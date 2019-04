Samsung lanza The Sero, una tele vertical en la que quiere que veamos contenido como lo vemos (y grabamos) en el móvil

Los responsables de Samsung desde luego no se rinden a la hora de crear o aprovechar nuevos formatos para sus televisores. Lo hicieron con The Frame y The Serif, pero ahora van un sorprendente paso más allá con una televisión vertical a la que han llamado The Sero.

Este modelo de 43 pulgadas de diagonal tiene la peculiaridad de poder pivotar para usarse tanto en posición convencional como en modo retrato, en vertical, que es la forma en la que solemos mirar al móvil además de sacar o grabar muchas fotos y vídeos en ese modo.

Perfecto para contenidos en modo retrato

En Samsung parecen orientar estos modelos a la generación milenial y quieren atraer a estos usuarios para que puedan disfrutar de todo lo que ven y graban en sus dispositivos en vertical en una diagonal mucho mayor, una idea que es desde luego arriesgada, original y valiente. Y probablemente algo loca también, pero no es malo llevar a cabo ideas locas de cuando en cuando.

La televisión se vende junto a un soporte en color azul marino que permite que la podamos usar en modo apaisado o en modo retrato, y en ella encontramos una configuración de sonido 4.1 con altavoces de 60W que permiten convertirla en un potente sistema audiovisual.

El diseño es minimalista con esos marcos reducidos, y si no estamos viendo nada heredaremos esa capacidad de The Frame de poder usarla para visualizar presentaciones con fotos. Es posible además controlarla con la voz gracias a la integración de Bixby, la plataforma de Samsung que a pesar de todo y de todos sigue presente en los productos de la compañía.

La televisión Samsung The Sero se pondrá a la venta en Corea del Sur el próximo mes de mayo por un precio que rondará los 1.460 euros, aunque eso sí: el propio fabricante la califica como un concepto, y es probable que sea de momento más un experimento para saber qué alcance puede tener esta idea que un producto disponible a nivel masivo.

Vía | The Verge