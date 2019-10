Qué mirar antes de comprar la domótica para automatizar mi casa: asistentes, enchufes, luces y otros dispositivos

Aunque el desembarco en nuestro país de los altavoces inteligentes el año pasado fue un acicate para convertir nuestras casas en hogares inteligentes, la realidad es que cada vez más marcas se lanzan a nutrir el mercado con sus propias líneas de domótica, ofreciendo así un ecosistema conectado y compatible... al menos entre los productos de la misma gama.

Si estás pensando en domotizar tu casa, estos son los principales fabricantes que se han propuesto ofrecer una gama de dispositivos conectados y sus principales características.

Qué mirar antes de comprar: conectividad, compatibilidades y protocolos

Eligiendo un ecosistema: HomeKit, Google o Alexa

Partimos de una premisa: no queremos simplemente tener una bombilla conectada que podemos manipular desde el móvil, sino que nuestro objetivo es automatizar nuestra casa. En este caso, lo ideal es contar con un sistema para poder monitorizar y controlar todos los dispositivos todo más allá de las aplicaciones individuales. O lo que es lo mismo, elegir un ecosistema.

En la actualidad son tres las empresas mejor posicionadas en este aspecto: Amazon, Google y Apple, que tienen su extensión en el hogar a través de sus asistentes de voz Alexa, Google Assistant y Siri respectivamente, a los cuales podemos acceder mediante dispositivos como altavoces inteligentes.

No es tanto una cuestión de quién tiene el asistente más inteligente, sino qué empresa — Apple, Amazon y Google — logra el mayor ecosistema a través de alianzas con fabricantes de dispositivos inteligentes.

Así, es interesante apostar por dispositivos y fabricantes que nos permitan no solo controlar sus productos desde la aplicación propia — que puede ser mejor o peor — sino también que pueden manejarse mediante de forma global gracias a esta compatibilidades.

En resumen, merece la pena invertir tiempo a tener claro si los dispositivos que vamos a comprar permiten integración con productos de terceros, con servicios como IFTTT para poder diseñar rutinas de automatización, y con asistentes de voz como Siri, Alexa o Google Assistant.

Conectividad dentro de la casa conectada

Aunque les llamamos dispositivos inteligentes, su verdadero factor diferencial en general es la conectividad, de modo que podamos controlarlos y monitorizarlos de forma remota desde el móvil, tableta o un altavoz inteligente.

¿Cómo se conectan? Los estándares de conectividad más habituales son el Bluetooth, el Wi-Fi y los protocolos ZigBee o Z-Wave, estos dos últimos requieren un hub o puente como intermediario entre el router de casa y los dispositivos de control.

No hay una opción mejor o peor, sino que cada una de ellas tiene sus ventajas e inconvenientes, variando su idoneidad en función del uso que vayamos a darle. Si la idea es tener pocos dispositivos conectados, el Wi-Fi es una opción sencilla y que no requiere de más elementos para su funcionamiento.

Pero si por el contrario buscamos domotizar nuestra casa sustituyendo bombillas, enchufes, automatizando persianas, conectando el televisor... en este caso merece la pena apostar por un sistema que integre un puente para enlazarlo todo y desde allí, establecer la conexión con el router. Al reducir el número de dispositivos conectados al router, la posibilidad de interferencias es menor.

Estas son las principales marcas que quieren convertir nuestros hogares en inteligentes

Amazon

Amazon se encuentra en una posición privilegiada como marca para automatizar la casa por dos motivos: no solo cuentan con su propio asistente de voz integrado en su renovada familia de altavoces inteligentes, sino que también siguen engrosando su catálogo de productos con elementos para la domótica tan sencillos y funcionales como su enchufe inteligente (29,99 euros) u otros como su propio microondas mediante su línea AmazonBasics.

No obstante, una de las fortalezas de Alexa radica en lo extensivo de su alianza con otros fabricantes para el desarrollo de productos compatibles. Como resultado, es capaz de ofrecer un ecosistema completo para el hogar.

La conexión de los dispositivos conectados se realiza directamente al Wi-Fi doméstico, si bien Amazon comercializa el Echo Plus, un altavoz inteligente con protocolo Zigbee que abre las puertas a usarse como intermediario entre el router y elementos inteligentes de otros fabricantes que se comunican a través de ese protocolo, como es el caso de las bombillas Philips Hue.

IKEA

La firma sueca de mobiliario y decoración inició su línea domótica con las TRÅDFRI, unas bombillas inteligentes que tienen su punto fuerte tanto en su bajo precio — para lo que es este tipo de producto — y su compatibilidad con Siri (mediante HomeKit), Google Assistant y Alexa.

Estas bombillas se comunican mediante el protocolo Zigbee, por lo que requieren un puente para conectarse con el router de casa, y son compatibles con otras bombillas inteligentes que emplean el mismo estándar de comunicación como las Hue de Philips.

Tras las luminarias, los nórdicos han ido ampliando su abanico de soluciones para el hogar inteligente con reguladores y controladores para la luz, sensores de movimiento e incluso los estores inteligentes Fyrtur y Kadrilj.

Xiaomi

Lo de Xiaomi en menos de una década se ha convertido en algo digno de estudio gracias a su agresiva estrategia de lanzamientos y ventas y su potente i+D+i nutrido por un tejido industrial de más de 200 startups.

Aunque Xiaomi el catálogo de Xiaomi es completísimo cuantitativa y cualitativamente, nos ceñiremos a aquellos dispositivos que han llegado a España de forma oficial en el área de la domótica. Así, encontramos elementos habituales en el hogar smart como bombillas, kits de sensores, cámaras de seguridad... hasta otros dispositivos conectados como cepillos de dientes, purificadores de aire, arroceras o básculas inteligentes.

Esta larga lista de dispositivos puede gestionarse desde la app Mi Home. Y a partir de aquí y teniendo en cuenta el volumen de productos y lo prolífica que es la firma china, mejor leer detenidamente la compatibilidad de cada elemento con ecosistemas y aplicaciones de terceros como IFTTT.

En este sentido, Xiaomi ha apostado por establecer alianzas en los dispositivos más frecuentes y habituales en la domótica como su bombilla Mi Led Bulb (19,95 euros), compatible con IFTTT, Google Assistant y Siri (HomeKit) o la cámara Mi Home Security Camera 360° (33,69 euros), que puede usarse con los asistentes de Google y Amazon.

Salvo el kit de sensores que requiere un puente para conectarlo al router, lo habitual es que Xiaomi emplee Wi-Fi y Bluetooth para establecer su hogar inteligente.

Legrand (Netatmo)

Con la adquisición de la francesa Netatmo a finales del año pasado, Legrand amplía su catálogo de productos IoT. Su propuesta para automatizar la casa en aspectos como la iluminación, climatización, persianas y electrodomésticos es el kit Valena Next with Netatmo, una solución modular y ampliable en el que no hay dispositivos como bombillas o enchufes inteligentes para colocar en nuestra instalación eléctrica, sino que pasa por sustituir nuestra instalación doméstica, cambiando enchufes e interruptores tradicionales por dispositivos conectados.

Valena Next with Netatmo es compatible con Siri (HomeKit), Alexa y Google Assistant, así como con IFTTT. En cuanto a conectividad, en el kit inicial se incluye un gateway encargado de conectar la instalación al router, valiéndose del protocolo Zigbee para establecer su red.

Otra alternativa dentro del hogar inteligente la proporciona Netatmo, si bien está especializada en soluciones de climatización – con termostatos, válvulas para diferentes tipos de calefacciones y estaciones meteorológicas – y elementos de seguridad smart como cámaras, sensores para puertas y ventanas, detectores de humos o timbres.

Ojo porque Netatmo cuenta con productos compatibles con Alexa, Siri (HomeKit) y Google Assistant, por lo que antes de decantarnos por un dispositivo de la marca francesa, mejor comprobar su compatibilidad. No obstante hay alguna excepción como su termostato (164,90 euros) que sirve para los tres asistentes.

Fibaro

Otra de las marcas más completas en cuanto a productos de domótica para el hogar es Fibaro a través de su línea Fibaro Home.

En ella encontramos soluciones de domótica para iluminación, puertas y persianas, climatización, seguridad con elementos como enchufes e interruptores que podremos instalar en el sistema de electricidad de nuestra casa sustituyendo los elementos tradicionales, asimismo también ofrece diferentes sensores y actuadores.

Fibaro emplea el protocolo Z-Wave para interconectar sus dispositivos y su hub al router de casa, haciéndolo compatible con apps como IFTTT, SmartThings y los asistentes de voz Google Assistant, Alexa y Siri mediante HomeKit.

Belkin WeMo

Conocida por sus accesorios para móviles, Belkin cuenta en su cartera de productos con la línea WeMo orientada a la domótica dentro del ecosistema de Apple. En ella encontramos enchufes inteligentes, bombillas, controladores, sensores de movimiento y cámaras.

Salvo la línea de luminarias, que emplean Zigbee, por lo que requieren un puente de conexión al router, el resto de dispositivos se conecta a través del Wi-Fi. Respecto a su manipulación, pueden gestionarse tanto desde su app, IFTTT y con Siri a través de HomeKit.

SPC

El ecosistema de SPC incluye esencialmente cámaras de interior y exterior, bombillas inteligentes y enchufes, si bien se encuentra en fase de crecimiento, por lo que próximamente ampliará su catálogo con aromatizadores, calefactores smart y purificadores de aire, entre otros.

Para gestionarlos usaremos la app app SPC IoT, IFTTT, los asistentes Google Assistant y Alexa. No requieren de puentes intermedios, conectándose a través del Wi-Fi de forma directa.

Trust

Con una dilatada trayectoria en la categoría de informática, Trust ha sabido ampliar sus dispositivos hacia el hogar inteligente con bombillas, timbres, interruptores, cámaras, sensores y alarmas, entre otros. En cuanto a compatibilidad con asistentes y ecosistemas, Trust "se entiende" con Alexa y Google Assistant

Antes de elegir un producto Trust, mejor echar un vistazo a la forma en la que se conecta, ya que encontraremos elementos que se conectan mediante el protocolo Zigbee, y otros dispositivos que lo hacen a través del Wi-Fi de forma directa. Así, mientras que las bombillas y los sensores usan Zigbee, las cámaras se conectan directamente al router.

Un punto interesante de sus bombillas es que son compatibles con otros fabricantes que usan como Hue de Philips, las de IKEA o las bombillas de OSRAM.

Más allá de las grades marcas

Tras repasar las propuestas más potentes en cuanto a marcas capaces de convertir nuestro hogar en inteligente, no queremos dejar pasar otros fabricantes que se han especializado en partes concretas de la domótica, como es el caso de Eve, Nest, Philips, Arlo, D-Link, TP-Link, Tado°, Honeywell...no es nuestra intención una recopilación cuantitativa, sino mostrar algunos de sus productos más potentes.

Philips

Sin ser la más asequible, la línea Hue de Philips (83,98 euros) es una referencia en iluminación inteligente por versatilidad y calidad, especialmente si lo que más nos interesa es precisamente eso, controlar la luz de casa desde el móvil o mediante la voz.

No obstante, su catálogo dentro de la iluminación es amplio, incluyendo lámparas, controladores, actuadores, sensores y un puente para hacerlos funcionar mediante el protocolo Zigbee — recientemente han lanzado una versión con Bluetooth —. Además son compatibles con Alexa, Google Assistant y Siri (HomeKit).

Nest

Aunque dentro del catálogo IoT de Nest encontramos cámaras de seguridad, timbres, sistemas de alarmas, cerraduras o sensores, su producto estrella son son sus termostatos inteligentes.

Así, encontramos el sencillo Nest Thermostat E (219 euros) o el Nest Learning (247,65 euros) es uno de los modelos más completos en cuanto a funciones y con más posibilidades de personalización en cuanto a apariencia. La domótica de Nest es compatible con los asistentes de voz Alexa y Google Assistant.

Arlo

La propuesta de Arlo se centra en dispositivos conectados orientados a la seguridad y la monitorización, con un amplio abanico de opciones en forma de cámaras conectadas para exteriores e interiores como la Arlo Baby (161 euros), una compacta cámara para interiores con forma de conejito infantil. Los productos conectados de Arlo son compatibles con Google Assistant y Alexa.

