OnePlus Concept One, primeras impresiones: una ingeniosa solución para esconder el auge de las múltiples cámaras

OnePlus es conocida por sus móviles Android de gama alta, con excelentes características, gran rendimiento y una calidad-precio envidiable que suele colocarlo entre los buques insignia más recomendados del año. No son precisamente unos recién llegados, este 2020 cumplen siete años, pero llama la atención lo reducido que siempre ha sido su catálogo de dispositivos.

Durante el CES, la compañía ha decidido diversificar un poco más y nos ha presentado su primer teléfono conceptual, el OnePlus Concept One. Aprovechando nuestra visita a Las Vegas, hemos podido tener una toma de contacto y probar cómo funciona su cámara que se esconde cuando no está activa. Estas son nuestras primeras impresiones del OnePlus Concept One y lo que nos ha parecido su novedosa apuesta por el vidrio electrocrómico.

Lo llamativo es el cuero naranja; las mejoras están en la carcasa

Para este OnePlus Concept One se han aliado con el fabricante de coches McLaren, con quien ya habían colaborado previamente en otras versiones de sus modelos. Y más allá de los pequeños logos, la estética está claramente inspirada en su deportivo 720S. De un primer vistazo, lo que más llama la atención es ese cuero de color naranja papaya tan "chillón", con pequeños bordados alrededor de la franja central trasera.

Personalmente no soy muy fan de los móviles con colores tan extravagantes, pero la sensación que transmite es muy buena. El cuero ofrece buena sensación en la mano, no resbala y está cuidado en detalle. OnePlus explica que quiere transmitir la "artesanía" que caracteriza a McLaren y nuestra opinión es que sí consiguen algo más de lo habitual en las traseras de cristal o aluminio.

El resultado de vidrio electrocrómico es muy convincente. El móvil parece que no tenga cámaras traseras. Lo que unido a que no hay protuberancia, queda en un diseño muy minimalista.

Precisamente el aluminio, junto al vidrio electrocrómico, es uno de los materiales más relevantes de este OnePlus Concept One. La carcasa está fabricada en una aleación de aluminio PVD, que utiliza una técnica de deposición por química de vapor que le aporta nuevos reflejos y una mayor dureza.

En tamaño y maniobrabilidad, el resultado de este Concept One es muy similar a lo que ofrece el OnePlus 7T Pro. Es decir, no es un móvil pequeño debido a su pantalla Fluid AMOLED de 6,67 pulgadas, pero al tener la cámara en forma de popup hace que el tamaño sea relativamente manejable. Lo que unido a la rugosidad del cuero, ayuda a tener un buen diseño.

En el resto de características debemos pensar que estamos ante un OnePlus 7T Pro 5G (HD1925) con un nuevo diseño. Repasando las características que nos proporciona el menú ajustes, confirmamos que en su interior se encuentra un Snapdragon 855+, 12GB, 256GB de ROM, pantalla a 90Hz, Android 10 y triple cámara de 48+16+8MP. Y en la cámara es donde encontramos el verdadero sentido de este terminal.

Además de cumplir una función estética, el vidrio electrocrómico permite añadir filtros

El vidrio electrocrómico es el protagonista del OnePlus Concept One y sobre el que gira toda la innovación del dispositivo. No se trata de un material nuevo, pues ha sido implementado en las ventanas de ciertos aviones, pero OnePlus explica que sí es la primera vez que se aplica a dispositivos móviles. Con el añadido que su logro es miniaturizar este vidrio lo suficiente para adaptarlo a los móviles.

Lo que tenemos es un vidrio muy fino, compuesto de tres capas con un grosor total de 0,35mm. Las dos capas son el cristal y en el centro tenemos un material con propiedades dinámicas donde al aplicarse una corriente eléctrica puede cambiar de color. En este caso, el vidrio del OnePlus Concept One está aplicado en la zona trasera donde se encuentra la triple cámara y el flash, por lo que pueden ocultar y mostrar los sensores.

Cuando no utilizamos la cámara, las cámaras traseras quedan totalmente ocultas. Mientras que si queremos mostrarlas, únicamente deberemos hacer doble toque en un botón físico lateral.

Ahora bien, ¿quedan realmente ocultas?. La respuesta es que para lo que nos interesa sí, pero si apuntamos con un foco de luz u observamos con atención sí se pueden observar ligeramente las cámaras. OnePlus nos explica que con el auge de las dobles y triples cámaras a ciertos usuarios les generaba ansiedad, además de afear el diseño trasero. Por ello, con este material se puede lograr un diseño mucho más minimalista. Y después de probarlo podemos confirmar que es así.

A la izquierda, el OnePlus Concept One cuando no utilizamos la cámara. A la derecha, con el vidrio electrocrómico translúcido.

Es una apuesta que tiene bastante sentido. De la misma manera que con la cámara frontal deslizable se elimina el 'notch' y cualquier "distracción", con este vidrio electrocrómico se elimina el añadido de las cámaras traseras. El resultado es muy minimalista. Aquí cabe destacar que además no tenemos ninguna protuberancia y las cámaras quedan totalmente integradas en el cuerpo. Algo asumible en un móvil con este grosor (8,8mm en el OnePlus 7T Pro 5G), pero más difícil de alcanzar en móviles más delgados.

La experiencia es como la de utilizar la cámara de cualquier otro móvil.

Otro de los puntos donde OnePlus más ha trabajado está en la velocidad. Según el fabricante, estamos ante el vidrio electrocrómico que más rápido cambia de estado, pasando de transparente a translúcido en 0,7 segundos. En nuestras pruebas, es hacer doble clic y enseguida se muestra la cámara, con el flash como "agujero" más fácil de ver. Mientras que al cerrarla, de nuevo vuelve a su estado inicial totalmente oculta. La experiencia es muy fluida y no nos hace pensar que estamos ante una cámara diferente.

Cuando conocimos el proyecto pensamos; ¿tiene alguna utilidad más allá de la estética? Lo cierto es que principalmente es un añadido para mejorar el diseño, algo que nos parece suficiente interesante y el resultado es muy bueno. Pero también tiene una utilidad para mejorar la fotografía.

Y es que al tener un vidrio encima de la cámara, lo que resulta es en un filtro polarizador. Un filtro para intentar conseguir "imágenes más nítidas y con mayor detalle en escenas de luz más intensa". Durante nuestra toma de contacto hemos podido probar la función del filtro disponible en el modo Pro, aunque las condiciones de luz que habían en la sala no nos dejan llegar a ninguna conclusión clara, más allá de que se difumina un poco la luz intensa de los focos. Para este filtro se cuenta con una opción en la esquina de la cámara, con el nombre de 'ND8'. Un añadido más a la cámara, aunque esta vez en lugar de ser un filtro por software o IA, es una mejora física.

Sin noticias de cuándo llegará, pero nos gustaría que otros fabricantes tomen nota

La peor parte del OnePlus Concept One es que se trata precisamente de eso; un prototipo. Si estuviéramos ante un móvil comercial, nuestra primera impresión es que es un producto de calidad. Al fin y al cabo está basado en el OnePlus 7T Pro. Pero la compañía no ha confirmado si se llegará a poner a la venta.

El CES es una feria que en muchas ocasiones sirve para mostrar en qué trabaja la marca. Quizás por temor a que otros fabricantes se adelanten con una propuesta similar, OnePlus ha querido poner encima de la mesa este vidrio electrocrómico, un material que tiene algunos problemas de durabilidad pero es una interesante solución al auge incesante del número de cámaras.