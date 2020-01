CES 2020: taxis voladores, pantallas 8K y todo lo que esperamos ver en la feria días antes de su apertura oficial

El año suele empezar fuerte a nivel de actualidad con la celebración de una de las principales ferias tecnológicas. En Xataka ya vamos calentando motores para la que es una de nuestras citas más importantes del año y no está de más dar un repaso a todo lo que esperamos ver en el CES 2020.

El evento tecnológico no falla a su cita ni en fechas ni en ubicación, celebrándose como siempre en Las Vegas y en esta edición yendo oficialmente del 7 al 10 de enero, aunque como ocurre en la IFA y en el MWC solemos ver alguna presentación previa de la mano de fabricantes que deciden anticiparse a la apertura oficial de puertas. Veamos pues qué se rumorea y qué hay confirmado para la edición de este año, que llega justamente después de Reyes para presentar productos y tendencias a esperar este año.

Televisores: el reinado de los OLEDs y las "K"

LG ya nos ha enseñado sus OLED de 48 pulgadas y sabemos que nos dirán algo más del televisor transparente que ya mostraron a puerta cerrada el pasado CES. También veremos nueva generación de televisor enrollable, una serie de P-OLEDs diseñados para coches y una de paneles para el interior de los aviones.

De Sony también esperamos ver una renovación de sus televisores. El año pasado nos mostraron ese monstruoso ZG9 de 89 pulgadas 8K así que esperamos conocer nuevas teles de las series A, Z, 850 y 950.

Por su parte, Samsung se mantiene en sus 13 con su QLED y MicroLED (que no son OLED), aunque en el CES aprovechan para presentar también algún concepto llamativo, rumoreándose en esta ocasión un "QLED Zero Bezel" (sin marcos) al haberse visto esa patente. El año pasado vimos el televisor The Wall de 219 pulgadas que mostraron el año pasado. Más realista fue el anuncio de la compatibilidad de sus televisores con Alexa y Assistant, así que veremos si también este año hay algún anuncio de nuevas funciones o software.

Los de NVIDIA ya presentaron la NVIDIA Shield TV 2019, la renovación de su dispositivo para convertirlo en un centro multimedia orientado al streaming, así que es poco probable que veamos su renovación en la feria.

La gente de Philips confirma la asistencia a la feria, pero no sueltan penda en cuanto a lo que enseñaran. En Sharp se explayan un poco más hablando de "ecosistema 8K-5G", con un LCD 8K de 120 pulgadas en su stand y un PC también 8K.

Móviles: un concepto como invitado sorpresa

OnePlus anda haciendo de las suyas con eso de llamar la atención también de cara al CES, prometiéndonos "algo especial". Ese "algo especial" será su primer móvil conceptual y han hablado algo más de sus cámaras, así que estaremos pendientes al misterio.

LG también recurrió al CES el año pasado como plataforma para dar a conocer su LG V40 ThinQ y en ocasiones hemos visto gamas medias, así que es posible que en su stand haya también novedades en smartphones.

Quienes nos han dado una sorpresa han sido los de Samsung, anticipándose a la feria para confirmar los nuevos Samsung Galaxy S10 Lite y Note 10 Lite. Unos terminales que suponen la entrada del apellido "Lite" en la gama alta del fabricante, añadiendo alternativas aún más contenidas a las que habíamos visto en las series Galaxy y Note ya en 2019 con el Samsung Galaxy S10e y el Samsung Galaxy Note 10.

Ordenadores y componentes

Acer publicó que tres de sus productos se llevaban el premio a la innovación del CES 2020, estando entre ellos el proyector Acer C250i y el portátil Acer Swift 5, así que seguro que veremos este ordenador en la feria. Falta saber si presentarán algo nuevo y de qué familia de productos, ya que no han avanzado nada.

Por su parte, Samsung aprovechó el CES 2019 para presentar los portátiles Notebook 9 Pro y Notebook Flash, por lo que tampoco podemos descartar que no haya novedades en este campo. De momento la marca no ha dejado caer nada de manera oficial.

Intel fue uno de los protagonistas el año pasado mostrando uno de los chips Ice Lake que veríamos posteriormente presentados en Computex 2019, suponiendo la esperada llegada de los 10 nanómetros. Lo rumoreado: que tenga por fin preparadas sus gráficas dedicadas, lo cual sería un gran anuncio y se colocaría más cerca de AMD y Nvidia en esta división.

Otro que no falla a la cita (ni tampoco a adelantarse) es Dell. El fabricante ya ha anunciado parte de sus novedades entre las que hemos visto el nuevo Dell XPS 13, el Latitude 9510 y un interesante monitor táctil, aunque no descartan que haya más equipos nuevos en Las Vegas.

A ASUS ya le ha llegado alguna buena noticia del CES al recibir alguno de sus productos el galardón a la innovación de la feria, concretamente el ZenBook Pro Duo, el ROG Phone II y hasta nueve productos más. Pero se rumorea que habrá algún producto nuevo en los stands.

El CES es también el anfiteatro de nuevas gráficas y procesadores y eso lo saben bien en Nvidia. El año pasado el fabricante dio a conocer las Nvidia RTX 2060, Nvidia RTX 2080 y otras tarjetas y lo esperado es que renueve series en el próximo CES.

AMD también suele generar bastante expectación y esperamos novedades interesantes. En el CES 2019 vimos la segunda generación de AMD Ryzen 3000 y la AMD Radeon VII, la primera gráfica de gaming con arquitectura de 7 nanómetros.

LG también se hace hueco en este área presentando un nuevo monitor que gira 280 grados lateralmente. La clave es ese nuevo soporte, aunque es interesante la configuración de puertos y su resolución 4K (3.840 x 2.160 píxeles).

Lenovo de momento no ha avanzado nada, pero cabe pensar que habrá renovaciones de su línea Yoga. Aunque tras mostrar el ordenador plegable Lenovo ThinkPad X1 esperamos que aprovechen la feria para confirmar que saldrá a la venta este verano.

Otros dispositivos y tecnologías

Sin precedentes está la aparición de Apple en esta feria. Al parecer estarán allí para mostrar su HomeKit y sus productos relacionados con el "hogar conectado". Sería poco probable que la marca aprovechara la feria para lanzar algo, dado que normalmente tienen eventos propios (y no en ferias como ésta).

Veremos más novedades de LG y su línea de "electrodomésticos inteligentes", con anuncios en sus líneas Signature y ThinQ como el pasado año, con un anticipo que ya vimos en forma de... invernadero inteligente. Normalmente vemos nuevas lavadoras, secadoras, neveras o aspiradoras, pero el año pasado ya presentaron la LG HomeBrew, una máquina para elaborar cerveza artesanal al más puro estilo cafetera de cápsulas, así que quizás haya algo más por esta línea.

No sería extraño ver novedades de Fitbit, dado que tenían planes de estar en la feria previamente a la compra por parte de Google, así que veremos si hay nuevos wearables.

La feria de Las Vegas suele ser también un emplazamiento en el que se muestran novedades de motor. Quienes han anticipado ya algo son los de Nawa, con un prototipo de su moto eléctrica que destaca por su supercondensador, que permite autonomías de hasta 300 kilómetros (según el fabricante).

Probablemente lo que veamos sean conceptos y más conceptos. Honda ya ha mostrado el suyo, a la espera también de ver el nuevo eléctrico de Nissan y el coche volador de Hyundai.

Panasonic también confirma presencia en la feria, pero sólo hablando de novedades en gaming y wellness, sin entrar en detalle. También podría haber nuevos drones de DJI según lo especulado

Aunque hemos de admitir que si esperamos con ganas algo del CES son esos dispositivos más llamativos, ese otro CES de peines y camas "inteligentes". Para este año podremos ver desde tablas de surf electrónicas hasta un arenero de gatos también conectado, aunque bueno, esto último ya lo vimos en el MWC 2019 y fue nuestro producto favorito (claramente).

Horario de las principales presentaciones

LG : lunes 6 de enero a las 8:00 PST (17:00 España peninsular, 16:00 Canarias, 10:00 México, 11:00 Colombia, Cuba y Ecuador, 12:00 Venezuela, 13:00 Chile).

: lunes 6 de enero a las 8:00 PST (17:00 España peninsular, 16:00 Canarias, 10:00 México, 11:00 Colombia, Cuba y Ecuador, 12:00 Venezuela, 13:00 Chile). Bosch : lunes 6 de enero a las 9:00 PST (18:00 España peninsular, 17:00 Canarias, 11:00 México, 12:00 Colombia, Cuba y Ecuador, 13:00 Venezuela, 14:00 Chile).

: lunes 6 de enero a las 9:00 PST (18:00 España peninsular, 17:00 Canarias, 11:00 México, 12:00 Colombia, Cuba y Ecuador, 13:00 Venezuela, 14:00 Chile). Panasonic : lunes 6 de enero a las 10:00 PST (19:00 España peninsular, 18:00 Canarias, 12:00 México, 13:00 Colombia, Cuba y Ecuador, 14:00 Venezuela, 15:00 Chile).

: lunes 6 de enero a las 10:00 PST (19:00 España peninsular, 18:00 Canarias, 12:00 México, 13:00 Colombia, Cuba y Ecuador, 14:00 Venezuela, 15:00 Chile). Hisense y Qualcomm : lunes 6 de enero a las 11:00 PST (20:00 España peninsular, 19:00 Canarias, 13:00 México, 14:00 Colombia, Cuba y Ecuador, 15:00 Venezuela, 16:00 Chile).

y : lunes 6 de enero a las 11:00 PST (20:00 España peninsular, 19:00 Canarias, 13:00 México, 14:00 Colombia, Cuba y Ecuador, 15:00 Venezuela, 16:00 Chile). TLC : lunes 6 de enero a las 12:00 PST (21:00 España peninsular, 20:00 Canarias, 14:00 México, 15:00 Colombia, Cuba y Ecuador, 16:00 Venezuela, 17:00 Chile).

: lunes 6 de enero a las 12:00 PST (21:00 España peninsular, 20:00 Canarias, 14:00 México, 15:00 Colombia, Cuba y Ecuador, 16:00 Venezuela, 17:00 Chile). Toyota : lunes 6 de enero a las 13:00 PST (22:00 España peninsular, 21:00 Canarias, 15:00 México, 16:00 Colombia, Cuba y Ecuador, 17:00 Venezuela, 18:00 Chile).

: lunes 6 de enero a las 13:00 PST (22:00 España peninsular, 21:00 Canarias, 15:00 México, 16:00 Colombia, Cuba y Ecuador, 17:00 Venezuela, 18:00 Chile). AMD : lunes 6 de enero a las 14:00 PST (23:00 en España peninsular, 22:00 Canarias, 16:00 en México, 17:00 Colombia y Ecuador, 18:00 Venezuela y 19:00 Chile).

: lunes 6 de enero a las 14:00 PST (23:00 en España peninsular, 22:00 Canarias, 16:00 en México, 17:00 Colombia y Ecuador, 18:00 Venezuela y 19:00 Chile). Intel : lunes 6 de enero a las 16:00 PST (1:00 del 7 en España peninsular, 00:00 Canarias, 18:00 del 6 en México, 19:00 Colombia y Ecuador, 20:00 Venezuela y 21:00 Chile).

: lunes 6 de enero a las 16:00 PST (1:00 del 7 en España peninsular, 00:00 Canarias, 18:00 del 6 en México, 19:00 Colombia y Ecuador, 20:00 Venezuela y 21:00 Chile). Sony : lunes 6 de enero a las 17:00 PST (2:00 del 7 en España peninsular, 1:00 Canarias, 19:00 del 6 en México, 20:00 Colombia y Ecuador, 21:00 Venezuela y 22:00 Chile).

: lunes 6 de enero a las 17:00 PST (2:00 del 7 en España peninsular, 1:00 Canarias, 19:00 del 6 en México, 20:00 Colombia y Ecuador, 21:00 Venezuela y 22:00 Chile). Samsung : lunes 6 de enero a las 18:00 PST (3:00 del 7 en España peninsular, 2:00 Canarias, 20:00 del 6 en México, 21:00 Colombia y Ecuador, 22:00 Venezuela y 23:00 Chile)

: lunes 6 de enero a las 18:00 PST (3:00 del 7 en España peninsular, 2:00 Canarias, 20:00 del 6 en México, 21:00 Colombia y Ecuador, 22:00 Venezuela y 23:00 Chile) Lenovo : martes 7 de enero a las 11:00 PST (20:00 España peninsular, 19:00 Canarias, 13:00 México, 14:00 Colombia, Cuba y Ecuador, 15:00 Venezuela, 16:00 Chile).

: martes 7 de enero a las 11:00 PST (20:00 España peninsular, 19:00 Canarias, 13:00 México, 14:00 Colombia, Cuba y Ecuador, 15:00 Venezuela, 16:00 Chile). Apple : martes 7 de enero a las 13:00 PST (22:00 España peninsular, 21:00 Canarias, 15:00 México, 16:00 Colombia, Cuba y Ecuador, 17:00 Venezuela, 18:00 Chile).

: martes 7 de enero a las 13:00 PST (22:00 España peninsular, 21:00 Canarias, 15:00 México, 16:00 Colombia, Cuba y Ecuador, 17:00 Venezuela, 18:00 Chile). Nvidia: martes 7 de enero a las 17:00 PST (2:00 del 7 en España peninsular, 1:00 Canarias, 19:00 del 6 en México, 20:00 Colombia y Ecuador, 21:00 Venezuela y 22:00 Chile).

En Xataka estaremos allí para contároslo todo con el máximo detalle, cubriendo todo lo más importante del CES 2020, tanto en los stands como en las diferentes presentaciones que os hemos mostrado. Lo haremos por aquí y en nuestras redes sociales, para que podáis acompañarnos como más os convenga. ¡Os esperamos!