de gama alta de HP. Mantiene el excelente acabado y diseño de la línea y además estrena los últimos procesadores Tiger Lake de Intel y sus gráficas Iris Xe.

Portátil táctil Convertible HP Spectre x360 14 PVP en Tienda HP 1.399,00€

8,9 Diseño9,5 Pantalla 8,75 Rendimiento9 Teclado/trackpad8 Software8,75 Autonomía9,25 A favor Autonomía para solventar más de una jornada laboral completa

Diseño y acabados del máximo nivel

Buen equilibro en la pantalla y el rendimiento En contra Demasiadas opciones "ocultas" en el teclado

La carga USB-C solo se puede realizar por el lado derecho

Calentamiento excesivo para usarlo sobre las rodillas



Acer Swift 5 (2020) - 8,6

El Acer Swift 5 (2020) llega con su pantalla de 14 pulgadas y los procesadores Intel Core de 11ª generación. Aunque lo que verdaderamente destaca en el día a día es su ligereza y su autonomía.

Acer Swift 5 - Portátil 14" FullHD (Intel Core i5-1135G7, 8GB RAM, 512GB SSD, Intel Iris Xe Graphics, Windows 10 Home), Color Negro - Teclado Qwerty Español PVP en Amazon 910,47€

8,6 Diseño9,25 Pantalla 8,5 Rendimiento8,25 Teclado/trackpad7,75 Software8,75 Autonomía9,5 A favor Excelente en peso con este tamaño de pantalla

Gran salto de rendimiento gráfico con la Iris Xe

Autonomía como debe ser en un ultrabook En contra Ficha técnica algo justa para su precio

El acabado en brillo y formato panorámico le resta valor a la pantalla

El nivel de acabado, pese a los materiales usados, es bajo



Xiaomi Redmi Note 10 Pro - 8,3

La gama Redmi Note suele encajar propuestas con una buena relación calidad-precio dentro de la gama media. El Xiaomi Redmi Note 10 Pro hace honores a esto y a sus antecedentes, ofreciendo una buena experiencia por debajo de los 300 euros.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro - Smartphone 6+64GB, 6,67" AMOLED DotDisplay de 120 Hz, Snapdragon 732G, 108 MP Cámara cuádruple, 5020 mAh, Gris Onyx (versión ES) PVP en Amazon 249,99€

8.3 Diseño8,50 Pantalla8,75 Rendimiento8,5 Cámara7,25 Software8 Autonomía8,5 A favor Pese a no ser un teléfono pequeño, es cómodo y no cansa. Está bien construido y no resbala.

Los 120 Hz se agradecen en el día a día, dan una fluidez que le sienta muy bien.

El estéreo es un punto a favor y además el desempeño es correcto. En contra Esperábamos más de la fotografía, especialmente del gran angular.

MIUI presenta un "lag" que vimos en los Redmi Note 9 y no antes, aunque está por llegar una nueva versión.



Realme 8 Pro - 8,3

El Realme 8 Pro es lo que solemos catalogar como renovación menor. No deja de ser una propuesta a buen precio para un gama media competente, pero pese a esos 108 megapíxeles de su sensor principal nos supo poco a nuevo.

realme 8 Pro Smartphone Libre, Cámara cuádruple Ultra de 108 MP, Pantalla completa AMOLED superior de 6,4", Carga SuperDart de 50 W, Batería de 4500 mAh, Dual Sim, NFC, 6+128GB, Punk Black PVP en Amazon 259,00€

8.3 Diseño8,75 Pantalla8,5 Rendimiento8,75 Cámara7,75 Software7 Autonomía9,25 A favor Comodísimo y muy ligero. Además no se ensucia, chapeau.

Muy buena experiencia con la pantalla. Peca de saturación y se queda en 60 Hz, pero es fácil acostumbrarse y no es un drama.

No se calienta a penas si lo usamos un rato a pleno rendimiento. En contra El motor de vibración es demasiado brusco y además no puede desactivarse la vibración en algunos casos (y los sonidos de notificación parecen de otra década).Esto suele ser poco importante, pero al final es algo que vamos a tener en cada notificación y no deja de ser experiencia de uso.

El audio no está mal, pero hemos tenido mejor experiencia en otros móviles de precio y características similares.

La lectura de huellas no es demasiado cómoda al necesitar segundos intentos y no ser lo rápida que podría.

El software. Realme UI ha demostrado ser estable y fluida previamente y esto se ha perdido con la nueva versión.



Realme Watch S Pro - 8

El Realme Watch S Pro es un reloj inteligente que no entra en la gama más alta, quedando en un rango de precio por encima de los 100 euros. Con el apellido "Pro" mejora a su antecesor, el Realme Watch S, aunque sigue siendo un smartwatch de los más básicos.

Realme Watch S Pro ( Negro ) PVP en Realme 129,99€

8 Diseño7,75 Pantalla8 Software7,5 Autonomía8,5 Interfaz8,25 A favor Buena autonomía.

Diseño mucho más premium que las generaciones anteriores.

La pantalla AMOLED le sienta genial. En contra El sistema operativo es demasiado básico.

No forma parte de un ecosistema más amplio.

Como el Realme Watch S, se queda a medio camino entre un smartwatch y una pulsera cuantificadora.



Huawei Freebuds 4i - 7,9

Los Huawei FreeBuds 4i son la opción TWS de Huawei para la gama media. Recogen el testigo de los Huawei Freebuds 3i, siendo muy cómodos y quedando bien a nivel de calidad de audio.

HUAWEI FreeBuds 4i Negro PVP en Huawei 79,00€

7,9 Diseño7,75 Calidad de sonido7,5 Cancelación de ruido7,5 Ergonomía8,5 Experiencia de uso7 Autonomía9,25 A favor Sonido muy equilibrado.

Realmente cómodos.

Buena cancelación de ruido. En contra La aplicación solo está en Android.

Tienen algo de latencia.

Son difíciles de sacar de la caja.



Moto G30 - 7,6

El Moto G30 es propuesta de Motorola para intentar competir en una gama media cada vez más hacinada. Sus armas son una batería de 5.000 mAh y un software que busca dar lo mejor de Android "puro" con añadidos útiles.

moto g30 (Pantalla de 6.5" 90Hz, Qualcomm Snapdragon, sistema de cuatro cámaras de 64MP, batería de 5000 mAH, Dual SIM, Android 11), Negro [Versión ES/PT] PVP en Amazon 199,00€ PVP en Fnac 199,90€

7.6 Diseño8,0 Pantalla7,0 Rendimiento6,75 Cámaras6,5 Software8,25 Autonomía9,0 A favor Autonomía para más de un día y medio.

Una interfaz limpia con pocos y prácticos "añadidos".

Buen tratamiento anti-huellas por delante y por detrás. En contra La resolución HD+ es escasa para una pantalla de este tamaño.

Rendimiento por debajo de lo esperado.

Calidad general de las cámaras muy justa.



Realme Buds Air 2 - 7,5

Los Realme Buds Air 2 son los últimos auriculares TWS o completamente inalámbricos de Realme. Unos auriculares de tipo in-ear que aspiran a competir en la gama media con un precio de salida de unos 50 euros, incluyendo cancelación de ruido activa, resistencia IPX5 y carga rápida..

Realme Buds Air 2 PVP en Realme 48,99€

7,5 Diseño7,75 Calidad de sonido7,25 Cancelación de ruido7 Ergonomía8,5 Experiencia de uso7,5 Autonomía7,5 A favor Sonido equilibrado para su precio.

Muy cómodos.

La latencia es casi inapreciable. En contra El soporte para iOS es mejorable.

Se esperaba más de la cancelación de ruido.

La autonomía es de solo cuatro horas.



Amazfit Bip U y Bip U Pro - 7,3 y 7,5

Lo de aclararse con los smartwatches de Amazfit es un reto a la altura del de aclararse con Xiaomi. Los últimos relojes en llegar han sido los Amazfit Bip U y Bip U Pro y, como se puede deducir, son casi iguales. La diferencia: el Amazfit Bip U Pro tiene GPS, Alexa y micrófono.

Amazfit Bip U Smartwatch Fitness Reloj Inteligente 60+ Modos Deportivos 1.43" Pantalla táctil a Color Grande 5 ATM GPS Incorporado (SpO2) Oxígeno en Sangre Frecuencia cardíaca (Negro) PVP en Amazon 59,90€

Amazfit Bip U Pro Smart Watch Reloj Inteligente con GPS Incorporado 60+ Modos Deportivos 5 ATM Fitness Tracker Oxígeno en Sangre Frecuencia cardíaca Monitor de sueño 1.43 Pantalla táctil PVP en Amazon 60,42€

Amazfit Bip U Pro - 7,5

7,5 Diseño6,5 Pantalla7,25 Software7,5 Autonomía8,75 Interfaz7,25 A favor Ofrece GPS y sensor SpO2.

Es compatible con Alexa.

Autonomía de una semana. En contra El software es el mismo que el Bip U.

La conexión de Alexa falla bastante.

El conjunto no se siente demasiado premium.



Amazfit Bip U - 7,3

7,3 Diseño6,5 Pantalla7,25 Software7 Autonomía8,75 Interfaz7,25 A favor Su precio es bastante reducido.

Tiene sensor SpO2.

Autonomía de una semana. En contra El software es básico, como todos los Amazfit.

No tiene chip GPS.

No se siente particularmente premium.



Samsung Galaxy A32 5G - 7,45

El Samsung Galaxy A32 5G busca ser una alternativa 5G para todos los públicos. Una propuesta básica de gama media, con procesador MediaTek y hasta 8 GB de RAM, aunque en nuestro análisis veréis en detalle la versión de 4 GB de RAM.

Samsung Galaxy A32 5G | Smartphone con Pantalla 6.5" Infinity-V HD+ | 4GB RAM y 128GB de Memoria Interna ampliables | Batería 5.000 mAh y Carga rápida | Color Negro [Versión española] PVP en Amazon 264,86€

7,45 Diseño7,5 Pantalla6,75 Rendimiento7,0 Cámaras7,0 Software8,5 Autonomía8,0 A favor Tenemos un teléfono con 5G preparado para todo.

El teléfono es resistente, robusto y muy limpio.

One UI sigue mejorando y siendo más completa con cada actualización. En contra Pantallas HD+ en estos precios no.

La autonomía no destaca, y debería.

Cambiar la lente macro por un zoom, una oportunidad perdida.



Tissot T-Touch Connect Solar - 6,9

La casa Tissot es referencia conocida en relojes analógicos de lujo y no tanto en smartwatches, pero eso no significa que no se hayan metido en este mercado. En Xataka hemos probado el Tissot T-Touch Connect Solar, una propuesta básica para los 1.040 euros a nivel de funciones, pero sin descuidar aspectos como el diseño o un sistema de carga solar.

TISSOT T-TOUCH CONNECT SOLAR PVP en Tissot 1.040,00€

6,9 Diseño9,5 Pantalla6 Software5 Autonomía10 Interfaz4 A favor Autonomía virtualmente ilimitada.

Diseño premium por los cuatro costados.

Excelente construcción y cuidado de los detalles. En contra El sistema operativo es muy, pero que muy básico.

La pantalla MIP no está a la altura de un reloj de su precio.

Como reloj es sensacional, pero como reloj híbrido / inteligente se queda demasiado corto.



Otros análisis

Huawei Sound

El Huawei Sound es el hermano pequeño del Huawei Sound x, y por eso mismo hace algunas concesiones con respecto a éste. Es más compacto, cuesta la mitad y aunque es de menor rango mantiene características muy interesantes.

DJI Mini 2

El DJI Mini 2 es el dron más pequeño y económico que DJI ha lanzado por el momento al mercado. y nos parece ideal para principiantes. Su precio no supera los 500 euros ni su peso los 250 gramos, y sin renunciar a la grabación de vídeo 4K.

B&O Beoplay Portal

Bang & Olufsen es una marca de productos de audio conocida por cuidar muchísimo el diseño, la construcción y los materiales, además de por la calidad del sonido que suelen emitir sus productos. Por ello, el hecho de meterse en terreno gaming nos despertaba mucha curiosidad e interés, y tras probar a fondo los nuevos B&O Beoplay Portal creemos que no son unos auriculares para videojuegos más por su acabado y su calidad de sonido, además de por su precio.

Beoplay Portal de Bang & Olufsen: cómodos Auriculares inalámbricos para Gaming con ANC para Xbox Series X|S, Xbox One,Grey Mist Hoy en Amazon por 499,00€

AMD Radeon RX 6700

Seguimos analizando componentes que destacan por la potencia que prometen y la AMD Radeon RX 6700 es una de esas tarjetas gráficas que se imponen por características y por tamaño a la hora de meterlas en la torre. Su baza: es la solución con arquitectura RDNA 2 más económica.

AMD Radeon RX 6700 PVP en PcComponentes 599,99€

Devolo Mesh Wifi 2

El kit Devolo Mesh Wifi 2 consta de unos adaptadores PLC con los extras de comportarse como puntos de acceso Wifi y quedar configurados como una red mesh. Son adaptadores Wifi 5 que admiten la conexión a la banda de 2.4 y 5 GHz, con alcance teórico de unos 90 metros cuadrados

Devolo Malla WiFi 2 Starter Kit PVP en Amazon 251,98€

Lidl Smart Home

El Lidl Smart Home es la propuesta de la marca propia (SilverCrest) de esta popular cadena de supermercados para domotizar nuestro hogar. En Xataka hemos probado el kit de inicio, que incluye un hub de control, tres bombillas inteligentes y un interruptor.

Set básico Smart Home PVP en Lidl 47,99€

Xbox Wireless Headset

El catálogo de accesorios de las nuevas consolas de Microsoft va creciendo poco a poco y los Xbox Wireless Headset están destinados a ser los auriculares más propicios para disfrutar de las horas de juego con ellas, si bien son compatibles con un PC con Windows Windows 10 e incluso un dispositivo Android o iOS. De hecho, pueden conectarse simultáneamente con dos dispositivos, y además disponen de compatibilidad con Dolby Atmos y DTS Headphone:X.

Xbox Wireless Headset Hoy en Amazon por 99,99€

TP-Link Deco X60

El TP-Link Deco X60 ea un kit pensado para anular zonas sin cobertura al mismo tiempo que se mejora la conexión Wifi. Compatible con Wifi 6, ofrece alcanzar velocidades totales de hasta 3.000 Mbps.

Dyson V11 Absolute Extra

Hemos sometido a la prueba del algodón al Dyson V11 Absolute Extra. Es un aspirador vertical sin cables al que hemos puesto a prueba a nivel de capacidad de succión, comodidad y autonomía.

DJI FPV

La experiencia con el nuevo dron DJI FPV nos parecido increíble. Se trata de una propuesta para hacernos volar "en primera persona", pero sin levantar los pies del suelo, sino gracias aun visor y un mando que permite pilotarlo con una sola mano.

DJI FPV Combo + Care Refresh (Auto-activated)- Drone, Quadcopter, OcuSync 3.0 HD Transmisión, 4k Vídeo, Experiencia de Vuelo Inmersiva, Súper Gran Angular de 150°, Con Care Refresh Hoy en Amazon por 1.519,00€

Elgato Light Strip

Elgato es la marca de dispositivos para streamers de Corsair, de la cual hemos puesto a prueba la Elgato Light Strip. Una tira LED RGBWW (red, green, blue, white, white) que podremos controlar de forma remota desde el ordenador o desde el móvil.