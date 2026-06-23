Encontrar un SSD a buen precio en plena crisis es casi imposible. Este Samsung (rebajado en el Prime Day) es una agradable excepción

Estamos en uno de los peores momentos de los últimos años para renovar el hardware de nuestros equipos, ya se trate de componentes sueltos o de dispositivos al completo: ordenadores, portátiles, videoconsolas, tablets o teléfonos móviles. Porque todos ellos tienen dos denominadores comunes que, a día de hoy, tienen unos precios desorbitados: la memoria RAM y el almacenamiento.

En esta línea, las compañías no dejan de subir el PVP de sus productos, con Sony y sus PS5 y Nintendo con Switch 2 como mejores ejemplos en cuanto a consolas. O Apple, entre otras, en el terreno de los teléfonos móviles. Sin olvidarnos del subidón que sufrió el catálogo de las nuevas handheld PC de Lenovo o, más recientemente, el jarro de agua fría que ha supuesto el lanzamiento de Steam Machine y sus más de 1.000 euros de partida.

Sin embargo, si estamos atentos a ofertas puntuales, en ocasiones podemos hacernos con hardware a buenos precios. No tan buenos como lo eran meses atrás, pero sí suficientemente interesantes como para tirarnos a la piscina, comprar ya y anticiparnos a posibles nuevas subidas de precio. En este sentido, en el Prime Day de Amazon tenemos disponible este SSD de Samsung por 185,15 euros.

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Con 1 TB de capacidad y, sobre todo, una gran velocidad que supera los 14.000 MB/s

Desde hoy mismo, durante las próximas tres jornadas y hasta la medianoche del viernes 26 al sábado 27 de junio, Amazon acoge una nueva edición de su popular Prime Day que hace las veces de Black Friday veraniego. Oportunidad de oro para ahorrarnos un pellizco en todo tipo de dispositivos. Y este año, más que nunca, el mejor modo de pagar un poco menos al comprar hardware.

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Para sorpresa de nadie, en esta ocasión no hay tan buenas ofertas en SSD como en ediciones anteriores del Prime Day. Sin embargo, la protagonizada por el Samsung 9100 PRO en su versión de 1 TB es una de las más interesantes de este Prime Day en lo que a SSD NVMe se refiere. Porque, sin tener un precio tan espectacular como habría tenido en otra ocasión, sí que nos ayuda a ampliar almacenamiento sin pagar un dineral.

En los últimos días ha superado los 200 euros, por lo que ahora nos estamos ahorrando como mínimo 15 euros en su compra. Nada mal, teniendo en cuenta que se trata de un modelo reciente, compatible con placas base de portátiles, PC de sobremesa y hasta consolas, como PS5.

Pero, sobre todo, por tratarse de un SSD NVMe M.2 PCIe Gen5 que se traduce, entre otras cosas, en rondar unas velocidades el doble de rápidas que un PCIe Gen4 de la pasada generación (unos 14.000 MB/s ahora, frente a los 7.000 MB/s de antes). Esto es: rapidez en el sistema operativo, aplicaciones, transferencia de archivos y datos y también en videojuegos.

⚡ EN RESUMEN: oferta Samsung 9100 PRO 1TB ✅ LO MEJOR Buen precio , incluso en un momento como este

, incluso en un momento como este Veloz, muy veloz, gracias a tratarse de un SSD PCIe Gen5 de última generación ❌ LO PEOR Cuenta con 1 TB que puede quedarse corto , aunque dar el salto a 2 TB o más supone disparar el gasto

, aunque dar el salto a 2 TB o más supone disparar el gasto No es su mejor precio y probablemente hace meses habríamos pagado bastante menos por él 💡 CÓMPRALO SI... necesitas actualizar tu PC, portátil o consola con 1 TB de SSD y no quieres (o puedes) esperar a que el mercado se estabilice ⛔ NO LO COMPRES SI... no te corre prisa. Tarde o temprano (esperamos), los precios volverán a la normalidad

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Imágenes | Samsung

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