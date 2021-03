Devolo Mesh Wifi 2, análisis: PLC y redes mesh unidas para no dejar rincón de casa sin Internet

Los adaptadores PowerLine o PLC han sido desde hace años una de las maneras más directas y sencillas de mejorar la conectividad en hogares. Pero como todo dispositivo conectado, la tecnología ha evolucionado.

El kit Devolo Mesh Wifi 2 que hemos analizado en Xataka aúna la facilidad de uso de los adaptadores PLC con el extra de comportarse como puntos de acceso Wifi que además quedan configurados como redes mesh. ¿Lo ideal para mejorar la red Wifi en casa? Vamos a comprobarlo.

Ficha técnica del Devolo Mesh Wifi 2

Devolo Mesh Wifi 2 Estándares IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p Auto MDI/X Velocidad de transmisión Ethernet 10/100/1000 (Mbps)

Powerline G.hn 1200/2400 (Mbps) Alcance 500 metros WiFi Wifi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/k/r/v 2x2 MIMO (2.4 GHz hasta 300 Mbps y 5 GHz hasta 867 Mbps) Seguridad WPA3-WPA2 Potencia salida casquillo integrado 16 A Consumo Típico 8,9 W Dimensiones 152 x 76 x 40 mm Puertos 2 x Ethernet RJ45 Precio 250 euros

El kit que hemos analizado es el destinado a grandes viviendas (Multiroom kit), pues se compone de tres adaptadores, todos ellos idénticos. Hay también disponible un modelo básico con dos adaptadores.

Los adaptadores PLC son equipos Powerline con un alcance de hasta 500 metros bajo el estándar G.hn, lo que supone una velocidad de sincronización máxima entre adaptadores de 2400 Mbps (MIMO), aunque, como veremos, el rendimiento final depende de demasiados factores, desde la calidad de la instalación a la antigüedad de la misma o el establecimiento de diferentes circuitos.

El punto fuerte de estos adaptadores en que unen tecnología PLC con la creación de una red wifi mallada de la manera más sencilla posible

Además, es un protocolo que, pese a mejorar los anteriores, no es compatible con ellos, por lo que no podremos recurrir a otros adaptadores no G.hn para ampliar la red PLC.

En cuanto a la conectividad WiFi, son adaptadores Wifi 5 que admiten la conexión a la banda de 2.4 y 5 GHz, con máximos teóricos de 300 Mbps en la de 2.4 GHz y de 867 Mbps para la de 5 GHz. El alcance teórico de cada adaptador es de unos 90 metros cuadrados.

Grandes pero con muchas posibilidades

Los adaptadores Devolo Mesh Wifi 2 se presentan en un pack de tres dispositivos, bien empaquetados y con un cable cat 5e incluido.

El generoso tamaño y peso de los adaptadores de Devolo, con notables salidas de refrigeración en el diseño, se debe a su flexibilidad de uso. Todos ellos ofrecen dos conectores LAN Gigabit y tomas de corriente integradas, por lo que no perdemos enchufe alguno de casa. Pese a su tamaño, no hemos tenido problema en colocarlos en cualquier enchufe principal de casa.

El diseño es sobrio, en impoluto blanco, y solo disponemos de dos luces LED indicadoras de los dos modos de funcionamiento: PLC y Wifi.

Configuración “más sencillo imposible”

Una de las ventajas de contar con equipos PLC en casa es que la configuración inicial no es necesaria. Basta sacar el adaptador principal, que en este caso puede ser cualquiera de los tres, colocarlo en un enchufe y usar uno de sus puertos Ethernet como enlace con el router principal de nuestra conexión.

Los Devolo Mesh Wifi 2 son el mejor ejemplo de dispositivo de enchufar y listo

Pasados un par de minutos (el proceso es algo lento en estos dispositivos), la red queda configurada y solo debemos conectarnos a la red WiFi nueva usando la contraseña por defecto, la cual viene indicada en la parte interna del adaptador PLC.

Añadir más elementos PLC (que van a actuar a su vez como repetidores WiFi) es igual de sencillo: se colocan en el enchufe en el que queramos crear esa unión PowerLine y se espera hasta que se sincronice con el primer adaptador.

Cuando esto ocurre la luz LED en rojo pasa a ser blanca fija y ya disponemos de conectividad en ese nuevo punto, el cual sincroniza automáticamente su contraseña, creando un nuevo punto de acceso a la red mallada que ahora complementa la red PLC que hemos creado usando la red eléctrica de las estancias.

Una vez realizada la instalación física podemos pasar a configurar de manera más personal la instalación. Para ello podemos optar por la app para móviles o la interfaz web que permite controlar cada punto de acceso de manera individual.

Para el acceso web conviene partir del software CockPit de Devolo, que nos da “un mapa” de nuestra instalación PLC y nos permite el acceso a la configuración más detallada de la red de casa.

Entre las opciones de esa configuración hay que destacar, además de la gestión de la contraseña o nombre de red, las opciones algo limitadas de control parental y acceso temporal, así como el poder tener información sobre los canales usados por cada red y la personalización del uso de las redes de 2.4 y 5 GHz. También podemos determinar si queremos mantener la red callada (viene activa por defecto) o no.

Pruebas de rendimiento

Pasamos ya a las pruebas de rendimiento de este kit Devolo Mesh Wifi 2, que analizaremos tanto como un sistema PLC al uso como en su comportamiento como sistema inalámbrico de red mesh o mallada.

Para la prueba de rendimiento de este sistema hemos conectado un sobremesa a la red local vía Ethernet Gigabit, usando el software iPerf como servidor de datos.

Con un portátil con tarjeta de red 2x2 MIMO realizamos las mediciones correspondientes en diferentes estancias, conectando el equipo vía Ethernet Gigabit a uno de los puertos Ethernet de los adaptadores PLC, así como a la red inalámbrica, tomando medidas tanto en la de 2.4 GHz como en la de 5 GHz.

La vivienda donde hemos realizado las pruebas se compone de tres plantas (alrededor de 90 metros cuadrados por planta) con diferentes circuitos eléctricos separados. La instalación tiene una antigüedad de alrededor de 15 años.

Las medidas las realizamos en los puntos marcados en el plano de la imagen anterior, tanto las del sistema PLC como las WLAN.

En la misma estancia los resultados PLC son magníficos a nivel de velocidad de sincronización, superando según el software CockPit los 1000 Mbps, una cifra lejana a los 2400 Mbps máximos teóricos del protocolo pero casi el doble de lo habitual en los mejores kits PLC que hemos probado en las mismas condiciones.

En el resto de estancias de la primera planta la sincronización siempre está por encima de 750 Mbps, cifra que baja a alrededor de los 500 Mbps en la segunda planta y se queda ligeramente por encima de los 200 Mbps en el ático.

En cuanto al ping, es de 3 ms, cifra que se mantiene en todas las estancias sin superar en ningún momento los 5 ms.

Haciendo uso de nuestro portátil de prueba, el rendimiento real en cada punto se reduce considerablemente, aunque tanto en la primera como en la segunda planta las cifras son siempre superiores a los 200 Mbps. Dependerá de la conexión que queramos aprovechar valorar esta solución o no. Y por supuesto son resultados en esta configuración en particular, ya que el rendimiento real depende mucho de la instalación, carga de los enchufes y los elementos conectados a la red, que en la casa de prueba son muy numerosos.

En cuanto al rendimiento de la red mallada, hay que tener en cuenta que siempre partimos de repetidores que tienen esa conectividad WiFi como complemento de la principal, la PLC. El máximo teórico en la red de 2.4 GHz sería de 300 Mbps mientras que para 5 GHz podríamos alcanzar los 857 Mbps.

En las medidas recogidas en la tabla anterior, recordemos que medidas en el mismo lugar que las PLC, hay que destacar los resultados en la primera planta cerca del adaptador, donde tanto la red de 2.4 GHz como la de 5 GHz están cerca de un rendimiento del 50% respecto a sus cifras máximas teóricas.

Ya en la segunda planta y ático no tenemos cifras muy destacadas si comparamos con otros sistemas mesh analizados en Xataka (recordemos que no son equipos especializados en esta tecnología), pero sí que hemos conseguido una cobertura completa de la vivienda con unas cifras de velocidad real en la red de 5 GHz que nunca ha bajado de los 115 Mbps, lo que supone un buen complemento para la conectividad vía Ethernet que conseguimos con los adaptadores PLC.

Devolo Mesh Wifi 2, la opinión de Xataka

Con la llegada de las redes mesh, la elección de un sistema PLC para mejorar la conectividad en casa ha quedado algo desatendida. Que el rendimiento dependa tanto de la instalación y el entorno no juegan a favor de la tecnología. Pero en determinadas situaciones sigue siendo casi la única opción posible.

Este kit Devolo Mesh Wifi 2 es una solución mixta que combina de manera acertada la conectividad Powerline con la creación de una red mesh inalámbrica. Es justo la situación en que el producto podría competir con soluciones puras mesh, principalmente por el precio de este kit que, incluso con tres adaptadores, ofrece mejores resultados por estancias con buena instalación eléctrica que en diferentes plantas.

Este kit WiFi Mesh ha sido cedido para la prueba por parte de Devolo. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.