MediaMarkt empieza la semana con muchas teles a mínimo histórico: hay varias LG o incluso una de las mejores OLED de Samsung

Esta semana ha empezado con una nueva promo de MediaMarkt y una especialmente potente para renovar televisor. La clave para aprovechar estas ofertas es registrarnos previamente en miMediaMarkt, algo totalmente gratuito que solo te llevará un par de minutos y para lo que únicamente tendrás que utilizar un correo electrónico.

TV OLED 65" - Samsung TQ65S90FATXXC, OLED 4K, NQ4 AI Gen3 Processor, Smart TV full AI, Wifi, Negro grafito PVP en MediaMarkt — 1.189,15 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Cuando iniciemos sesión una vez registrados, las ofertas de esta nueva promo se aplicarán automáticamente. Hay que tener en cuenta que solo estarán disponibles hasta el próximo 25 de junio a las 9 de la mañana (o hasta fin de existencias). De todo lo que tenemos disponible, os hemos hecho una selección de cinco teles que nos parecen especialmente interesantes:

Samsung S95F de 65 pulgadas por 1.444,15 euros, el mejor televisor de 2025 a mínimo histórico.

por 1.444,15 euros, el mejor televisor de 2025 a mínimo histórico. LG OLED65B6ELC de 65 pulgadas por 1.231,65 euros, el precio más bajo de este televisor OLED de LG.

por 1.231,65 euros, el precio más bajo de este televisor OLED de LG. Samsung S90F de 65 pulgadas por 1.189,15 euros, una opción más económica a nuevo mínimo histórico.

por 1.189,15 euros, una opción más económica a nuevo mínimo histórico. Hisense 75E7S Pro de 75 pulgadas por 721,65 euros, televisor QLED de 75 pulgadas con 144 Hz nativos.

por 721,65 euros, televisor QLED de 75 pulgadas con 144 Hz nativos. Samsung QN80F de 100 pulgadas por 1.954,15 euros, una tele enorme que también tiene hoy su precio más bajo.

Samsung S95F de 65 pulgadas

Empezamos con el S95F de Samsung, el mejor televisor del pasado año y una de las mejores opciones dentro de las teles OLED. Es un modelo que cuenta con una capa antirreflejos sobresaliente, un nivel de brillo altísimo de 2.200 nits, compatibilidad tanto con HDR10 como con HDR10+ y muy buena precisión de color. Ahora mismo sale 1.444,15 euros, prácticamente su mínimo histórico (que es de 1.444 euros).

TV OLED 65" - Samsung TQ65S95FATXXC, OLED 4K, NQ4 AI Gen3 Processor, Smart TV full AI, Wifi, Negro grafito PVP en MediaMarkt — 1.444,15 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

LG OLED65B6ELC de 65 pulgadas

Si queremos una tele OLED de 65 pulgadas, pero tenemos un presupuesto menor, entonces quizás nos encaje mejor esta LG OLED65B6ELC, que ahora mismo sale por 1.231,65 euros, su precio más bajo hasta ahora. Este modelo, que es de este mismo 2026, cuenta también con una buena calidad de imagen, un color negro puro y compatibilidad con Dolby Atmos.

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TV OLED 65" - LG OLED65B6ELC, OLED 4K, Procesador Inteligente α8 AI Processor 4K Gen3, Smart TV, DVB-T2 (H.265), Negro PVP en MediaMarkt — 1.231,65 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Samsung S90F de 65 pulgadas

Una última opción OLED, esta vez algo más económica que las dos anteriores. Se trata del S90F de Samsung, un modelo que, pese a estar un escalón por debajo del S95F, sigue siendo muy interesante (y más, ahora que cuesta 1.189,15 euros en su versión de 65 pulgadas). Como su hermano mayor, también es compatible con HDR10+ y tiene 144 Hz, lo que es ideal para jugar. Además, cuenta también con siete años de actualizaciones garantizadas.

TV OLED 65" - Samsung TQ65S90FATXXC, OLED 4K, NQ4 AI Gen3 Processor, Smart TV full AI, Wifi, Negro grafito PVP en MediaMarkt — 1.189,15 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Hisense 75E7S Pro de 75 pulgadas

Abandonamos el territorio de las teles OLED y nos pasamos a una QLED de Hisense como es la 75E7S Pro. Es una opción muy interesante para el que prioriza el tamaño de su nuevo televisor, puesto que tiene 75 pulgadas. Además, al utilizar tecnología QLED, podemos esperar una buena representación de colores en pantalla. Es compatible con Dolby Vision y tiene 144 Hz nativos, lo que hace que también sea perfecta para jugar. La tenemos disponible por 721,65 euros.

TV QLED 75" - Hisense 75E7S PRO, QLED 4K, 144Hz Nativos, Smooth Motion IA, HDR10+Gaming, Negro PVP en MediaMarkt — 721,65 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Samsung QN80F de 100 pulgadas

Y cerramos esta selección de televisores con el más grande de todos: se trata del QN80F de Samsung en su versión de 100 pulgadas. Este modelo, que utiliza tecnología MiniLED y QLED, es la opción intermedia dentro de la gama Neo QLED de Samsung de 2025. Podemos esperar de él buena calidad de imagen y un nivel de brillo alto, ideal si la vas a colocar en un salón muy iluminado. Sale por 1.954,15 euros.

TV Neo QLED 100" - Samsung TQ100QN80FAUXXC, UHD 4K, NQ4 AI Gen2 Processor, Smart TV, Full AI, Gris PVP en MediaMarkt — 1.954,15 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Otras ofertas de MediaMarkt que te pueden interesar

Además de estas teles de más arriba, esta nueva promo de MediaMarkt también tiene descuentos muy interesantes, tanto en Smart TV como en otros productos. Te dejamos algunos de ellos a modo de resumen:

Aire acondicionado portátil Beko BP207C por 160,65 euros (en lugar de 249 euros)

por 160,65 euros (en lugar de 249 euros) Smart TV Philips 65MLED820/12 por 398,65 euros (en lugar de 699 euros).

por 398,65 euros (en lugar de 699 euros). Smart TV Samsung QLED 4K por 551,65 euros (en lugar de 1.049 euros).

por 551,65 euros (en lugar de 1.049 euros). Dyson V8 Cyclone por 254,15 euros (en lugar de 399 euros).

por 254,15 euros (en lugar de 399 euros). Cafetera superautomática De'Longhi Magnifica Start Milk por 330,65 euros (en lugar de 549,90 euros).

por 330,65 euros (en lugar de 549,90 euros). Cosori Dual Blaze Twinfry Chef Edition por 161,49 euros (en lugar de 249,99 euros).

por 161,49 euros (en lugar de 249,99 euros). Ventilador de pie Rowenta Turbo Silence Extreme por 101,15 euros (en lugar de 149,99 euros).

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

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