Google Nest Hub: la "pantalla inteligente" con Assistant en formato más compacto para ser un centro único de control domótico

Ahora que ha pasado la WWDC 19, volvemos a recordar brevemente la Google I/O porque parte de ese poco hardware que se presenta en la conferencia para desarrolladores sale de las fronteras estadounidense hoy mismo. Se trata de la llegada de Google Nest Hub a Europa, uno de los nuevos dispositivos inteligentes de la compañía.

Hace casi un mes veíamos el Next Max Hub, la primera "pantalla inteligente" de Google que incorporó una cámara frontal, para así cumplir también con la función de vigilancia. El Nest Hub sigue esa misma filosofía de aunar varios dispositivos en uno, de modo que ya no hablan solamente de altavoz inteligente como era el Google Home integrando en este caso un panel de 7 pulgadas y, como no podía ser de otro modo, Google Assistant.

Ficha técnica del Google Nest Hub

Google Nest Hub Dimensiones 178,5 x 67,3 x 118 milímetros Pantalla 7 pulgadas (177,8 milímetros) Altavoz Trasero de rango completo Micrófonos Matriz de 2 micrófonos de largo alcance Sensores Sensor de luz Ambient EQ Google Assistant Sí Chromecast Integrado Bluetooth 5.0 Control por voz Sí Audio Multiroom Puertos Clavija de alimentación CC Alimentación Adaptador de 15 vatios Compatibilidad Android, iOS, macOS, Windows, ChromeOS Colores Tiza o carbón vegetal Precio 129 euros

La pantalla como eje de la interacción

Como decíamos, esta nueva línea de dispositivos tras la alianza con Nest propone que no sean sólo altavoces con control por voz, sino que se trate de un conjunto de lo que serían varios aparatos (de ahí que hablen de hub). En este caso se trata de una propuesta algo más básica que su hermano mayor con apellido Max, siendo una pantalla de 7 pulgadas en la que no hay cámara pero sí algunos sensores y dos micrófonos de largo alcance.

Con Google Assistant y el soporte a su control por voz, el Nest Hub ofrece la posibilidad de ser de ayuda con sólo echar un vistazo y dirigirse al asistente para realizar búsquedas, abrir YouTube, el calendario, ver fotos y algunas otras funciones. Según el fabricante, las 7 pulgadas de su pantalla son un tamaño adecuado para que haya una buena interacción y visualización sin que impacte demasiado en la decoración de la casa.

Y hablando de estética, el producto está disponible en dos colores: tiza (blanco) o carbón (negro). En su parte superior se ubica el sensor de luz Ambient EQ, que proporciona la posibilidad de ajustar el brillo automáticamente y de que se atenúe por la noche en las horas de descanso.

Un dispositivo con pantalla y control por voz para unirlos a todos

Aunque se han ampliado sus funciones, para el Nest Hub tampoco han olvidado la de la reproducción de audio y en este caso cuenta con un altavoz trasero de rango completo. Aunque aquí lo que puede venir bien también es la prueba gratuita durante 3 meses de YouTube Premium que viene con la compra del Hub, siendo compatible con Spotify y otros servicios de terceros.

Sin cambios a la hora de interactuar con el asistente de Google, con el comando "Ok Google" los usuarios podrán dirigirse a él para que el Nest Hub muestre diversos contenidos o realice ciertas acciones. Con "Ok Google, buenos días" muestra un resumen visual de las actividades que hay en el calendario de Google del usuario, la ruta hasta el trabajo con Google Maps, los últimos recordatorios, la previsión del tiempo, los últimos titulares de noticias y otras tareas que según el fabricante se irán agregando en el futuro según los nuevos socios de contenido.

Hasta seis personas pueden obtener actualizaciones propias gracias a Voice Match, y además Nest Hub puede ser un buen pinche en la cocina al poder explorar millones de recetas, poner temporizadores o convertir medidas sin que el usuario necesite utilizar las manos. Google se ha asociado a canales de cocina como Directo al Paladar, así que hay a tiro de comando de voz un sinfín de recetas interesantes.

Dentro de las funciones que permiten las apps de Google está el que pueda mostrarnos algún contenido de YouTube o que ayude a la comunicación en otros idiomas con la orden “Ok Google, sé mi intérprete”, pudiendo así dialogar en cientos de idiomas en directo. También puede mostrar el contenido deseado de Google Fotos, recordando momentos a petición o de manera automática si así se configura, y con comandos del estilo de “Ok Google, enséñame mis fotos de Noruega”.

Además de los servicios de Google vía software, el Nest Hub es un centro de control para otros dispositivos inteligentes de diversas marcas. De este modo, puede llegar a ser el único panel de control necesario para poder gestionar otros dispositivos, lo cual se hace deslizando hacia abajo para acceder a la función “Vista de la Casa”.

Se puede, entre otras acciones, controlar las luces de las bombillas Philips Hue para atenuarlas, ajustar la temperatura del Nest Thermostat o controlar el Chromecast que tengamos en el televisor. Además, también es compatible con cámaras de seguridad, pudiendo realizar su monitorización desde la pantalla.

Precio y disponibilidad del Google Nest Hub

El Google Nest Hub está ya disponible para su reserva en la web de Google Store por un precio de 129 euros. También está disponible vía web en Orange España, El Corte Inglés, Media Markt y FNAC, y podrá comprarse en sus puntos de venta a partir del 12 de junio, así como también en Carrefour, Worten y Leroy Merlin.

Como hemos comentado antes, está disponible en dos colores (blanco o negro). Y según Google sólo es necesario decir “Ok Google, ¿qué puedes hacer?” para comenzar una vez se tiene el dispositivo instalado.

Toda la información | Google