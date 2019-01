ASUS ROG Phone, análisis: si los móviles gaming son un nuevo camino, ASUS lo empieza muy bien

'Republic of Gamers' es la división especializada en gaming de ASUS. Después de varios años utilizando esta marca en sus portátiles y ordenadores, ahora llega a los dispositivos móviles con el ASUS ROG Phone. No es el primer móvil especializado en este nicho de mercado que hemos probado, pero sí uno de los últimos en llegar.

Teniendo en cuenta que la mayoría de gamas alta incorporan el mismo procesador, este ROG Phone presenta varios añadidos para convencer a los más jugones. Entre sus características más destacadas tenemos una pantalla AMOLED HDR a 90Hz de refresco, un sistema de refrigeración por cámara de vapor y un llamativo cuerpo con varios LED y diseñado para adaptarse a la posición horizontal. Hemos estado jugando con el smartphone gaming del fabricante taiwanés durante las últimas semanas y aquí os dejamos con nuestro análisis del ASUS ROG Phone.

Ficha técnica del ASUS ROG Phone

ASUS ROG Phone Pantalla AMOLED de 6" 18:9 Full HD+ (2.160 x 1.080 puntos) con soporte HDR, refresco de 90 Hz y tiempo de respuesta de 1 ms

Gorilla Glass 6 Procesador Qualcomm Snapdragon 845 con 8 núcleos a 2,96 GHz (optimizado sin overclocking) GPU Adreno 630 optimizada para juegos Memoria 8 GB LPDDR4X Almacenamiento 128 GB Batería 4.000 mAh, ROG HyperCharge Technology Cámara trasera 12 + 8 megapíxeles, f/1.7, gran angular, 1.4µm, OIS, 4K/60fps Cámara frontal 8 megapixeles, f/2.0 Software Android 8.1 Oreo

ROG Gaming UI Dimensiones y peso 158,8 x 76,2 x 8,6 mm

200 g Conectividad LTE, WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, minijack, USB-C x 2 (lateral e inferior) Otros Cámara de vapor GameCool 3D Vapor, Altavoces frontales con DAC 24-bits, radioFM Precio Desde 916 euros en Amazon

Un diseño contundente y llamativo que se disfruta mejor en modo apaisado

El ASUS ROG Phone es un móvil con unas dimensiones considerables. Con un tamaño de pantalla de 6 pulgadas, tanto los bordes laterales como los superior e inferior son bastante anchos. También es un dispositivo grueso y pesado. Sus 8,6 milímetros y 200 gramos se sienten menos livianos que la mayoría de gamas alta de este año, pero está en la línea de lo visto en otros terminales gaming como el Black Shark, el Razer Phone y más estilizado que algunos como el Nubia Red Magic.

En la tabla comparativa podemos observar como frente al resto de dispositivos que podrían interesar a los más jugones, el ROG Phone destaca por ser uno de los más delgados. Si bien es cierto que su peso supera ligeramente a algunas alternativas.

ASUS ROG Phone Razer Phone 2 Xiaomi Black Shark Pocophone Armoured Edition Honor Play Pantalla 6" FullHD+ (18:9) 5,7" QuadHD (16:9) 5,99" FullHD+ (18:9) 6,18" FullHD+ (18.7:9) 6,3" FullHD+ (19.5:9) Dimensiones 158,8 x 76,2 mm 158,5 x 79 mm 161,6 x 75,4 mm 155,7 x 75,5 mm 157.9 x 74.3 mm Grosor 8,3 mm 8,5 mm 9,25 mm 8,9 mm 7.5 mm Peso 200 g 220 g 190 g 187 g 176 g Batería 4.000 mAh 4.000 mAh 4.000 mAh 4.000 mAh 3.750 mAh

Pero el tamaño no parece que vaya a ser una preocupación para los jugadores. El ROG Phone está pensado para ser utilizado en modo apaisado, colocación habitual en la gran mayoría de juegos. Es algo que se aprecia en los numerosos detalles de la carcasa que están colocados teniendo en cuenta eso. En la parte frontal encontramos un doble altavoz con tonalidades rojas con la misma forma que ofrece al terminal una atractiva simetría. Además, están colocados justo para que al sujetar el móvil la palma de la mano no los cubra.

Los laterales cromados "Air Triggers" son sensibles a la presión, son personalizables para cada juego y actúan a modo de los botones de las antiguas consolas portátiles. La posición es la correcta aunque su respuesta háptica va más dura que la de otras soluciones como las de Google o HTC.

En el lado derecho tenemos el botón de encendido y apagado junto al del volumen. No tienen ningún tacto especial, aunque son fáciles de pulsar. En la zona superior, hay un pequeño agujero que no es para la SIM, sino un micrófono de cancelación de ruido. En el lado derecho sí está la bandeja para la doble nanoSIM. Además encontramos un doble puerto USB C, que ASUS recomienda utilizar para sus accesorios. El puerto estándar USB C está en la zona inferior, aunque no en el centro sino más cerca del borde izquierdo. Al otro lado tendremos el puerto minijack, una inclusión que muchos gamers agradecerán y contrasta con la tendencia de eliminarlo que hemos visto últimamente.

ASUS nos presenta un móvil con un diseño muy alejado de las líneas tradicionales. Tenemos LEDs, logotipos, puertos laterales y una carcasa muy resistente que nos incita a utilizar el móvil en horizontal.

La carcasa trasera es totalmente opuesta a las líneas de diseño tradicionales. El minimalismo brilla por su ausencia y en su lugar encontramos LEDs RGB multicolor, una placa de cobre para mantener frío el terminal y ayudar a que no resbale y un lector de huellas alargado y rectangular casi a la altura de la cámara.

Respecto al lector de huellas, comentar que pese a ser bastante rápido la zona es muy reducida y su utilización no es nada cómoda si tenemos el móvil en vertical. Mejora ligeramente en horizontal, aunque durante estas semanas no he logrado acostumbrarme. Sí tiene su explicación y es que el accesorio de la cámara de vapor se añade en la parte trasera y tapa la zona donde habitualmente tenemos el lector. El reconocimiento facial funciona correctamente, aunque es algo lento y en zonas oscuras también falla.

La construcción del ASUS ROG Phone pese a ser robusta y carecer de sensación premium, es excelente. La capa oleofóbica es bastante efectiva y no suele impregnarse de huellas. El cristal delantero es además Gorilla Glass 6, lo que lo convierte en un terminal resistente.

Como móvil para llevar en el bolsillo y utilizarlo para navegar nos ha parecido demasiado grande, pero al sujetarlo con las dos manos es cuando se siente mejor. ASUS ha creado un móvil sólido, poco resbaladizo y que se siente frío en mano. Es una sensación diferente, pero encaja muy bien con lo que uno busca para jugar tranquilo con el móvil.

Pantalla AMOLED brillante y sensitiva, aunque con ángulos de visión muy flojos

La pantalla elegida por ASUS para su buque insignia es un panel AMOLED de 6 pulgadas con un formato 18:9 sin 'notch' y una resolución FullHD+ con 2.160 x 1.080 píxeles. El ratio de pantalla, según calcula GSMArena, es del 76,8% y su densidad de píxeles de 402ppp.

Entre sus características técnicas más llamativas se encuentra la compatibilidad con el contenido HDR, una tasa de refresco de 90Hz y un tiempo de respuesta de 1ms. Pese a no medirlo directamente, nuestra experiencia ha sido relativamente satisfactoria. La pantalla responde rápidamente aunque es difícil de apreciar. Lo mismo ocurre con la tasa de refresco. Por defecto se trabaja en 60Hz, aunque es posible mediante software activarlo a 90Hz para aprovechar aquellos juegos compatibles. Mientras con el Razer Phone sí notábamos un ligero incremento de la fluidez, en el ROG Phone y sus 90Hz no es tan evidente.

El contraste de los paneles AMOLED es perfecto, aunque la representación de color no es la más acertada. Se nota bastante que tiende a tonos bastante cálidos y cuando giramos el móvil se aprecia la típica degradaciones de los paneles AMOLED. En estos ángulos de visión también se pierde algo de brillo. Cuando jugamos lo hacemos de frente, pero en este caso se nota que el panel podría ser de mejor calidad.

La pantalla del ROG Phone nos ofrece una de cal y otra de arena: el brillo y la respuesta táctil son excelentes, pero los colores y ángulos de visión no están a la altura de los mejores paneles AMOLED.

Para jugar en exteriores no tendremos problemas. El brillo máximo es muy elevado. El nivel teórico que marca ASUS son 550 nits, aunque diríamos que es incluso más. El automático también funciona bien. Aquí sí se agradece contar con esta luminosidad para jugar. El cristal produce algunos reflejos, pero con el elevado brillo se compensa y podremos jugar en cualquier parte sin estar preocupados por la cantidad de luz.

ASUS es un fabricante muy acostumbrado a añadir todo tipo de ajustes y opciones y respecto a la pantalla también las tenemos. Entre las más destacadas está la pantalla inteligente que se mantiene activa mientras tenemos el móvil en la mano, la posibilidad de ocultar los gestos de navegación, ajustar la temperatura de color y la opción Always-on para mostrar el reloj cuando la pantalla está apagada.

Refrigerado y rápido: un rendimiento excelente

Las especificaciones técnicas de un móvil gaming deben ser las más altas disponibles para el fabricante. De lo contrario difícilmente logrará convencer a los más exigentes. El Snapdragon 855 todavía no ha llegado a los smartphones, así que ASUS opta por el chip esperado: el Snapdragon 845 y su GPU Adreno 630 junto a una cantidad generosa de RAM como son 8GB LPDDR4X. Es una combinación conocida y la hemos visto repetida en otros móviles gaming, así como en múltiples gamas alta. Adicionalmente, ASUS nos promete que ha revisado todos los procesadores de Qualcomm para que cumplan con los 2,96GHz teóricos.

Como no podía ser de otra manera, hemos pasado los distintos benchmarks para comprobar la puntuación alcanzada por el ROG Phone y los resultados son excelentes. Habiendo probado el Mate 20 y su Kirin 980, este ASUS consigue superar la barrera de los 300.000 puntos en AnTuTu con overclocking. En otros tests reconocidos, los resultados también son de primera categoría y son significativamente más elevados que otros móviles con el mismo chipset. Eso sí, es importante recalcar que son cifras obtenidas bajo el modo X, en el modo normal se encuentran también por encima pero la diferencia no es tan notable.

ASUS ROG Phone Razer Phone 2 Xiaomi Black Shark Pocophone F1 Huawei Mate 20X Procesador Snapdragon 845 Snapdragon 845 Snapdragon 845 Snapdragon 845 Kirin 980 RAM 8 GB 8 GB 6 GB 6 GB 6 GB AnTuTu 293.415

300.052 (modo X) 276.300 286.007 281.499 271.646 Geekbench 4 (single/multi) 2.424 / 8.893

2.520 / 9.401 (modo X) 2.026 / 8.234 2395 / 7.106 1.247 / 4.335 3.374 / 9.962 PCMark Work 7.941

9.006 (modo X) 8.525 8.483 8.206 7.637

¿Cómo se traslada esto a la experiencia de juego? Tenemos un rendimiento muy bueno, sin ningún tipo de lag y siempre con la configuración máxima que permiten los juegos. Posiblemente uno de los dispositivos Android que más potencial extraiga hoy en día de los juegos disponibles.

Temperaturas en reposo (izquierda) vs temperaturas después de jugar durante unos 15 minutos a Asphalt 9 con el modo X (derecha)

Aunque otro de los puntos destacados es su sistema de refrigeración. El cristal trasero no se calienta y en nuestras pruebas se mantiene en temperaturas muy aceptables. Unos 27º C en reposo y cerca de los 40º cuando llevamos un buen rato jugando. Además, de manera similar a lo que Microsoft ofrece con Xbox One X, el ROG Phone incorpora un sistema de cámara de vapor para mejorar esta refrigeración. Se trata de un pequeño accesorio 'AeroActive Cooler' que según los datos de ASUS multiplica por cinco la vida útil del terminal al mantener el SoC más frío. Una base que viene junto al móvil, se acopla en la parte trasera y añade un puerto USB C extra y un minijack. El hecho de contar con puertos laterales es muy cómodo a la hora de jugar.

El ASUS ROG Phone es una bestia en rendimiento. Se mantiene frío, no hay lag y todos los juegos que hemos probado funcionan a la perfección. Hasta la fecha, uno de los mejores móviles Android para ejecutar tareas y juegos pesados.

No es el único accesorio que ASUS ha preparado para su ROG Phone, aunque el resto sí se venden por separado. Entre ellos encontramos una funda, una batería extra, una pantalla externa, un dock y un mando.

A nivel de conectividad no estamos tan contentos. En un par de ocasiones hemos tenido algún pequeño corte con el WiFi, fallando cuando el móvil de al lado sí iba bien. Respecto al GPS, Bluetooth y datos no hemos notado nada raro. Todo sea dicho, cuando hemos estado jugando ha ido a la perfección. Para el almacenamiento, contamos con 128GB teóricos de los cuales tenemos libres 107,73GB. Una cantidad base que no todos los móviles incorporan y es imprescindible para jugar. Y un último detalle que queremos destacar es su potente sistema de vibración, uno que además podemos personalizar como si fueran tonos de llamada.

La estética gamer no debería estar reñida con un software fiable

Como se preguntaba mi compañera Anna en las primeras impresiones, ¿por qué la estética gamer es motivo de que tengamos una mala experiencia? Después de utilizarlo durante estas semanas, lo cierto es que la interfaz de ZenUI en su versión ROG no me ha convencido.

No es un caso de estética, ya que entiendo que a ciertos jugadores los tonos rojizos y brillantes les llamen la atención. Es simplemente porque no va tan fluido como debería. Si a la hora de jugar el móvil va perfecto, cuando se trata de navegar y moverse por los menús no parece tan potente. Además de mostrar algún bug de vez en cuando.

Android 8.1 Oreo con el parche de noviembre es la versión de software incorporada. Una lástima que un móvil recién presentado no llegue con la última versión. ASUS es una de esas marcas que añade una gran cantidad de ajustes extra. Tenemos preinstalados juegos como Asphalt hasta apps propias como una grabadora de sonidos, un administrador de archivos o espacio en la nube. También añaden ciertas promos como 100GB gratis en Drive u objetos especiales en distintos juegos.

El launcher puede modificarse mediante temas, pero el que viene por defecto está muy alejado de Android stock. Los tonos rojos predominan, tanto en los iconos como en los accesos rápidos. En esta última sección, hay toda una serie de opciones como activar el limpiador de memoria, los laterales estrujables, WiGig, el modo HDR, el modo guantes, la radioFM o el modo X.

Este último es un añadido pensado para juegos que libera memoria, aumenta la frecuencia del procesador y bloquea las notificaciones. Al ser un móvil con bastante autonomía, lo hemos acabado utilizando casi siempre. Porque además de mejorar ligeramente el rendimiento, nos ilumina el LED trasero con colores cambiantes.

ASUS acostumbra a añadir muchísimas opciones en el software y aunque algunas son bastante útiles y van bien, seguimos teniendo la sensación de estar ante un software anticuado y algo lento.

Otros añadidos de ASUS son las aplicaciones gemelas, alertas de emergencia, marcadores, gestos, modo a una mano, modo de bolsillo o su propio Game Center, una aplicación que ya vimos con el ASUS Zenfone 5Z y nos sirve para ver información en tiempo real, bloquear el brillo y grabar en directo.

Cámara doble con gran angular que se queda algo corta

Para los posibles jugones que compren el ROG Phone quizás el apartado fotográfico no sea el más relevante, pero teniendo en cuenta el coste del dispositivo y la importancia de las fotos hoy en día se espera que ASUS incorpore una buena cámara. Tenemos un doble sensor, con uno principal Sony IMX363 de 12 megapíxeles y una lente de apertura f/1.7 y un sensor secundario de 8 megapíxeles, f/2.0 y con gran angular.

La aplicación de cámara funciona correctamente y es bastante completa. En la pantalla principal tenemos en la parte inferior un botón para activar el gran angular, mientras que en la parte superior está el HDR, el formato, el modo retrato, temporizador y el flash. Deslizando a la izquierda aparecen más opciones y entre ellas el modo manual, que nos permite controlar el enfoque, balance de blancos, la apertura y la ISO.

¿Qué tal se comporta? Con luz del día las imágenes son correctas. El nivel de detalle es bueno, el enfoque es bastante rápido y el rango dinámico es suficiente amplio. Aún así notamos que los colores no son tan vívidos como nos gustaría, tendiendo a veces a la subexposición.

Con el modo HDR se corrige esta falta de intensidad, aunque seguimos sin tener la precisión habitual que sí tenemos en otros buques insignia.

Fotografía estándar (izquierda) vs modo HDR (derecha)

ASUS hace uso de la inteligencia artificial para reconocer distintas escenas y ajustar los parámetros que considera más adecuados. Aún así estos añadidos difícilmente logran capturar una imagen fuera de lo común para la cámara.

En fotografía nocturna, los puntos de luz están bien tratados y los colores son correctos, aunque el detalle desciende enormemente. Aquí es donde se aprecian mejor las dificultades de la cámara del ASUS ROG Phone.

El segundo sensor tiene una doble función, por un lado el gran angular y por otro el modo retrato. El primero tiene un campo de visión de 120º aunque se nota que la calidad es inferior ya que tanto el nivel de detalle como el rango dinámico no destacan tanto. Respecto al modo retrato, la aplicación nos deja elegir la profundidad y los resultados son bastante aceptables, con zonas bien delimitadas.

En la cámara frontal tenemos un sensor de 8 megapíxeles con apertura f/2.0. Aquí contamos con modo retrato mediante inteligencia artificial, además del clásico modo belleza. Los selfies tienen un nivel de detalle algo bajo en escenas nocturnas, aunque el enfoque es suficiente rápido y de día obtenemos imágenes correctas.

Selfie estándar (izquierda) vs modo retrato por IA (centro) vs selfie nocturno (derecha)

En vídeo, el ASUS ROG Phone dispone de estabilización óptica de imagen y permite grabar en resolución 4K a 60fps. Los resultados son buenos, no salen muy movidos y la grabación del sonido está por encima del nivel general de la cámara.

Un sonido potente no significa que tengamos buenos graves

El ASUS ROG Phone incorpora doble altavoz estéreo frontal de cinco imanes y cada uno equipado con amplificadores NXP 9874. El sonido producido es alto y potente, con un nivel máximo de unos 101dB pero casi siempre cerca de ese punto. Desde los ajustes de sonido disponemos de cinco configuraciones y un ecualizador completo, aunque deberemos ajustarlo bastante bien para lograr un nivel de precisión óptimo.

Desde mi perspectiva, creo que los graves no están muy logrados y se distorsionan ligeramente. Pese a todo, el sonido es más que correcto y en juegos la experiencia auditiva es buena. También tenemos un "modo exteriores" para aumentar más en volumen a costa de perder calidad.

El apartado del sonido es muy importante para jugar y el ROG Phone tiene de todo: doble altavoz frontal, DTS, modo exteriores y tres micrófonos de cancelación de ruido para que los compañeros escuchen nuestras instrucciones claramente.

Se agradece contar con varios añadidos como es el soporte a Qualcomm aptX para Bluetooth y DTS, que permite crear efectos surround 7.1 con los auriculares. Y es que desde los auriculares, el ASUS ROG Phone funciona muy bien, sin ningún tipo de queja y a la altura del resto de móviles de gama alta. Además se incorporan unos en la caja junto al móvil. También tenemos un buen resultado en las llamadas. El sonido es claro y se incorporan tres micrófonos de cancelación de ruido.

Batería: 4.000 mAh dan para mucho pero menos que en otras ocasiones

Con una capacidad de 4.000 mAh, el ASUS ROG Phone dispone de suficiente batería como para aguantar un día de uso completo sin problemas. Es un móvil bastante grueso y pesado, por lo que no debería extrañarnos esta cantidad. Sin embargo, sea por el alto brillo o la elevada potencia, la autonomía de este ROG Phone está ligeramente por debajo de lo visto en otros móviles con 4.000 mAh.

En horas de pantalla, obtenemos una media de unas 7 horas con un uso moderado y alrededor de las 4 o 5 horas si le exigimos con juegos. Normalmente durante estos días de prueba hemos combinado fases intensas de juegos con otras más calmadas, obteniendo resultados bastante dispares pero normalmente con estos datos nombrados de pantalla.

En el caso de pasarle el test de PCMark 2.0 obtenemos un resultado de 8h y 40min hasta el 20%, con el brillo fijo al 50% y el modo X activado. En general el ROG Phone cumple en este apartado aunque necesitaremos optar por alguno de sus complementos para asegurarnos jornadas maratonianas. Por el contrario, accesorios como el AeroActive cooler requieren energía suministrada por el propio móvil.

El ROG Phone ofrece carga rápida de 30W, que junto a sus 4.000 mAh nos permitirá jugar durante largas sesiones.

Donde sí destaca especialmente el ASUS ROG Phone es en la carga rápida. Es compatible con QuickCharge 4.0 de Qualcomm y llega con un cargador Hypercharge de hasta 30W (3-11V/3A). En total el tiempo de carga es de una hora y 45 minutos, aunque durante los primeros 30 minutos alcanzaremos el 60%. Un buen añadido que nos servirá para poder jugar de nuevo tras un breve tiempo de pausa.

ASUS ROG Phone, la opinión de Xataka

ASUS es una marca reconocida dentro del mundo gaming, al contrario que fabricantes como Xiaomi o Nubia que están intentando entrar en él. Y los resultados de este ROG Phone son bastante convincentes. Su apuesta es más agresiva que no el Razer Phone 2 y sus líneas más cuadradas y limpias. Aquí se nos ofrece un terminal ligeramente más estrecho y donde es fácil identificar desde lejos este móvil como un modelo orientado para jugar.

El ASUS ROG Phone no intenta convencer a todos los usuarios. Su cámara es bastante sencilla, la estética del software es muy colorida y utilizarlo en vertical es algo incómodo. Claro está, además tiene un precio oficial de 899 euros. Un punto muy elevado que lo sitúa de frente respecto al resto de gamas alta.

El ASUS ROG Phone es un excelente móvil para jugar, ya que cumple en los apartados importantes para ello. Pero no está al nivel de otros buques insignia en cámara o software y a este precio algunos jugadores podrían optar por otro tipo de dispositivos.

¿Cuáles son los puntos fuertes del ROG Phone? Principalmente su rendimiento. Si queremos un móvil para jugar durante horas, con una buena batería, sonido potente, pantalla brillante y que se mantenga frío, entonces el ROG Phone es una buena opción.

Quizás a la hora de analizar este tipo de dispositivos sería mejor no pensar en otros móviles, sino qué productos pueden ofrecernos una experiencia similar. Videoconsolas, tablets y hasta portátiles tienen un coste similar y son en ocasiones más idóneos para jugar, salvo que entonces perdemos la movilidad de tenerlo en el bolsillo.

8.6 Diseño8.75 Pantalla8.75 Rendimiento9.5 Cámara8.0 Software8.0 Autonomía8.75 A favor Pantalla AMOLED de 90Hz brillante y con buena respuesta.

Diseño resistente y poco resbaladizo.

Rendimiento sobresaliente en juegos y excelente refrigeración.

Autonomía correcta con carga rápida de 30W. En contra La cámara está por debajo de lo esperado para un móvil de su precio.

Los ángulos de visión de la pantalla podrían ser mejores.

No viene de serie con Android 9.0.

Problemas puntuales con la conectividad WiFi.



