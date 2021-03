Elgato Light Strip, análisis: así funciona (y luce) la nueva tira LED conectada de Elgato

Las tiras LED son un complemento excelente para darle un toque de luz a la habitación, mejorar la iluminación del fondo de un streaming o, simplemente, decorar. Opciones hay muchas y Elgato, la marca de dispositivos para streamers de Corsair, no ha querido dejar pasar la ocasión de lanzar su propia tira LED. ¿Su nombre? Elgato Light Strip.

Se trata de una tira LED RGBWW (red, green, blue, white, white), es decir, que usa varios chips de color blanco para conseguir un blanco más puro y sus respectivas variantes más cálidas o frías. Por supuesto, es un dispositivo conectado que podremos controlar de forma remota desde el ordenador o desde el móvil. En Xataka ya hemos tenido ocasión de probarla y esta ha sido nuestra experiencia.

Ficha técnica de la Elgato Light Strip

ELGATO LIGHT STRIP DIMENSIONES Tira LED: 2.000 x 12 x 3 mm

Controlador: 88 x 39 x 19 mm BRILLO 2.000 lúmenes, ajustable TEMPERATURA DE COLOR 3500-6500 K, ajustable COLORES 16 millones CONSUMO Hasta 30W CONECTIVIDAD WiFi 2,4 GHz COMPATIBILIDAD Windows 10

Mac 10.14

Android 6.0

iOS 12.1

Elgato Stream Deck PRECIO 59,99 euros

Un repaso a los materiales

La tira LED del gato tiene una longitud de dos metros, por lo que es más que suficiente para cubrir una superficie relativamente corta. Otra cosa es que queramos usarla para cubrir una esquina de la habitación o un escritorio más largo de la cuenta, pero nosotros la hemos puesto en una estantería sobre el escritorio y con dos metros hemos tenido de sobra. Actualmente no hay extensiones, pero se pueden conectar varios kits a la vez.

La tira LED se siente extremadamente premium, y menos mal, porque su precio no es que sea precisamente bajo. A diferencia de otras tiras LED más baratas, que suelen tener la tira y los LED sin protección, la de Elgato está recubierta por una especie de silicona. Eso no solo da cierta sensación de seguridad, sino que da a la tira LED un tacto muy, muy agradable.

Evidentemente, la tira LED es ajustable y moldeable, algo interesante de cara a pasarla por zonas esquinas. De la misma forma, se puede cortar para desechar o guardar la parte sobrante. Hay una zona de corte cada 30 centímetros, más o menos, que es suficiente, aunque habría agradecido que la distancia entre zona de corte y zona de corte fuese más reducida.

En la parte inferior tenemos un pegamento TESA que cumple con lo esperado. Es fuerte y no ha dado más problemas de la cuenta a la hora de instalar la tira LED y fijarla en la superficie, aunque un poquito más de fuerza no habría estado mal. Como recomendación personal, limpiad la superficie y poned la tira LED poco a poco, por tramos, haciendo presión durante diez segundos por cada tramo que peguéis.

Finalmente, cabe destacar que la tira LED se conecta a la corriente, no al ordenador. Para ello tendremos que usar un adaptador que viene incluido en la caja. El cable de la toma de corriente es largo, pero habría agradecido que el controlador (que realmente sirve para conectar la tira LED a la red WiFi, pero nada más) tuviese un pegamento en la zona inferior para fijarlo en una pared o sobre la mesa.

Una luz excelente

En pocas palabras, Elgato ha hecho un trabajo excelente con su tira LED. La tira tiene luces RGBWW. Eso significa que por cada LED de color hay dos LEDs blancos a su alrededor. Cuando ponemos un color puro (rojo, azul, verde, amarillo...) solo se enciende el LED de color, pero cuando nos movemos entre los diferentes tonos de un color, los LEDs blancos se encienden para mejorar la reproducción de los mismos.

Por el contrario, si solo usamos la luz blanca, los LED RGB se usarán para complementar a los LEDs blancos y dar un toque más frío o más cálido. ¿Por qué eso es interesante? Porque en muchas tiras LED no hay un color blanco puro, sino un azul clarito brillante. Al implementar LEDs sola y exclusivamente blancos, la tira LED de Elgato es capaz de reproducir fielmente los colores (16 millones) y también los blancos con diferentes temperaturas (3500-6500K).

La tira LED tiene un brillo sobresaliente, de nada más que 2.000 lumens. Es suficiente para iluminar por sí sola una buena porción de la pared, pero reduciendo la intensidad podremos decorar perfectamente el fondo de nuestros directos o de nuestros vídeos sin que sea estridente (porque puede llegar a serlo si la ponemos al máximo de brillo). Y ahí llama la atención lo bien trabajado que está el sistema antiflickeo.

Elgato usa el método PWM, o Pulse Width Modulation. Básicamente, los LEDs se apagan y encienden constantemente, miles de veces por segundo. Otras tiras LEDs más básicas hacen lo mismo, pero con una frecuencia más baja, por lo que aunque no lo vemos a ojo desnudo, la cámara sí es capaz de "verlo" y es cuando se produce el flickeo. Eso no sucede en la tira LED de Elgato, tal y como podemos ver en los vídeos que acompañan este artículo.

En cuanto a las opciones de configuración, desde la app para iOS, Android, Windows y Mac podemos controlar el brillo, el color y la temperatura de la luz, todo ello haciendo uso de un deslizable muy intuitivo. También funciona con Stream Deck, que si sois streamers y usáis el dispositivo os puede resultar útil, pero poco más. No se integra con asistentes de voz, no tiene efectos y no permite crear escenas para, por ejemplo, poner una parte de la tira LED de un color y otra de otro color, algo que es interesante para darle un toque más bonito a los fondos.

Elgato Light Strip, la opinión de Xataka

Pero salvando esos detalles, lo cierto es que la tira LED luce realmente bien. Es capaz de entregar un nivel de brillo sobresaliente, reproduce fielmente los colores y la conexión con la red WiFi es estable. La experiencia con la tira LED ha sido muy buena y lo cierto es que se nota que cuesta 60 euros, que no es una cifra precisamente baja.

Con todo, no es perfecta y no está pensada para todo el mundo. Habría agradecido una app más completa y más opciones de personalización, quizá un tamaño algo más grande (dos metros es poco si comparamos con otras ofertas del mercado más baratas, y también menos premium) y algún tipo de integración con el ordenador para los juegos, como se puede hacer con las barras de luz Philips Hue Play.

En cualquier caso, es una tira LED recomendable si lo que nos interesa es decorar nuestro setup gaming o conseguir una mejor luz de fondo en los vídeos. Si no queremos unos resultados tan buenos, valoramos la integración con asistentes de voz y simplemente queremos decorar, por menos dinero podemos conseguir una tira LED más sencilla y más larga.

El dispositivo ha sido cedido para la prueba por parte de Elgato. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.