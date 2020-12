Esta tira LED se controla por voz, mide cinco metros y es la más vendida en Amazon: la hemos probado

Ay, el RGB, qué mundo. Hoy en día es muy fácil y relativamente barato montar un sistema de iluminación en casa para darle un toque de color a una película o a una sesión de gaming. Puedes montarte un ambilight, conectar las bombillas y, por supuesto, poner unos cuantos metros de tira LED para rematar. Y hablando de tiras LED, uno de los modelos de Govee tiene el honor de ser el más vendido en Amazon, donde acumula 2.196 valoraciones de 4,5 estrellas de media.

No es excesivamente cara, ya que por tan solo 27,99 euros podemos hacernos con cinco metros y, si necesitamos más, por 40,99 euros nos podemos llevar dos tiras de cinco metros cada una. La pregunta es ¿qué ofrece esta tira LED para ser la más vendida en Amazon? ¿Qué tal se comporta? ¿Se ve bien? Pues la hemos probado para salir de dudas y esta ha sido nuestra experiencia.

150 LEDs en una tira de cinco metros

Primero, las presentaciones. La tira LED Govee H6159 de cinco metros, a la que nos referiremos como "la tira LED" de aquí en adelante mide, efectivamente, cinco metros. A lo largo y ancho de ella nos encontramos con 150 LEDs, por lo que tenemos un total de 30 bombillitas por cada metro. Tiene una fuente de alimentación que debemos conectar a una toma de corriente y, posteriormente, a un mando que nos permite encenderla y apagarla, cambiar la luz y alternar entre los patrones.

La parte trasera de la tira LED tiene un pegamento de 3M que usaremos para fijarla a una superficie plana, en nuestro caso la parte inferior del escritorio en el que tenemos montado el ordenador. Ahora bien, podemos usar los tornillos y fijadores incluidos en la caja para ponerla en una pared. De la misma forma, podemos cortarla sin mayor problema (siempre y cuando lo hagamos por donde hay que hacerlo, no en cualquier lado) para usar solo los metros que necesitemos.

Finalmente, destacar que es compatible con Google Home y Alexa, algo que está muy guay porque podemos controlar la tira LED con la voz, y que tiene (ojo) un micrófono que capta el sonido ambiente para que los LEDs se iluminen al ritmo de la música. Eso es todo. Hay otro modelo que tiene mando a distancia, pero salvando ese detalle, es exactamente igual a nuestra tira LED, así que podemos esperar el mismo rendimiento en lo que a luz y brillo se refiere.

Así se comporta la tira LED más vendida en Amazon

Ponerla es muy sencillo. Simplemente hay que ir colocándola en la posición que queramos (consejo: limpia antes la superficie con un trapito para quitar el polvo) e ir despegando la cubierta del pegamento. Hay que hacerlo poco a poco, con paciencia y ejerciendo algo de presión durante unos cuantos segundos para que se quede bien fijada. El pegamento se siente bueno y, al menos por ahora, la tira LED no se ha movido de su sitio.

Si queremos cubrir, como es mi caso, un escritorio, tendremos que hacer algunas maniobras para poner bien las esquinas. Se pueden comprar unos empalmes con forma de L para que quede más estético, pero si nos queremos ahorrar el dinero podemos hacer una pequeña "rotonda" en las esquinas y seguir sin mayor problema. Esto ya dependerá de dónde la queramos poner.

El tema de los empalmes es un rollo, realmente. La tira LED viene con un solo enchufe y si la cortamos nos quedamos tirados, ya que no podemos aprovechar el trozo restante salvo que compremos un adaptador de corriente adicional. Al final los cinco metros están pensados para que sobre en vez de que falte, así que si necesitáis más metros de tira, mi recomendación es que compréis varios packs, ya que así tendréis todo lo necesario para enchufar la tira y controlarla por la voz. De esto hablaremos más adelante.

Ya la tenemos apuesta, pero ¿cómo se ve? Pues lo cierto es que realmente bien. Los LEDs tienen un buen nivel de brillo y quedan bien de día, pero sobre todo de noche o cuando la luz se va. Yo, que suelo jugar por la tarde, es cuando las activo. El resultado es muy, muy llamativo y la verdad que el setup queda bastante bien. Sorprendente bien, diría.

La tira se puede usar de diferentes maneras. Lo más normal es que las dejemos de un solo color, en función de cómo tengamos configuradas las luces del ordenador (rojo, en mi caso), pero tienen un modo bastante curioso: que se iluminen en función del sonido. El mando tiene un micrófono e ilumina las luces según el nivel de ruido. Es muy chulo para, por ejemplo, ver películas, pero en mi caso no ha sido demasiado útil ya que suelo jugar con auriculares. Seguramente detrás de una tele quede mucho mejor.

El único problema que le puedo sacar es que los LEDs están demasiado separados entre sí y la tira no tiene difusor. Eso significa que el reparto de la luz no es uniforme, sino que puedes ver el halo de cada LED por separado. Lo ideal sería o bien que los LEDs estuvieran un poquito más juntos o que pudiéramos ponerle un difusor como el que tienen las tiras LEDs del monitor que vende Corsair. También me habría gustado poder conectarlas al ordenador para controlarlas/sincronizarlas con el software de mis periféricos, pero nada. En cualquier caso, la experiencia general es muy positiva.

Y decíamos antes que se puede controlar por voz. Efectivamente, la tira LED es compatible con Alexa y Google Home. Yo uso Google Assistant en casa, así que lo he configurado en el Google Nest Hub. Puedes pedirle a Google que apague la luz, que cambie el color o que cambie el brillo, e incluso puedes hacer una rutina personalizada que sea "voy a jugar" para que ponga las luces del color que quieras. Si tienes más luces, como es mi caso, puedes sincronizarlas todas y hacer todo tipo de efectos.

Sea como fuere, no es estrictamente necesario. Puedes hacerlo todo desde el mando y si prefieres tenerla desconectada, puedes hacerlo. De hecho, si tienes más bombillas conectadas lo mismo no es descabellado hacerlo, ya que si dices "OK Google, enciende la luz", Google encenderá todas las luces que haya en la estancia, tira LED incluida. Hay dos opciones: o quitas la tira LED o creas una rutina que sea "OK Google, enciende la luz" que encienda solo las luces que quieras.

En resumidas cuentas, la tira LED de Glovee está muy bien por el precio que tiene. Es cierto que podría ser mejor y tener una mayor densidad de LEDs por metro, pero no está nada mal. Ll pegamento es resistente, el nivel de brillo es bastante alto y con cinco metros tenemos tira más que de sobra para cubrir una buena cantidad de superficie.

