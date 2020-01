TVs QLED 8K, MicroLED y hasta verticales: Samsung deja ver sus novedades en televisores para 2020

En pleno comienzo del CES 2020 ha sido Samsung uno de los primeros fabricantes en presentar qué tienen preparado para este nuevo año, al menos en cuanto a televisores se refiere. En su evento First Look en Las Vegas, Samsung ha dejado ver cuáles son las novedades en sus televisores para los próximos meses. Entre los nuevos prodductos encontramos la nueva TV con panel QLED 8K, panales MicroLED "modulares", nuevo chip de inteligencia artificial para las TVs y una actualización de The Sero, la pantalla que gira automáticamente en vertical para adaptarse a formatos móviles si es necesario.

Resolución 8K, panel QLED y chip AI integrado para la TV sin apenas marcos de Samsung

Se ha hecho público hace unas horas, el nuevo Q950TS QLED 8K de Samsung es la apuesta de los coreanos por ofrecer una TV sin apenas marcos. Con un ratio de pantalla de 99% es una de las pantallas con menos marcos del mercado de televisores, apenas 2,3 mm de grosor. Siguiendo con el grosor, el televisor alcanza 1,5 cm de grosor per se.

Nueva TV Samsung Q950TS con panel QLED de resolución 8K.

Según explica Samsung, este televisor Q950TS dispone en su interior de un procesador Quantum 8K, que será el encargado de escalar automáticamente la imagen si es necesario para llegar a resolución 8K si utiliza una inferior. Comentan que no es simplemente un escalado arbitrario, sino que se analiza cada imagen para ser "optimizada según las condiciones del entorno". Como siempre, habrá que ver esto en pruebas reales.

Resolución 8K es desde luego algo impresionante, aunque también hace falta contenido en resolución 8K si se quiere aprovechar al máximo la TV y no depender de escalados de imagen. En este sentido, Samsung comenta que se han asociado con proveedores como YouTube para crear contenido en resolución 8K. Sea como sea, es sin duda la gran apuesta de Samsung este año (por ahora) en televisores.

Nuevos tamaños y formatos en paneles MicroLED

MicroLED es una de las principales apuestas de los fabricantes a la hora de fabricar nuevos paneles para televisores, smartphones y otros dispositivos. Samsung parece haber encontrado un enfoque para esta tecnología en el hogar, con nuevos televisores "modulares" pensados para adaptarse a las necesidades de cada usuario. El año pasado precisamente en el CES pudimos ver los primeros modelos.

Panel MicroLED de Samsung presentado en el CES 2020.

En este sentido, el fabricante coreano ha mostrado su línea de pantallas MicroLED en diferentes tamaños: 75", 88", 93" y 110". A estos tamaños se suman nuevos modelos de 88" y 150" ¿Lo interesante aquí? Apenas cuentan con marcos y al ser ultradelgados se pueden colocar fácilmente en paredes. Pero es que además será posible conectar varios de estos paneles MicroLED entre sí para crear nuevos tamaños, una especie de modularidad para televisores.

De momento no hay mucha más información acerca de la fecha de lanzamiento y sobre todo el precio de estos paneles MicroLED. Indican que contarán con un brillo máximo de 5.000 nits y opciones para escalar la imagen si es de calidad inferior a la resolución requerida por el panel.

La TV que se adapta al smartphone: The Sero se empareja con el móvil y tiene un formato vertical

En abril de 2019 pudimos ver por primera vez este peculiar televisor de Samsung. Forma parte de la línea Lifestyle en la que tenemos también otros modelos como The Frame, aunque en esta ocasión no pretende hacerse pasar por un marco sino adaptarse a las tendencias actuales del vídeo: grabado con smartphones y en vertical.

The Sero de Samsung, la TV que gira verticalmente para adaptarse al smartphone.

The Sero llegará de forma global este año y se trata de un televisor de 43" con resolución 4K y una peculiaridad: tiene un formato vertical. No siempre, pues la pantalla puede usarse en formato apaisado o en formato vertical según lo desee el usuario. El giro es automático y se hace gracias al emparejamiento con el smartphone, si detecta que se está enviando contenido en vídeo en vertical la pantalla gira automáticamente para aprovechar todo el espacio del panel. En 2020 y en pleno apogeo de redes sociales como TikTok y cada vez con más vídeos grabados en vertical... sentido tiene.

Dentro de la línea Lifestyle desde Samsung han decidido actualizar también los modelos The Frame y The Serif con nuevos tamaños de 32", 50" y 75" por un lado y 43", 49" y 55" por el otro respectivamente.

Más información | Samsung