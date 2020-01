Dell XPS 13 (9300): crecen la pantalla, el teclado y el touchpad en un portátil puro que volverá a ser referente en 2020

Año nuevo, Dell XPS 13 nuevo. No falla la renovación de equipos portátiles de este fabricante, que en esta ocasión vuelve con cambios iterativos sobre un formato que funciona y que se ha convertido en referencia en el mercado.

El más destacado afecta a la pantalla, que crece ligeramente de 13,3 a 13,4 pulgadas y lo hace con unos marcos aún más reducidos que permiten que tengamos algo más de diagonal (y de resolución) en un tamaño aún más compacto. En el interior destacan los nuevos procesadores Ice Lake, pero también la apuesta total por USB-C y Thunderbolt 3.

Ficha técnica del Dell XPS 13 (9300)

La hoja de especificaciones de los nuevos Dell XPS 13 muestra cómo las revoluciones son difíciles de conseguir en un ámbito tan asentado como el de los portátiles.

Aún así tenemos nuevos procesadores Intel Core de 10ª generación (Ice Lake) que apuestan por la eficiencia -sus frecuencias de trabajo nativas, como puede verse, son reducidas- pero a los que podremos pedirles que den todo lo que tienen para acercarse a los 4 GHz en sus núcleos.

Dell XPS 13 (9300) Pantalla 13,4'' Ultra HD+ (3840x2400) InfinityEdge táctil, HDR 400

13,4'' FHD+ (1920x1200) InfinityEdge táctil

13,4'' FHD+ (1920x1200) InfinityEdge no táctil Procesador Intel Core i3-1005G1 (2 cores, 4 hilos, 1,20 GHz, 3,40 GHz Turbo, 15 W TDP)

Intel Core i5-1035G1 (4 cores, 8 hilos, 1 GHz, 3,6 GHz Turbo, 15 W TDP)

Intel Core i7-1065G7 (4 cores, 8 hilos, 1,20 GHz, 3,9 GHz Turbo, 15 W TDP) Chipset Ice Lake Memoria 4/8/16/32 GB LPDDR4x 3733 MHz Gráficos Intel UHD Graphics / Intel Iris Plus Graphics Almacenamiento 256/512/1024/2048 GB SSD PCIe 3.0 Conectividad Killer AX1650/AX500-DBS, Wi-Fi6 (2x2) con Bluetooth 5 Puertos 2 x USB-C (Thunderbolt 3), lector tarjetas microSD, toma auriculares, adaptador de USB-C a USB-A Sonido 2 altavoces estéreo (4 W), Waves MaxxAudio HD Batería 52Whr no reemplazable Otros Teclado retroiluminado, opción lector de huella en botón de encendido, webcam 720p Dimensiones 295,7 x 198,7 x 14,8 milímetros Peso 1,27 kg (táctil), 1,20 kg (no táctil) Precio Desde 999 dólares

Es interesante la mejora en el soporte de memorias, que pasan ahora a ser LPDDR4x frente a las LPDDR3 de modelos del año pasado, y que también funcionan a velocidades mucho más altas, 3.733 MHz frente a los 2.133 Mhz de los Dell XPS (9380) del año pasado.

Hay también mejoras en la conectividad Wi-Fi, que ahora es Wi-Fi6 (802.11ax), y en la conectividad al menos gracias a ese soporte de puertos USB-C con interfaz Thunderbolt 3. Dell dice adiós a los puertos USB-A tradicionales, aunque incluye un adaptador de USB-C a USB-A, un detalle de agradecer aunque echamos de menos, como siempre, algo más de margen en este ámbito. Esos puertos USB-C son también los utilizados para recargar el portátil.

No hay cambios en la batería de 52 Whr a pesar de que el grosor crece de forma sensible (de 11,8 a 14,8 mm), una novedad curiosa que suponemos permite que la refrigeración del equipo sea mejor.

El fabricante promete hasta 19 horas de autonomía de batería, y también destaca esa nueva conectividad Wi-Fi6 que desde luego es una opción bienvenida aunque no podremos aprovecharla a no ser que no trabajemos con un router que soporte dicho estándar Wi-Fi.

Un diseño en el que cabe más en menos espacio

Una de las mejoras más destacables en esa pantalla es la reducción del marco inferior, que pasa a ser de 4,6 mm en lugar de los 19,5 mm del modelo anterior. Eso permite que el ratio de ocupación del frontal por pare de la pantalla sea de un espectacular 91,5%.

Ese esfuerzo por aprovechar al máximo los espacios se nota también en el teclado, que ahora se extiende aún más y está más cerca de ambos extremos, y el touchpad, que también es de mayor tamaño. De hecho las teclas del teclado son un 9% más amplias (1 mm de recorrido), mientras que el touchpad es un 17% más grande que el de la anterior generación.

En ese diseño volvemos a contar además con un lector de huella dactilar en el botón de encendido, una opción que también estaba presente en algunos modelos el año pasado.

Los nuevos Dell XPS 13 mantienen exactamente las líneas de sus predecesores y también los materiales: el reposamuñecas está recubierto de fibra de carbono (oscura o clara según el modelo), mientras que el chasis está fabricado con aluminio con dos tonalidades claras.

La pantalla es absoluta protagonista

Dell fue el primer fabricante del mercado en apostar por esas pantallas InfinityDisplay casi sin marcos que nos maravillaron en las primeras interaciones de sus portátiles XPS. Eso tuvo una consecuencia no deseada: la inclusión de la webcam en una de las esquinas inferiores de la pantalla, algo que hacía que la perspectiva de esa cámara fuera poco adecuada.

El fabricante logró corregir el problema e integrar una webcam minúscula en el marco superior en el modelo del año pasado, un movimiento que ha recuperado también con las versiones de este año, todas las cuales tienen el formato 16:10.

Esas pantallas son además argumento fundamental de la renovación. Dell ha integrado unos paneles de 13,4 pulgadas que son ligeramente más amplios (un 6,8%, apunta Dell) que los de sus predecesores y que permiten contar con algo más de resolución en todas las versiones.

Así, contamos con un modelo Ultra HD+ (3.840 x 2.400 en lugar de 2.160 píxeles) y con otros Full HD+ (1.920 x 1.200 en lugar de 1.080), algo que permite disfrutar de mayor resolución en la vertical y por tanto algo más de amplitud para ese scroll. Las pantallas son de tipo brillo, pero cuentan con una capa antirreflejos que alivia los problemas si trabajamos en exteriores.

Además de eso, las pantallas cuentan con un brillo máximo de 500 nits, soporte HDR 400 en el caso del modelo 4K -que además tienen contraste 1500:1- y soporte del 90% del gamut de color DCI-P3 y el 100% del sRGB. En las pantallas Full HD+ sube el contraste a 1800:1 y se mantienen el brillo y el gamut de color sRGB, aunque el fabricante no menciona qué porcentaje del DCI-P3 se alcanza.

Estas pantallas cuentan además con la tecnología Eyesafe que reduce de forma selectiva la luz azul y la dispersa a lo largo del espectro de luz para minimizar su potencial riesgo para nuestra visión.

Esos paneles cuentan además con la protección Gorilla Glass 6, algo que garantiza una resistencia destacable en este componente que, aun no está tan expuesto como la pantalla de un móvil, siempre es interesante que cuente con ese tipo de protección.

Precio y disponibilida del Dell XPS 13 (9300)

Los nuevos Dell XPS 13 (9300) estarán disponibles el próximo 7 de enero de 2020 en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y Suecia. En Estados Unidos el precio de partida es de 999 dólares.

Hay también buenas noticias para aquellos interesados en los Dell XPS 13 Developer Edition: estos equipos basados en Ubuntu 18.04 en lugar de Windows 10 -sin lector de huella, eso sí- estarán disponibles el 4 de febrero en EE.UU., Canadá y "varios países europeos" por un precio que partirá de los 1.199,99 dólares.

La disponibilidad en otras regiones EMEA se producirá en el mes de febrero de 2020. Aún no conocemos el precio en euro para los modelos que se vendan en España y otros países, pero actualizaremos esta información en cuanto la tengamos.