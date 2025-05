Si la pregunta es cómo aumentar la ingesta de proteínas, la respuesta es el ‘proffee’

Las proteínas deberían ser uno de los pilares sobre los que se asiente una dieta equilibrada. Tengamos el objetivo de mantenernos en buena forma, bajar de peso o ganar masa muscular, las proteínas son esenciales. Sin embargo, no siempre es tan sencillo llegar a la cantidad recomendada, y ahí es donde la industria de los preparados ha encontrado un filón. ¿Cómo? Con alimentos procesados que juegan con el marketing y desplazan a otros cuyo aporte proteico ya es importante.

También hay suplementos de proteína, claro, y son interesantes en dietas en los que la carga física sea considerable. Pero, ¿y si en lugar de tomar sólo un batido de proteínas, las mezclamos con café? Hace unos años apareció en TikTok la moda del ‘proffee’ resultante de combinar protein y coffee, y lejos de ser algo que quedó en el olvido, se ha mantenido en el tiempo y que no es tan mala idea como puede parecer.

Marcas como Starbucks no tardaron en subirse al carro, pero estos cafés proteicos son algo que puedes hacer en casa de forma muy sencilla. Aunque hay que tener un poco de ojo combinando los ingredientes para que el resultado no sea una bebida del averno.

La clave del café con proteínas: atinar combinando

Hay muchas mezclas que son dudosas, pero la del café y las proteínas parece un uno más uno. Por un lado, tenemos el café, un alimento que, más allá de su aporte energético gracias a la cafeína, es muy saludable. Hay que tener cuidado con la cantidad de cafeína que ingerimos y no es buena para todas las actividades, pero cada vez hay más estudios que respaldan los efectos beneficiosos del café sobre nuestro organismo.

Por otro lado, la proteína en polvo. Hay de varios tipos, pero las más comunes son las de suero de leche, caseína y soja. Aquí hay que tener cuidado porque es un arma de doble filo y, cuanto más procesado y aditivos tenga, peor. Por ejemplo, hay que controlar el nivel de azúcar añadido o los tipos de edulcorantes que utilizan porque las etiquetas de algunas proteínas en polvo son auténticas biblias. Sobre todo, si es un polvo de calidad, es mucho más fácil consumir un batido que una cantidad ingente de huevos.

Hechas las presentaciones, vamos al ‘proffee’. Aunque hay intervalos idóneos para tomar proteína, lo cierto es que podemos tomar un batido proteína cuando nos apetezca. Lo importante es repartir ese macronutriente entre todas las comidas diarias, pero mezclarlas con el café es interesante en dos momentos específicos:

En ese primer café de la mañana introducimos proteína en un momento en el que nuestro cuerpo está abierto a recibirla.

En ese café que tomamos antes de entrenar. Ganamos un extra de energía, contribuimos al total de proteínas diarias que deberíamos ingerir y, además, tenemos los efectos positivos de la cafeína para nuestra práctica deportiva.

Y preparar la bebida no tiene demasiada ciencia. De hecho, es muy posible que ya lo hicieras antes de que apareciera en la red el término ‘proffee’. Aquí mi recomendación es que lo hagas como más te guste, pero lo ideal es que no prepares un espresso y le añadas un cacito de proteína, ya que el resultado es… bueno, asqueroso.

Una elaboración sencilla es unir un espresso, un plátano, leche (animal o vegetal) y un cacito de proteínas de vainilla o chocolate en una trituradora y hacer el batido. El plátano y las proteínas endulzan la bebida y la mezcla es curiosa, pero está bastante buena. Puedes eliminar la leche si quieres consumir menos calorías y cambiarla por agua, pero esa leche extra también añade proteínas.

También puedes pasar del plátano o encontrar otra fruta que pueda cuajar bien con el café. Lo que nunca haría -y aquí cada uno puede hacer lo que quiera, pero es una recomendación- es mezclar el café con proteínas que no sean de chocolate o vainilla. Proteínas con sabor neutro, a cítricos o a fresa no son demasiado agradables en esa mezcla.

Al final, es ir jugando con cantidades e ingredientes hasta encontrar algo que te guste porque, en este caso, más allá de una moda con nombre propio en TikTok, unir proteínas y café es algo que puede aportar mucho en estilos de vida activos.

Siempre habría que tener cuidado con no sustituir comidas por polvos, ya que esos alimentos reales tienen una serie de vitaminas, minerales y otros compuestos beneficiosos y, sobre todo, elegir un batido de proteínas que no esté hasta arriba de azúcar. Y, si pruebas y no te gusta, no te lo tomes que, pese a la existencia del pienso para humanos, la comida también está para disfrutar.

