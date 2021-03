Dyson V11 Absolute Extra, análisis: el aspirador vertical más avanzado de Dyson es capaz de jubilar al de trineo

La prueba del algodón de un buen aspirador vertical sin cables son tres: una capacidad de succión suficiente para aspirar suelos y alfombras (entre otros elementos) a la altura de los modelos de trineo, un diseño que resulte cómodo y manejable y una autonomía suficiente para nuestro escenario de limpieza. ¿Saldrá airoso el Dyson Absolute Extra de estos tres retos? Lo probamos a fondo para averiguarlo.

Especificaciones técnicas del Dyson V11 Absolute Extra

Dyson es una de las marcas de referencia del sector del aspirado por la calidad de su aspiración y la eficacia de sus filtros, siendo modelos de gran popularidad entre personas con problemas respiratorios como alergias o asma.

Este Dyson V11 Absolute Extra se enmarca dentro de la propuesta más ambiciosa de los aspiradores inalámbricos de la firma británica, siendo el modelo con más autonomía y capacidad de succión de su catálogo con hasta 60 minutos de funcionamiento (según el fabricante) y 220 vatios de aire.

Dyson V11 Absolute Extra Dimensiones 25 cm x 128,6 cm x 26,1 cm Peso 2,97 kg Capacidad del depósito 0,76 litros Potencia de succión 220 AW Ruido 80 dB Filtro Filtración completa avanzada de la máquina Batería Autonomía aproximada de 60 minutos Tiempo de carga: 4,5 h Qué hay en la caja Dyson V11 Absolute Extra, tubo de metal, cepillo con suave cabezal giratorio, minicepillo motorizado, minicepillo suave, cepillo torque, accesorio multifunción, cepillo para suciedad difícil, rinconera, clip de almacenamiento, cargador, puerto de carga Precio 649 euros

La diferencia de apellidos respecto a los otros Dyson V11 radica en los accesorios:

El Dyson V11 Torque Drive Extra viene con siete accesorios, incluido un cepillo que se adapta a distintos tipos de suelo

El Dyson V11 Absolute Extra incluye ocho accesorios, con dos cepillos que se adaptan a distintos tipos de suelo (el cepillo con suave cabezal giratorio es precisamente el extra frente al modelo Torque Drive)

El Dyson V11 Torque Drive Extra es el más completo, con los ocho accesorios del Absolute Extra más una batería adicional para duplicar su autonomía y una base de carga vertical para cargar ambas simultáneamente.

Continuidad en diseño con una funcional novedad: la pantalla

Dyson mantiene una estética muy popular con colores brillantes y llamativos, combinando el aluminio con el plástico para lograr unos aspiradores que aunan resistencia y ligereza. Estas son dos características muy importantes, ya que interesa que pese lo menos posible para que sea manejable y que soporte los golpes habituales que sufren estos electrodomésticos. En este sentido, sin sorpresas en este Dyson V11 Absolute Extra.

Uno de los puntos fuertes de este tipo de aspiradores es su versatilidad, algo que consiguen gracias a su diseño y accesorios, operando así como aspirador vertical, de escoba y de mano. Este modelo viene bien surtido para aspirar suelos, alfombras, colchones, vehículos, esquinas, mobiliario... el mecanismo es simple: basta con conectar la cabeza con sus accesorios empujando hasta oír el clic que indica que están ensamblados.

Al oir el clic sabrás que está encajado

Merece la pena detenerse en la cabeza del Dyson V11 Absolute Extra por dos aspectos. El primero es su depósito, de un tamaño generoso para lo que es habitual en estos formatos. Ojo, sigue siendo recomendable vaciarlo después de cada limpieza, pero he sido capaz de aspirar mi coche repleto de pelos de perra sin llegar a llenarlo. Si esto sucede tampoco es problema: basta con desenroscar y tirar para sacar el filtro para su vaciado y limpieza.

El segundo es de nota: su pantalla LCD. Generalmente este tipo de aspiradores nos avisan de su batería de forma cualitativa usando un clásico sistema de luces led que se van apagando conforme la batería se vacía, pero no deja de ser algo orientativo. Gracias a esta pantalla podremos ver en tiempo real la duración de la batería en minutos y segundos con bastante acierto. Eso sí, esta autonomía difiere considerablemente si vamos alternando modos.

La pantalla muestra el modo de funcionamiento, autonomía y problemas (si los hay)

Un punto de diseño muy interesante es que la batería es fácilmente extraíble y reemplazable, paliando así uno de los puntos débiles de este tipo de aspiradores: el deterioro y eventual sustitución de la batería.

Concluyendo, en la cabeza se encuentra el motor, filtro y la batería, por lo que el peso se concentra en esta pieza. El sistema de encendido y apagado es de tipo gatillo, con su parte buena y mala. Gracias a este mecanismo solo apretaremos cuando lo necesitamos, optimizando la vida de la batería. Eso sí, si sujetamos el aspirador y al mismo tiempo pulsamos el gatillo de forma continua notaremos algo de tensión en el antebrazo, especialmente en los brazos más débiles y cansados.

Limpieza: la comodidad de lo inalámbrico y la potencia del cable

La ventaja de los aspiradores verticales inalámbricos en la limpieza es que resultan más cómodos y manejables que los aspiradores de trineo, en tanto que no necesitamos estar pendientes de si nos llega el cable o de arrastrarlo. Frente a los robots aspiradores, que podremos llegar a zonas poco habituales como detrás del WC, esquinas o entre las sillas y que optimizamos las pasadas (eso sí, el esfuerzo es también superior). El reto es que tenga una capacidad de succión y una autonomía capaz de llevarla a cabo.

Tras cargarlo por completo como sugiere el fabricante, nos disponemos a realizar la limpieza general del suelo de la casa, con el tubo extensor y el cepillo como aliados. Al pulsar el gatillo veremos que hay tres modos de limpieza:

Eco , el más silencioso y el que menos succiona, aunque es el que maximiza la autonomía

, el más silencioso y el que menos succiona, aunque es el que maximiza la autonomía El medium trabaja con un equilibrio entre potencia y autonomía.

trabaja con un equilibrio entre potencia y autonomía. Boost, el que más aspira y más ruido hace, reduciendo la vida de la batería a un cuarto de hora.

Diariamente paso el robot aspirador por el suelo de mi casa, donde se acumula polvo, pelos de mi perra y servidora, algo de arena, hojas y restos de césped de los paseos y migas... lo habitual en cualquier casa con mascotas. La limpieza se salda sin problemas en aproximadamente 10 minutos en los que me ha bastado con el modo Eco y el Medium, este último capaz de absorber una hoja seca de roble. He agotado menos de un tercio de la batería y, si bien mi piso no es excesivamente grande (65 metros cuadrados), con este uso uso podría aspirar una casa de más del triple de su tamaño.

El modo Boost sirve para limpiar elementos muy sucios o que tienen la suciedad incrustada, por ejemplo los textiles. En este sentido, vamos a probar el Dyson V11 Absolute Extra y sus respectivos accesorios con una alfombra, el colchón, cojines y sofás y el premio gordo: un coche lleno de tierra y pelos.

Uno de los puntos fuertes de este aspirador es su trabajo en alfombras. En casa hemos aspirado un tapiz muy fino que no ha representado gran problema y una alfombra de lo más tupida que suele acumular polvo y pelos de Lola.

El resultado ha sido tan bueno que ha superado a mi viejo aspirador de trineo (que para ser justa, es un modelo básico que me costó unos 100 euros hace 7 años) y considerablemente al de mi Roomba.

No solo por comodidad y la posibilidad de incidir en las zonas que consideramos más sucias, sino también porque el modo boost tiene potencia suficiente como para atrapar gran parte de la suciedad de mi gruesa alfombra.

Cualitativamente la limpieza es muy buena, algo que comprobamos de forma visual, al sacudirla no sale apenas suciedad y el depósito está casi lleno. No solo sirve para limpiezas cotidianas, sino también para limpiezas a fondo de textiles.

Cambiando el Direct Drive por el minicepillo motorizado y a ratos el esquinero, procedemos a aspirar el sofá, que esencialmente tiene pelos y migas enquistadas en la tela aterciopelada.

Aquí he combinado el modo boost con el medio y he tenido que un par de pasadas para retirar los pelos pequeños y duros de la perra.

Unos 15 minutos después he concluido de limpiar mi tres plazas a fondo y todavía queda batería. Se agradece mucho poder cambiar a un formato de mano más cómodo y ligero que el clásico aspirador de trineo.

Por espacio, rincones, tipo de tejido y suciedad, el coche representa el mayor desafío de este Dyson V11 Absolute Extra.

Batería al 100% y ataviada con el esquinero y el cepillo motorizado y procedo. El salpicadero y los asientos he podido aspirarlos muy bien con el modo medio y el minicepillo, las esquinas han quedado muy limpias con el esquinero pero donde he tenido más problemas es con el maletero y las alfombrillas por su excesiva suciedad.

Con el modo más ambicioso he realizado unas cuantas pasadas consiguiendo retirar gran parte de suciedad y dejarlo bastante bien, aunque sigue sin ser lo mismo que lo logrado con un aspirador industrial. Aquí sí que he me llegado a quedar sin batería y he tenido que vaciar el depósito un par de veces.

Nota: tras usar durante varios minutos el aspirador a la máxima potencia notamos que la zona de la cabeza está un poco caliente, pero en ningún caso es algo significativo o que haya provocado que el aspirador se detenga por sobrecalentamiento

Un mantenimiento cómodo y mirando al largo plazo

Tanto en el manual como en la web puedes leer cómo es el mantenimiento de este aspirador vertical (en el último caso, también solicitar recambios), pero hay dos tareas que en las que merece la pena detenerse por lo frecuentes que son: el vaciado del depósito y la limpieza del filtro.

Vaciar el depósito es una maravilla porque prácticamente no hay que tocar nada: tiras de la pestaña para abajo, el depósito se abre y se vacía. A nadie le gusta tocar el polvo ni la suciedad, pero si además eres alérgico, mejor que mejor. Es cierto que si quieres limpiarlo a fondo sí que tendrás que meter la mano, pero no hace falta.

Si queremos limpiar el filtro solo hay que girar la zona de la pantalla, situada en la parte de arriba de la cabeza, hasta soltarla. Al quitar esa tapa podremos extraerlo y meter bajo el grifo, pudiendo usar agua fría para tal fin (ojo, no jabón). Cuando esté seco lo devolvemos a su sitio. Si por un casual no ajustamos bien, aparecerá un mensaje de error en la pantalla y no podremos usarlo.

Con el paso del tiempo la batería se irá deteriorando reduciendo la autonomía, pero eso no es un problema: cuando tengas que sustituirla no será necesario el servicio técnico, sino que podrás pulsar la pestaña roja, tirar y liberarla para cambiarla por una nueva. Una idea muy útil teniendo en cuenta la calidad y la inversión de este aspirador.

En la web de Dyson el recambio de la batería cuesta 96 euros, aunque en comercios como Amazon puedes encontrar modelos compatibles bastante más asequibles.

Finalmente de vez en cuando conviene limpiar los cepillos más sofisticados como el Direct Drive. Puedes hacerlo tirando de las pestañas, de modo que sueltes el rodillo y puedas retirar la suciedad del interior, la superficie y el eje.

Dyson V11 Absolute Extra, la opinión de Xataka

El Dyson V11 Absolute Extra es un aspirador de vertical de gama alta de lo más ambicioso en diseño, accesorios, autonomía, potencia...y también en el precio. Y es que sus 649 euros lo colocan en la zona más premium, no solo de este formato, sino también notablemente por encima del aspirador de trineo más avanzado de la marca británica, el Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2 (499 euros).

No obstante, los resultados de aspiración son capaces de competir con los modelos cableados, con el añadido de comodidad que ofrece su diseño inalámbrico. En este sentido, con este aspirador no necesitarás ni un aspirador de trineo ni un robot aspirador, ya que su ligereza, potencia y autonomía le permite posicionarse como opción de limpieza solvente entre ambos mundos.

En el mercado vas a encontrar opciones que, como este Dyson V11 Absolute Extra, ofrecen una buena cantidad de accesorios, una autonomía de una hora y una alta capacidad de succión, es el caso del Roidmi F8 Storm Pro, que además cuesta aproximadamente la mitad.

Quienes apuesten por pagar el doble lo harán esencialmente porque Dyson es casi una institución en aspiración y por su durabilidad. La firma combate la obsolescencia programada con diseños que permiten una extracción y recambio fácil de piezas como la batería o el filtro, además sus modelos permanecen años en el mercado, por lo que encontrar soporte y reemplazos es una realidad que da seguridad a la hora de acometer la inversión.

Este producto ha sido cedido para la prueba por parte de Dyson. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.

Más información | Dyson