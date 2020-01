Samsung Galaxy S10 Lite y Samsung Galaxy Note 10 Lite: triple cámara y S Pen para los primeros "Lite" en la gama alta Galaxy

Vaya con las sorpresas tecnológicas de primeros de año, incluso antes del CES 2020. Tras unos rumores que se acrecentaban en las últimas semanas, por fin los Samsung Galaxy S10 Lite y Note 10 Lite son oficiales, completando así la ya nutrida línea de Galaxy S10 de 2019 con dos opciones algo más básicas.

Así, con el apellido "Lite" se añaden estas dos alternativas algo más contenidas suponiendo una alternativa a las que ya considerábamos base dentro de las dos grandes familias de buques insignia de Samsung: el Samsung Galaxy S10e y el Samsung Galaxy Note 10 (sin "+"). Eso sí, como ya dijimos basándonos en la abundante cascada de filtraciones son unos "Lite" muy poco "Lite.

Ficha técnica del Samsung Galaxy S10 Lite y Samsung Galaxy Note 10 Lite

SAMSUNG GALAXY S10 LITE SAMSUNG GALAXY NOTE 10 LITE DIMENSIONES Y PESO 162,5 x 75,6 x 8,1 mm

186 gramos 163,7 x 76,1 x 8,7 mm

199 gramos PANTALLA Super AMOLED de 6,7 pulgadas

Resolución FullHD+ (2.400 x 1.080 píxeles)

394 ppp

Infinity-O Display Super AMOLED de 6,7 pulgadas

Resolución FullHD+ (2.400 x 1.080 píxeles)

394 ppp

Infinity-O Display PROCESADOR 7 nm 64 bit octa-core 10 nm 64 bit octa-core MEMORIA RAM 6/8 GB 6/8 GB ALMACENAMIENTO INTERNO 128 GB 128 GB CÁMARA TRASERA Macro de 5 MP f/2.4

Gran angular 48 MP Super Steady OIS f/2.0

Ultra gran angular 12 MP f/2.2 Ultra gran angular de 12 MP f/2.2

Gran angular de 12 MP f/1.7 con OIS

Telefoto de 12 MP f/2.4 CÁMARA DELANTERA 32 MP f/2.2 32 MP f/2.2 BATERÍA 4.500 mAh 4.500 mAh SISTEMA OPERATIVO Android 10 Android 10 CONECTIVIDAD Por determinar Por determinar OTROS - S-Pen PRECIO Por determinar Por determinar

La estela de los Note 10 sigue sobreviviendo a la de los S10: agujero central para la cámara

Una de las características que menos se ajusta a la gama alta de Samsung tal cual la conocemos tradicionalmente es la resolución, dado que ambos modelos cuentan con pantallas FullHD+. En este caso ambos integran la misma pantalla, tanto a nivel de diagonal como de resolución, siendo paneles SuperAMOLED de 6,7 pulgadas Infinity-O, la denominación del fabricante para el agujero para la cámara frontal.

De este modo, parece que queda más atrás la opción de integrar la cámara frontal a una esquina repitiendo la estética que ya vimos en los Note 10. Un frontal en el que se reducen bastante los marcos como en sus predecesores, teniendo algo más de barbilla y se integra el auricular de manera muy sutil en la parte superior.

Samsung Galaxy S10 Lite.

En la parte trasera también se parecen, aunque viendo módulos para la triple cámara algo distintos a lo que vimos en las series S10 y Note 10. Ambos lo tienen en la esquina superior izquierda de la parte trasera, pero el del Samsung Galaxy S10 Lite es rectangular y el del Samsung Galaxy Note 10 Lite cuadrado, posteriormente veremos las diferencias en las cámaras.

Un cerebro diferente para cada uno

Aunque en ambos casos vemos que hay opciones de 6 u 8 GB de RAM (otro motivo quizás para ese apellido Lite, dado que en Android ya empieza a ser más habitual verlo en la gama media y hasta 10 y 12 GB en la alta), pero mientras los S y los Note de un mismo año suelen compartir procesador, en el caso de estos dos nuevos miembros vemos diferencias. Aunque el fabricante no ha especificado los procesadores, los datos proporcionados de sus fichas técnicas concuerdan con el Snapdragon 855 para el S10 Lite y el Exynos 9810 para el Note 10 Lite (el mismo que los Galaxy S9), con lo que éste último se lleva un chip más antiguo (de 2018) y de 10 nanómetros.

Samsung Galaxy S10 Lite.

Más allá de esta curiosa elección del fabricante coreano, el empate sigue a nivel de software y otros componentes. Android 10 con One UI para los dos, con Bixby y todos los servicios de la capa de personalización, con una batería de 4.500 miliamperios por hora y carga rápida que no han especificado de momento y que quizás sea de 45 vatios como vimos en el Samsung Galaxy Note 10+(parece que no integren carga inversa como sí vimos en el Samsung Galaxy S10+).

El Note 10 Lite además viene con el S Pen, seña de identidad de esta línea a la que no renuncia el que ahora es la opción más básica de la misma en su última generación. El puntero además soporta las mismas funciones que vimos en sus predecesores, por lo que se convierte en una alternativa para quien busca el manejo y los añadidos que implica este stylus en la interacción usuario-dispositivo.

Samsung Galaxy note 10 Lite.

Cámaras: a elegir entre acercar de una manera u otra

En cuanto a fotografía, el Galaxy S10 Lite integra una cámara principal gran angular junto con un sensor de 48 megapíxeles, con una ultra gran angular de 123 grados y una macro como escuderas. El fabricante apuesta además por mejorar la estabilización con el nuevo estabilizador óptico de imagen (OIS) Super Steady, que actúa tanto en vídeo como en fotografía en la cámara principal.

Por su parte, el Note 10 Lite compone su triple cámara trasera con un sensor de 12 megapíxeles para la cámara principal (con OIS, pero no el nuevo Super Steady), un ultra gran angular y cambia la macro por un teleobjetivo con un sensor de 12 megapíxeles y también OIS. En ambos casos, la cámara frontal integra un sensor de 32 megapíxeles y una lente con apertura F/2.2, así que empate para los selfies.

Samsung Galaxy S10 Lite

Precio y disponibilidad del Samsung Galaxy S10 Lite y el Samsung Galaxy Note 10 Lite

De momento el fabricante no ha confirmado los precios para estos terminales, si bien en GSM Arena hablan de 599 euros para el Samsung Galaxy Note 10 Lite y 649 euros para el Samsung Galaxy S10 Lite. De confirmarse, el Note 10 Lite estaría algo por debajo de lo esperado y el S10 Lite saldría por debajo de lo que vimos para el S10e (759 euros).

Samsung Galaxy Note 10 Lite.

Actualizaremos esta información en cuanto la marca disponga la misma. De momento de lo que sí han hablado es de los colores disponibles, siendo Prism White, Prism Black y Prism Blue para el S10 Lite y Aura Glow, Aura Black y Aura Red para el Note 10 Lite. Samsung así ya va también calentando motores para la feria de Las Vegas, prometiendo que los podremos ver en su stand allí, así que os contaremos lo antes posible sobre ellos.