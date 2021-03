DJI Mini 2, análisis: el dron perfecto para principiantes

El DJI Mini 2, es el dron más pequeño y económico que DJI ha lanzado por el momento al mercado. Este dispositivo supone una renovación del primer DJI Mini y sus principales atractivos son un precio que no supera los 500 euros, grabación de vídeo 4K, y todo ello teniendo un tamaño similar al de un teléfono móvil y sin superar los 250 gramos de peso.

Sobre el papel, estos datos parecen bastante prometedores y, después de algunos meses marcados por las restricciones de movilidad en nuestro país, al fin hemos podido salir a probar y analizar el nuevo DJI Mini 2. ¿Qué tal ha sido nuestra experiencia de vuelo? Vamos a verlo.

Ficha técnica del DJI Mini 2

DJI MINI 2 DIMENSIONES Y PESO 245 × 289 × 56 mm

243 gramos FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO 2.400 - 2.4835 GHz; 5.725 - 5.850 GHz BATERÍA 2.250 mAh - 20 min aprox de vuelo - 2 horas, 10 min aprox de carga PESO CONTROL REMOTO 346 g DISTANCIA DE TRANSMISIÓN 10 km (FCC) - 6km (CE/SRRC/MIC) ALTURA MÁXIMA DE VUELO 120m (aunque depende de la legislación de cada zona) VELOCIDAD MÁXIMA DE VUELO 16 m/s (modo sport) MODOS DE VUELO Cine, normal y sport SENSOR DE LA CÁMARA CMOS de 1/2.3” de 12 MP OBJETIVO Campo de visión 83º

Apertura f/2.8 TAMAÑO DE LA IMAGEN 4K TAMAÑO DE VÍDEO 4K: 3840×2160 a 24/25/30 fps

2.7K: 2720×1530 a 24/25/30/48/50/60 fps

FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60 fps APP DJI Fly (iOS y Android) PRECIO Desde 459 euros

Diseño

Un detalle que caracteriza a este dispositivo son sus reducidas dimensiones. Con las cuatro hélices desplegadas, el DJI Mini 2 mide 245 mm de largo, 289 mm de ancho y 56 mm de alto. Pero si algo nos llama la atención, es que esta aeronave no supera los 250 gramos de peso, aún integrándose su gran batería, y una tarjeta micro SD para almacenar las fotos o vídeos que vayamos a hacer con él.

Y este dato sobre su peso, tiene más importancia de la que pueda parecer, porque como veremos a lo largo del análisis, hay una normativa muy estricta en relación al uso de todo tipo de drones, al menos en España, y según sus características, tendrá una serie de normas que debemos cumplir.

En el caso del DJI Mini 2, y al no pasar de los 250 gramos de peso, la legislación actual es bastante más permisiva que con otros drones de mayor tamaño y peso, y por ello, este modelo es muy adecuado para todos aquellos usuarios principiantes, o que se quieran iniciar en el mundo de los drones.

Mirando más de cerca este DJI Mini 2, vamos a detenernos en sus detalles. Para empezar, las hélices tienen la capacidad de plegarse y desplegarse, algo que favorece mucho el transporte y guardado del dispositivo.

En su parte delantera destacamos, la joya de la corona, la pequeña cámara que integra el dron y que nos permitirá grabar vídeo en una resolución 4K, además de capturar fotos gracias a su sensor de 12 MP. En este sector, también contamos con estas dos tomas de aire, que permitirán al DJI Mini 2 refrigerarse mientras lo estamos utilizando, y con esta luz LED, cuyos colores o parpadeos nos indicarán diferentes estados del dron.

Su sector trasero está reservado para un puerto USB Tipo C, que tiene doble función. La de cargar la batería que haya dentro del dron, y la de transferir todos nuestros archivos de foto y vídeo a un ordenador. También contamos con una ranura para la tarjeta Micro SD, y el compartimento donde se introduce la batería de la aeronave.

Por último, en su parte de inferior, encontramos el botón para encender y apagar el dron, que también sirve para consultar su batería gracias a un indicador de puntos de luz, otra toma de aire para tener el dron bien refrigerado, y los dos únicos sensores que integra este DJI Mini 2, que ayudarán a la aeronave a tener una referencia de su distancia con respecto al suelo, para evitar posibles accidentes a la hora de aterrizar.

El mando del DJI Mini 2

Antes de cada vuelo, también tenemos que preparar el mando, que por cierto ha sufrido un cambio de diseño con respecto al que vimos en el DJI Mini, siendo ahora mucho más grande, con una forma similar al que utilizamos para controlar el Mavic Air 2, por no decir que es prácticamente el mismo.

Sobre el mando destacar que es robusto y pesado. Cuenta con dos joysticks que se pueden extraer para guardarlos en dos compartimentos en su parte inferior. En este sector también encontramos un puerto de carga USB Tipo C que nos permite cargar el mando.

Hablando de su batería, debemos señalar la gran autonomía que presenta. De hecho, en todas las pruebas que hemos estado realizando con este pequeño dron de DJI, todavía no lo hemos tenido que cargar en ningún momento, algo que sin duda, siempre es positivo.

Con el mando, podremos controlar el DJI Mini 2 por completo, tanto el vuelo del propio dron, su despegue y su aterrizaje, como también todo lo relacionado con el control de la cámara, los modos de foto y el propio gimbal o estabilizador de la cámara.

Encima del mando, encontramos la antena que hará conexión con el dron, que podemos elevar para tener este soporte en el que integraremos nuestro smartphone, el cual conectaremos de manera directa a través de un pequeño cable que DJI incluye con el dron.

Y aquí tenemos buenas noticias, ya que DJI ha pensado en todo tipo de usuarios y en el packaging del DJI Mini 2 tenemos un cable Lighting, un cable micro USB y un cable USB Tipo C, para que podamos utilizar nuestro teléfono independientemente del modelo que tengamos.

Al tener un gran tamaño, el mando resulta cómodo a la hora de manejar el dron, prácticamente para cualquier tipo de mano. De hecho, casi que recuerda al mando de una videoconsola, con todos los botones al alcance de nuestros dedos, y sin tener que hacer movimientos raros para poder pulsarlos.

Nos gustaría destacar la gran sensibilidad y el grado óptimo de dureza que presentan tanto los joysticks como la rueda que controla el gymbal. Esto nos permitirá controlar el dron y el nivel de elevación de la cámara con una precisión bastante notable, un detalle que agradecemos y que nos vendrá genial, sobre todo a la hora de realizar grabaciones de planos suaves y estables, sin que queden bruscos.

Factores a tener en cuenta antes de volar

Sabemos que estáis deseando conocer nuestra experiencia de vuelo con el dron, pero antes de salir a volar, debemos tener en cuenta ciertos factores, que son muy importantes, y que debemos conocer en todo momento.

Hay que conocer muy bien la normativa y saber en qué zonas podemos y no podemos volar, si no queremos tener problemas. No nos vamos a detener mucho en este apartado, pero es importante, sobre todo si hemos decidido comprar un dron. En el momento en el que estamos publicando este artículo, hay una normativa Europea de drones que entró en vigor el pasado 31 de diciembre de 2020 que afecta a todos los drones independientemente de su uso y tamaño. En ella, se explican todas las normas que hay que seguir para volar cualquier aeronave, de forma legal y segura.

Además de conocer la normativa, también es importantísimo estar al tanto de las restricciones de todas aquellas zonas y ubicaciones en las que hemos planeado grabar

Además de conocer la normativa, también es importantísimo estar al tanto de las restricciones de todas aquellas zonas y ubicaciones en las que hemos planeado grabar. Afortunadamente para ello, hay bastantes webs en Internet que nos permiten saber todos estos datos. Personalmente, nosotros hemos utilizado la página web oficial del gobierno llamada, Enaire, la cual nos indica todas las restricciones de vuelo que hay en cualquier ubicación o localidad de España.

Gracias a su mapa, podremos acercar y alejar la vista y ver todas aquellas zonas en las que se permite el vuelo. Nosotros hemos volado este DJI Mini 2 en la provincia de Albacete, y dentro de la ciudad, hay bastantes zonas restringidas, ya que esta ciudad se encuentra dentro de una zona CTR o de espacio aéreo protegido, por lo que para poder probar el dron tuvimos que desplazarnos en coche hasta llegar a una zona donde estuviera permitido el vuelo de este tipo de aeronaves.

Debemos tener en cuenta las condiciones ambientales para poder volar. Según su fabricante, el DJI Mini 2, es capaz de soportar vientos de hasta 38,5 km/h. Bajo nuestra experiencia personal, debemos destacar, que en algunas ubicaciones en las que grabamos y utilizamos este pequeño modelo de DJI, hizo viento moderado, y a pesar de su tamaño y a que no se queda totalmente estático en el sitio cuando hace viento, sí que consigue ofrecer una grabación estática, gracias a su estabilizador.

Por último, debemos descargar la aplicación oficial DJI Fly para ajustar diferentes configuraciones del dron, así como de su cámara. Este software, está disponible tanto en Android como en iOS y hay que destacar que es una aplicación bastante intuitiva, incluso si la utilizas por primera vez. A través de ella podemos configurar muchos parámetros del propio dron, como por ejemplo la altura máxima o la distancia máxima a la que queremos que vuele, sus modos de vuelo, y muchos valores de la propia cámara como la exposición, la calidad de foto y vídeo, la ISO…

Durante el vuelo, la aplicación será muy útil, ya sea para ver todo aquello que está captando la cámara del dron, así como para saber a la velocidad que está volando, la posición espacial de la aeronave con respecto al lugar de despegue, e incluso si la zona en la que estamos volando, es apta para el vuelo o no.

Experiencia de vuelo

Una vez que tenemos nuestro don configurado, las baterías cargadas, la tarjeta de memoria insertada, el mando y la aplicación vinculados, y nos encontramos en una zona adecuada para volar… es hora de divertirse.

Hablando de la experiencia de vuelo y control del dron, señalar que es un proceso bastante sencillo, tanto su despegue, como el vuelo, como el aterrizaje. Para su despegue, y con el dron y el mando encendidos, bastará con pulsar en el botón de despegue que aparecerá en la interfaz de la aplicación de nuestro teléfono móvil, o si lo preferimos, también podemos realizar un comando para despegarlo desde el mando.

Una vez suspendido en el aire, lo primero que notamos es que el DJI Mini 2 se mantiene bastante estático en la posición inicial, y a no ser que haga muchísimo viento, no se moverá prácticamente del sitio. Si es nuestro primer vuelo, es el momento perfecto para familiarizarnos con los controles del mando.

El joystick izquierdo sirve para controlar la altura del dron, y la rotación horizontal. Según DJI este modelo es capaz de subir hasta un máximo de 120 metros de altura sobre el nivel del mar. Nosotros no hemos querido arriesgarnos a subirlo tanto, pero sí hemos llegado a elevarlo unos 80 metros por encima de nuestras cabezas, siendo casi imperceptible para la vista.

El joystick derecho nos permite controlar el movimiento de la posición del dron, hacia delante y hacia detrás, así como su desplazamiento lateral, hacia la izquierda y hacia la derecha. Estos son los controles que más utilizaremos a lo largo de nuestra experiencia de vuelo con el DJI Mini 2. Su uso es bastante intuitivo, y no tardaremos mucho tiempo en hacernos con ellos. De hecho, es casi como jugar a un videojuego de naves.

La experiencia de vuelo es divertidísima una vez que aprendemos a controlar el dron. La aeronave responde muy bien a todos los comandos y señales que enviamos desde el mando, y también a las opciones de vídeo o foto que seleccionamos desde nuestro teléfono móvil.

Hablando de la transmisión, en ningún momento hemos tenido problemas de conexión, lag o tiempo de respuesta en el momento en el que enviamos una orden y el dron la ejecuta. De hecho, en ninguna de nuestras pruebas hemos perdido la señal con el dron, ni con la imágen, ni incluso con la propia calidad de imagen que vemos en nuestro teléfono móvil en el momento de la grabación, así que en este apartado, DJI parece haber hecho bien los deberes.

Todo ello, se debe gracias al sistema de transmisión OcuSync, que es uno de los grandes pilares que DJI lleva incluyendo en sus drones desde el modelo Mavic Pro. Actualmente, el DJI Mini 2, incluye la versión 2.0 de OcuSync, cuyas especificaciones, mejoran la latencia que será de unos 130 ms aproximadamente, permiten transmitir vídeo de alta definición con una resolución 1080p a una distancia de hasta ocho kilómetros, además de que permiten al dron utilizar las bandas de 2,4 GHz como la de 5 GHz, lo que le da más flexibilidad a la conexión cuando hay muchas interferencias en la transmisión.

En este proceso os pedimos mucha precaución, que voléis en un lugar despejado a ser posible, y que tengáis en todo momento a la vista al DJI Mini 2, porque en el momento en el que lo alejas varios cientos de metros, la aeronave se pierde en el horizonte, y la única referencia que tendremos de que el dron está bien, será gracias a la visión que nos otorga su cámara.

Hablando del control de vuelo del DJI Mini 2, destacamos tres modos de vuelo predeterminados, que afectarán a la velocidad y al control de la propia aeronave. Estos modos son el modo cine, el modo normal y el modo sport.

El modo cine sirve para que el dron se mueva a una velocidad reducida, tanto en su desplazamiento como en los giros que realiza. Gracias a él, podremos realizar tomas de vídeo mucho más pausadas. De hecho, es el modo que más hemos probado para realizar el análisis, ya que su control es más sencillo para grabar vídeo.

El modo normal eleva un poco la velocidad de control del dron, siendo un modo de vuelo más tradicional. Y por último tenemos el modo sport, que eleva la velocidad del DJI Mini 2 al máximo, para obtener tomas mucho más fluidas y rápidas.

Por otro lado el DJI Mini 2 ofrece varios modos de vuelo rápidos, o como DJI les llama: quick shots, que ya vienen predeterminados y configurados, para que nosotros simplemente los seleccionemos en la aplicación para que el dron los ejecute automáticamente. De esta manera podemos seleccionar que el dron de una vuelta completa a nuestro alrededor, que se aleje de nosotros de forma estable, que suba en dirección vertical como un cohete o que incluso nos haga tomas en espiral, que en mi opinión quedan bastante cinematográficas.

Autonomía

Probablemente una de las preguntas que te estés haciendo ahora es: ¿Cuánta autonomía tiene el DJI Mini 2? Bien, la batería o baterías de este dron, tienen una capacidad de 2.250 mAh, un valor que sobre el papel puede parecer bastante alto, pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de un dron, que integra motores, hélices y que encima graba vídeo en 4K.

Con esto, quiero decir, que según el fabricante su autonomía es de 30 minutos aproximadamente. En las pruebas que hemos realizado, he estado volando prácticamente en su totalidad con el modo cine activado y grabando prácticamente sin parar, y la autonomía se quedaba en unos 20 o 25 minutos aproximadamente, algo que quizá pueda parecer poco tiempo, pero al final se le puede sacar mucho partido.

Un dato que debéis conocer, es que cuando estamos en condiciones de viento, el dron intenta corregir su posición la mayoría del tiempo para mantenerse estable. En estas condiciones, el dron hace un mayor esfuerzo con sus motores, por lo que el tiempo de su autonomía se verá reducido un poco más.

Para cargar la batería del DJI Mini 2, del 0 al 100, será necesario un tiempo aproximado de 2 horas y 15 minutos, un valor, que nos gustaría que mejorase para el futuro.

A la hora de comprar este DJI Mini 2 tenemos dos opciones. Comprar el DJI Mini 2 que incluye el dron, mando, cables, un juego de helices y una sola batería, por un precio de 459 euros. O bien, el pack DJI Mini 2 Vuela más, también conocido como Fly More Combo, que además de todo lo anterior, incluye dos baterías extra, y un centro de carga bidireccional, en el que podremos cargar las tres baterías al mismo tiempo, y que incluso nos permitirá cargar otro dispositivo a través de él. El precio de este pack es más elevado quedándose en 599 euros.

Sea cual sea vuestra elección, y como opinión personal, pensamos que ir a volar este dron con una sola batería es una experiencia que, aunque se puede disfrutar mucho, puede sabernos a poco, ya que a los 25 minutos de estar volando la aeronave tendremos que volver a casa a cargarlo. En cambio si llevamos más baterías, siempre podremos ampliar esta experiencia y aprovechar mucho más el día y las grabaciones.

DJI Mini 2, la opinión de Xataka

Como conclusión, destacar que el DJI Mini 2 es un dron muy adecuado para todos aquellos usuarios que quieran empezar en el mundo de los drones, o para aquellos usuarios veteranos que quieran una experiencia mucho más cómoda y manejable para momentos puntuales.

La experiencia de vuelo y grabación es de lo más sencilla y satisfactoria, pudiendo tener unas fotografías y unas tomas de vídeo de lo más espectaculares, sin necesidad de gastar muchísimo dinero. Sin duda, la apuesta de DJI, por acercar el mundo de los drones a todo tipo de públicos parece funcionar gracias a este modelo en miniatura.

