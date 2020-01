El CES de Las Vegas por dentro: así es la experiencia de cubrir la mayor feria de tecnología del mundo

Tras 16 horas de vuelo hasta Las Vegas, el pasado domingo embarqué por tercera vez en la aventura que supone cubrir una feria como el CES (Consumer Electronic Show) para Xataka. Son fechas complicadas, pues en España coincide con la celebración de Reyes Magos. Pero es sin duda una oportunidad excelente para conocer de primera mano toda la tecnología que se avecina a lo largo del año. Porque al final el CES es eso, el pistoletazo de salida de la industria tecnológica. Un evento gigantesco donde prácticamente todas las grandes empresas están presentes; llámense Google, Amazon, Microsoft o incluso Apple, quien ha decidido hacer una breve aparición después de casi 30 años sin tener presencia.

El CES refleja muy bien la propia ciudad donde se ubica. Todo está lleno de stands, luces y productos llamativos que intentan captar nuestra atención. Ahora, después de una semana donde os hemos hablado de televisores 8K, portátiles plegables y prototipos de coches eléctricos, toca hablar del "otro CES". Así ha sido nuestra experiencia visitando, recorriendo e intentando llegar a todos los rincones de la feria de tecnología más grande del mundo.

Una feria enorme con más de 4.400 expositores

La organización de los stands y pabellones en el LVCC (Las Vegas Convention Center) es muy similar al resto de ferias.

Este CES 2020 ha sido gargantuesco, aunque viene siéndolo desde hace tiempo. Estamos ante la mayor feria de tecnología del mundo en tamaño y número de expositores. Después de haber asistido a ferias como la IFA de Berlin, el MWC de Barcelona o Computex de Taiwán, puedo transmitiros que recorrer el CES es la que nos lleva más tiempo.

Pero no solo se trata de una cuestión de tamaño, también de distribución. El CES se divide entre el LVCC (Las Vegas Convention Center) y distintos hoteles de la ciudad donde también hay expositores. Además de esto, múltiples marcas enseñan sus productos en suites privadas, por lo que al final si quieres cubrir distintos temas acabas visitando numerosas partes de la ciudad.

Para hacernos una idea del tamaño de esta feria, estos son los números de la última edición en comparación con otros eventos similares. El CES abarca más de 270.000 metros cuadrados, con 4.400 expositores y más de 175.000 asistentes. En comparación, el Mobile World Congress dispone de 120.000 m2, 2.300 expositores y unos 100.000 asistentes. Mientras, la IFA muestra 2.000 expositores, 160.000 metros y supera los 245.000 visitantes, gracias en parte a que la asistencia está abierta al público al contrario que CES o el MWC, únicamente para el sector profesional. Computex se queda en 1.685 expositores.

El CES de Las Vegas es una feria enorme, con aproximadamente el doble de metros cuadrados y expositores que el MWC de Barcelona.

La entrada al stand de LG suele ser hipnótica. Este 2020 hemos tenido una 'LG OLED Wave'.

Dentro del LVCC tenemos una feria con un estilo bastante clásico. Cada marca dispone de un stand, más o menos grande en función de la inversión. Los hay desde los que son un cubículo como es el caso de startups pequeñas hasta los de Samsung o LG, grandes recintos donde las secciones para cada uno de sus productos son incluso más grandes que muchos stands de marcas medianas.

Al ser CES un evento con mucha relevancia para televisores, en la entrada de varios stands nos encontramos con gigantescas pantallas que muestran su última tecnología. LG con sus OLED nos hipnotiza con una ola de paneles curvos y una composición de sus teles enrollables. Mientras que Samsung tiene The Wall, un gigantesco panel de 292 pulgadas. No son las únicas, pues también tenemos a fabricantes como TCL con sus numerosas QLED o Sony, que nos mostró en este CES su nuevo televisor 8K.

El LVCC se divide en tres grandes zonas. Por un lado se encuentra el South Hall, donde se ubican empresas de accesorios, gaming, drones, robots, realidad aumentada e inteligencia artificial. Después tenemos el Central Hall, donde están las grandes marcas de tecnología y aquellas más relacionadas con televisión e imagen. Finalmente tenemos el North Hall, donde se reúnen las marcas automovilísticas. Mientras que en el MWC hay una alta presencia de móviles y conectividad, en el CES tenemos tecnología en su sentido más amplio.

Royole con su árbol de 'Flexpai'. El fabricante chino de pantallas plegables suele tener siempre un stand de lo más extravagante.

Cada stand es una historia aparte. Las marcas quieren transmitir su idea en el espacio que tienen y nos podemos encontrar de todo. Eso sí, es fácil darse cuenta que lo que tenemos delante no son productos finales. En este CES 2020 se ha hablado mucho de prototipos; de tecnologías que probablemente no lleguen este año pero es posible que nunca lo hagan. Pero no es algo nuevo, pues CES tiene esa esencia. CES es innovación, es visión de futuro.

El 8K y la tecnología microLED han sido lo más llamativo en televisores, pero no está solo reservado a las grandes marcas.

Al ser el inicio del año, los fabricantes aprovechan esta feria para lanzar al aire lo que va a llegar. Durante el MWC y los primeros meses llegan nuevos productos comerciales y se anuncia su disponibilidad, mientras que en IFA se lanza el producto de la segunda mitad de año. En muchas ocasiones con una tecnología que ya ha sido desvelada meses antes sin dar muchos detalles en CES.

El mejor (y peor) CES de los últimos años

¿Qué es lo que nos ha dejado este CES 2020? ¿Qué tipo de tecnologías se han colocado encima de la mesa? Aquí coincido con mi compañero César Muela, quien da como ganador a Samsung. Como suele ser habitual, la compañía ha tocado todos los sectores pero con ideas interesantes y algo más concretas que años anteriores.

En televisión ha mostrado su buque insignia para 2020, un modelo QLED 8K sin marcos con un diseño de lo más bonito. Nos anticipa su futuro con nuevos detalles sobre la prometedora tecnología microLED y ha sido arriesgada con una apuesta como The Sero y el vídeo en vertical. Algo para el presente, algo para el futuro y un experimento. Sin olvidarnos de otros detalles como una puesta en escena potente con la keynote de su CEO o Ballie, una original pelota de tenis inteligente que plantea el debate sobre cómo será la combinación de mascotas y robots en casa.

Pero la sorpresa del CES la tuvo Sony. En el CES a veces ocurre que esperamos una cosa y la marca nos trae otra. Sí conocimos sus nuevos televisores OLED y 8K, pero la compañía se ha reservado para más adelante mostrarnos su televisor más completo. También había mucha expectación por conocer detalles de PlayStation 5, pero Jim Ryan únicamente desveló el logo y confirmó lo que ya sabíamos.

Todos esperábamos más detalles de la PS5, pero el CEO de Sony decidió sorprendernos presentando un coche.

A cambio Sony decidió desvelar su Vision-S, el primer prototipo de coche eléctrico de la marca japonesa con sensores y su sonido 360 Reality Audio. Un coche con muy buen aspecto pero que probablemente nunca llegamos a ver en la carretera.

Y más allá de lo llamativo de la propuesta, este prototipo marca una tendencia que sí hemos detectado en el CES. Es la de ver cómo cada vez más marcas de tecnología se están acercando al mundo del motor.

Dentro del pabellón destinado al mundo del coche y la movilidad nos encontramos muchos prototipos, también el primer taxi volador de Hyundai y Uber.

Otro dispositivo que ha captado nuestra atención son los portátiles con doble pantalla o plegables como el Dell Concept Duet o el Intel Horseshoe Bend. En este caso para verlos tuvimos que salir del LVCC, pues los fabricantes de ordenadores como Dell, Lenovo, ASUS o Acer tienen su stand fuera del LVCC, en hoteles como el Planet Hollywood o el Venetian.

El Dell Concept Duet es uno de los nuevos "portátiles" plegables. En realidad, dos pantallas de 13,4 pulgadas FHD conectadas por una bisagra. #CES pic.twitter.com/sbEcGBzBvj — xataka (@xataka) January 9, 2020

En los stands estas marcas nos enseñan sus últimos modelos, pero también hemos visto prototipos. Pero mientras que los portátiles o productos comerciales están colocados en distintos mostradores, el prototipo plegable o con 5G suelen tenerlo o bien tras una cortina o con un asistente mostrándolo individualmente. Y es que en el CES, si vas sin agenda planificada te tocará hacer largas colas. Sobre todo en aquellos productos que han conseguido más repercusión durante los primeros días y todos los asistentes tienen ganas de conocerlo.

Recorriendo el CES podemos encontrarnos de todo; juguetes, robots, drones, gafas inteligentes, ropa, sofas y hasta máquinas arcade.

Hemos conocidos nuevos smartwatches, televisores, robots, el auge de AMD y Qualcomm, nuevos auriculares y hasta algo de móviles. Fue de OnePlus, quien nos invitó a su espacio en el hotel Wynn para conocer el Concept One. ¿Cómo funcionan estas tomas de contacto? Muy sencillo. Acudimos a la hora marcada, un ingeniero de la compañía nos explica durante 15 minutos el producto y seguidamente nos lo dejan probar durante un buen rato, aproximadamente entre 30 minutos y una hora. Lo más agradecido de este tipo de eventos es que, al contrario que en los de presentación oficial, tenemos el móvil sin alarma, sin agobios y con más espacio para poder grabar o hacer fotos.

¿Sala de prensa? Aquí hemos venido a caminar

Explorar el CES significa recorrer decenas de pasillos dentro de distintos hoteles de Las Vegas.

Cubrir el CES es no parar quieto. Mi smartwatch marca una media de 20.000 pasos al día. Eso teniendo en cuenta que para ir del LVCC al resto de hoteles hay que utilizar el bus o pedir un Uber. Afortunadamente, la organización del CES proporciona buses gratuitos para los asistentes que quieran moverse entre el LVCC y hoteles como el Venetian, el MGM Grand o el Wynn.

Además del LVCC, el CES se ubica en hoteles cercanos como el Venetian. Caminar durante un buen rato y perderse por los pasillos de la feria es muy habitual.

La ciudad de Las Vegas es como un parque de atracciones gigante, donde los hoteles son inabarcables y hay pocas calles principales. Esto provoca que aunque dos puntos estén relativamente cerca, a veces hace falta mucho más tiempo del que sería habitual en otras ciudades. Puede parecer una obviedad pero es vital tenerlo en cuenta cuando vas a cubrir el CES: ir con tiempo a los sitios. Perderse en el caos de los hoteles o encontrarse en medio de un atasco es muy habitual.

La organización proporciona numerosos autobuses gratuitos para moverse del LVCC a los distintos hoteles.

Conocer dónde vamos previamente es importante. A veces es posible pensar que con 10 minutos tienes suficiente para ir de un evento a otro y resulta que está más lejos de lo que pensabas. También es importante cuadrar bien la agenda, intentando colocar eventos seguidos en un mismo hotel. Y es que por ejemplo mientras que en otras ferias es posible tener una conferencia o entrevista cada una o dos horas, en el CES es imposible llegar en ese tiempo si están ubicados en puntos diferentes.

Algunas empresas no terminan de adaptarse y eligen sus eventos en hoteles diferentes a los de la mayoría, con la consecuencia que nos vemos en la necesidad de optar por no visitarles. También se da el caso que una empresa cambia la hora pactada o de hotel. Intentamos adaptarnos, pero en CES es de nuevo complicado cuando surge un imprevisto así. Como ejemplo de esto; tenía un evento con una marca en el hotel Wynn, pero cuando ya estábamos allí nos dijeron que se habían movido al Hotel Mirage. Por fortuna, yo me hospedaba en ese hotel y pude encontrar un hueco a última hora del día.

La organización del CES es bastante eficiencia en este aspecto y durante el lunes del CES por la mañana casi todas las conferencias coinciden en el Mandalay Bay. El fin de semana hay eventos concretos de marcas y el primer día oficial del CES en realidad es el martes, pero como suele ocurrir en las ferias de tecnología; los días previos es cuando se anuncian las novedades y en la feria es cuando están expuestos a todo el mundo.

El CES también es acudir a multitud de conferencias, donde algunos fabricantes como TCL aprovechan para anticipar lo que veremos en próximas ferias como el MWC.

Intentando superar el jet lag, ese día en e Mandalay Bay tenemos conferencias de marcas como LG, Hisense, TCL o Panasonic. Porque acudir a una feria de tecnología no solo es recorrer stands, también acudir a decenas de conferencias.

Cada conferencia es un mundo distinto; desde las marcas que repasan sus números, las que hablan de las bondades de sus productos y hasta las que aprovechan para traer a algún famoso. Este año fue Panasonic con Michael Phelps, deportista con quien ha llegado a un patrocinio de cara a los J.J.O.O 2020. Aunque todo sea dicho, la conferencia de Panasonic fue un pequeño 'show', con una kata de la medallista Sakura Kokumai y la aparición estelar de varios Stormtroopers y un realista BB-8.

Empezamos la conferencia de Panasonic en el #CES con... Michael Phelps! pic.twitter.com/ElPfDpMqgU — xataka (@xataka) January 6, 2020

Durante la tarde del primer día acudí a la conferencia de Sony y aunque inicialmente no pensé que fuera a darme tiempo a ir a la Keynote de Samsung, pude llegar justo a tiempo gracias a que la propia Samsung ofreció un bus directo para ir desde la conferencia de Sony. Curioso como las marcas suelen mantener distancia entre ellas, pero saben bastante bien por dónde se mueve el grueso de periodistas.

La de Samsung estaba ubicada en la cuarta planta del Venetian y en cada una de ellas había un control de seguridad. Porque durante el CES, los controles de seguridad que examinan nuestra mochila son muy habituales.

H.S. Kim, CEO de Samsung Consumer Electronics, fue otro de los directivos que lanzó mensajes para intentar cambiar la percepción de los usuarios.

La privacidad ha sido uno de los debates recurrentes del CES. Se nota que muchas marcas quieren recuperar la confianza perdida y limpiar su imagen. Otro de los temas ha sido el de los juguetes eróticos y la 'sex tech'. Lora DiCarlo, vetada el año pasado por la conservadora organización del CES, ha tenido una gran visibilidad este año. No tanta suerte han tenido los productos relacionados con el Cannabis, quienes han sido vetados en la edición de 2020.

Google también está en el CES con un pequeño edificio exterior donde realiza actividades lúdicas y sorteos. Aunque sus novedades las muestra a puerta cerrada en el hotel Wynn.

Los lugares donde se pasa más tiempo en CES es el Centro de Convenciones (LVCC), así como la Sands Expo, ubicada en The Venetian. No se trata de un evento aparte, pero sí una exposición donde encontraremos pequeñas startups y productos de nicho. Aquí tenemos por ejemplo el 'teclado invisible' de Samsung C Labs, pese a que el stand general del fabricante esté en el Central Hall del LVCC.

Afortunadamente para aquellos momentos donde necesitamos una buena conexión para subir archivos, en la Sands Expo también hay una sala de prensa. Recuerdo que en el Mobile World Congress la sala de prensa es como el centro de operaciones y el lugar de reunión por definición, sin embargo, en el CES únicamente pisé la sala de prensa para aprovechar el cable Ethernet y recoger el pack con comida.

La contraseña del WiFi de la sala de prensa cambia cada día.

No tener al resto del equipo no ayuda, pero con mi visita al CES intenté ver lo máximo posible. Siempre hay otro momento para escribir. Y lo cierto es que la conexión del CES es estable y rápida, pero la necesidad de caminar arriba y abajo para ver cosas era más importante.

Para el jueves, la sala de prensa ya estaba casi vacía. Lo más habitual en el CES es que estés poco tiempo aquí.

Entre el jet lag y la diferencia horaria con el resto de equipo, durante el CES es difícil tener un horario estable.

Las jornadas en el CES son largas y es fácil que trabajemos durante más de 10 horas la mayoría de días, desde las siete de la mañana para ir a las primeras conferencias hasta las ocho de la tarde para aprovechar el último hueco antes de la cena. A eso se le suma la dificultad de coordinarse con el resto del equipo por el cambio horario entre EE.UU y España. Mientras allí se duerme, el resto está en plena faena.

Para pasar anotaciones o archivos no es tan molesto, pero sí afecta directamente cuando queremos hacer un directo, ya que muchos de vosotros estáis durmiendo o cuando nos quisimos organizar para grabar el 'Despeja la X', que mientras en España se grabó después de comer, en mi caso fue a las 7:00am.

'Living Las Vegas': tecnología entre casinos y hoteles

Este CES 2020 nos ofrece una visión feliz y optimista de la tecnología. Un futuro rodeado de adorables robots, con pantallas hipnóticas, un hogar automatizado que cuida de nuestra salud y coches totalmente eléctricos que harán del transporte una experiencia casi mágica. Claramente los problemas de privacidad, estrés y desigualdad quedan eclipsados. Tampoco parece importar que muchos de estos productos sean prototipos difícilmente producibles.

Recorrer el CES es acabar empapado de tecnología. En cada pequeño stand parece haber una solución que puede mejorar nuestras vidas y parece destinado a ser algo importante. Pero es una sensación muy habitual en Las Vegas. La de dejarse llevar por las luces y los llamativos carteles.

El CES es la única feria de tecnología en el mundo donde para ir de un evento a otro pasas por decenas de máquinas tragaperras y casinos. Un evento donde los pasillos son enormes, a algunas suites solo puede accederse mediante invitación y donde no siempre sabes la dirección correcta. Pero no pasa nada, porque el CES es también ese evento donde puedes encontrarte por los pasillos a Hiroshi Lockheimer (Google) o Panos Panay (Microsoft) teniendo que caminar tanto como nosotros.

Así era nuestra acreditación para CES como prensa.

Como en otras grandes ferias de tecnología, el CES es un evento para coincidir con otros compañeros de profesión y también con compañeros de Xataka México. Personalmente es una oportunidad excelente para iniciar el año ligado a lo último en tecnología. Un evento para el que nos tenemos que desplazar lejos de casa pero que sin duda merece mucho la pena y por ello repetimos cada año. Suele decirse que "lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas". Pero lo que pasa en el CES, acabará llegando a todas partes.