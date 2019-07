ASUS ROG Phone II: pantalla OLED de 120Hz y 6.000 mAh para el móvil 'gaming' que marca un nuevo tope en especificaciones

¿En qué se diferencia un móvil 'gaming' de uno de gama alta? Probablemente en sus especificaciones. Y el nuevo ASUS ROG Phone II es un perfecto ejemplo. Un año después de presentarnos su móvil 'Republic of Gamers', el fabricante taiwanés vuelve a la carga con un smartphone que impresiona por sus características técnicas, considerablemente superiores a cualquier dispositivo que hayamos visto hasta la fecha.

El nuevo ASUS ROG Phone II es el primer móvil con el nuevo procesador Snapdragon 855 Plus, pero además llega acompañado de un panel OLED de 120Hz, 12GB de memoria RAM y una gigantesca batería de 6.000 mAh. Un móvil que además incorpora otros añadidos como refrigeración por cámara de vapor, doble USB tipo C para ser compatible con toda una serie de accesorios y un almacenamiento de hasta 512GB. Toda una serie de incorporaciones que lógicamente tienen su repercusión en el diseño y peso del dispositivo. Vamos a verlo.

Ficha técnica del ASUS ROG Phone II

ASUS ROG Phone II Pantalla 6,59" AMOLED

19.5:9, 2.340 x 1.080 px

HDR 10, 120Hz

Gorilla Glass 6 Procesador Qualcomm Snapdragon 855+ Memoria 12GB LPDDR4 Almacenamiento 512GB UFS 3.0 Batería 6.000 mAh

Carga rápida hasta 30W Cámara trasera 48+13MP, IMX586, 125º Cámara frontal 24MP Dimensiones y peso 170.99 x 77.6 x 9.48 mm

240 g Software Android 9 Pie

Zen UI, ROG UI Otros Lector de huellas integrado, jack 3.5mm, refrigeración por cámara de vapor, 2 x USB tipo C, altavoz frontal estéreo, NFC, BT 5.0

Una pantalla AMOLED con tasa de refresco variable y baja latencia

Imagen de PhoneArena

La pantalla es un elemento clave para poder disfrutar de un móvil. Además, si lo queremos utilizar para jugar querremos que sea lo más fluida posible. En el ASUS ROG Phone II tenemos un panel AMOLED con 6,59 pulgadas y resolución FullHD+. Pero lo más llamativo es que tenemos un panel con una tasa de refresco variable. Por defecto el panel del ROG Phone II está en 60Hz, pero desde los ajustes de la pantalla o con juegos compatibles podremos tener hasta 120Hz.

Según los datos teóricos ofrecidos por ASUS, la pantalla del ROG Phone II ofrece una latencia de 49ms, inferior por ejemplo a los 87ms del Galaxy S10+ o los 85ms del OnePlus 7 Pro. Adicionalmente, el panel es compatible con HDR de 10 bits.

El diseño del ROG Phone es bastante peculiar, con un aspecto muy diferenciado de los móviles de gama alta y fácilmente identificable como un 'móvil gaming'. Y es que estamos ante un terminal con unos 9,5 milímetros de grosor y un peso de 240 gramos.

No tenemos 'notch' y los bordes no son precisamente reducidos, pero no es un factor que parezca afectar a la experiencia que quiere transmitir ASUS. Si bien, sí tenemos lector de huellas integrado en la pantalla. La razón de este peso la encontramos en su enorme batería interna y en los distintos elementos añadidos al terminal. Tenemos desde doble altavoz frontal estéreo, una cámara de refrigeración por vapor, un potente sistema háptico y doble USB tipo C para conectar los distintos accesorios.

Un nuevo nivel de potencia y autonomía

En el interior del ASUS ROG Phone II encontramos el nuevo procesador Qualcomm Snapdragon 855 Plus, con una frecuencia de reloj ligeramente overclockeada respecto al modelo estándar. Lo mismo ocurre en la GPU, donde la Adreno 640 funciona a 675MHz para ganar un 15% de rendimiento respecto al Snapdragon 855. Y es que el ASUS ROG Phone promete ser el móvil más potente hasta la fecha, superando los 6.200 puntos en el benchmark Sling Shot Extreme.

Acompañando al procesador tenemos 12GB de memoria RAM y un almacenamiento de 512GB. Pero es la batería la que alcanza cifras poco habituales. 6.000 mAh compatibles con carga rápida de 30W ROG HyperCharge o Quick Charge 4.0. Una capacidad que según los datos teóricos de ASUS, servirá para jugar a PUBG Mobile durante 7 horas.

En el apartado fotográfico, el ASUS ROG Phone II incorpora un sensor principal IMX 586 de 48 megapíxeles y uno secundario de 13 megapíxeles para gran angular, con un campo de visión de 125 grados. En el frontal, la cámara elegida es de 24 megapíxeles.

Disponibilidad y precio del ASUS ROG Phone II

El ASUS ROG Phone II estará disponible a principios de septiembre en color negro a un precio todavía por determinar. No será un terminal económico y para tener una referencia, recordaremos que el primer ROG Phone tenía un coste de más de 900 euros.

Acompañando al nuevo móvil 'gaming' tenemos una serie de accesorios opcionales para complementar la experiencia. Aquí se incluyen el AeroActive Cooler II, para mejorar la refrigeración, la Aero Case, una protección, el Twin View Dock II, que añade una segunda pantalla, el ROG Kunai Gamepad, que actúa como un completo mando físico, la ROG Lighting Armor Case o los Mobile Desktop Dock, WiGig Display Dock Plus y Pro Dock, para enviar la imagen a un televisor o dispositivo externo.

Imagen de portada | Frandroid