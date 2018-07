ASUS Zenfone 5Z, análisis: tener el mejor procesador del mercado no garantiza un hueco en la gama alta

Después de aspirar con el Zenfone 5 a móvil con mejor calidad/precio, el fabricante taiwanés vuelve a la carga con el ASUS Zenfone 5Z, un buque insignia que mantiene el diseño de cristal, la pantalla con muesca y añade el potente procesador Snapdragon 845 sin por ello situarse en el rango de precio de la mayoría de gamas alta.

Su presentación fue a principios de año durante el MWC 2018 pero no ha sido hasta este verano cuando ha llegado oficialmente. Hemos estado probándolo durante dos semanas y aquí os traemos nuestro análisis del ASUS Zenfone 5Z. Vamos a repasar qué nos ofrece y comprobar si este hermano mayor soluciona algunos de los problemas que habíamos visto en el Zenfone 5. Unos apartados de rendimiento y cámara donde este Zenfone 5Z debe dar el do de pecho si quiere luchar de tú a tú contra los mejores móviles Android.

Ficha técnica del ASUS Zenfone 5Z

ASUS Zenfone 5Z Pantalla 6,2" IPS LCD

2246 x 1080 píxeles, 18.7:9

83,6% ratio Procesador Qualcomm Snapdragon 845

GPU Adreno 630 RAM 6 / 8 GB Almacenamiento 128 / 256 GB + microSD Batería 3.300 mAh

Quick Charge 3.0 Cámara trasera Principal: 12 megapíxeles, f/1.8, 1.4µm, PDAF, EIS, dualflashLED, vídeo 4K/30fps

Secundaria: 8 megapíxeles, f/2.0 Cámara frontal 8 megapíxeles, f/2.0, EIS, vídeo 1080p Dimensiones y peso 153 x 75.7 x 7.9 mm

155 g Software Android 8.0 Oreo

ZenUI 5.0 Conectividad dualSIM, BT 5.0, WiFi 802.11ac, 2x2 MIMO, WiFi Direct, LTE Cat 18 Otros USB tipo C, lector de huellas trasero, GPS/GLONASS, NFC, radioFM, jack 3.5mm, altavoz estéreo, triple micrófono cancelación ruido Precio 599 euros (8/256GB)

Cristal y 'notch': si el diseño funciona no lo toques

El diseño de cristal está imponiéndose claramente entre los móviles Android de este año. Si a eso le sumamos la invasión del 'notch' nos queda un mercado donde la diferencia entre unos y otros se está reduciendo al máximo. La pantalla cada vez ocupa más espacio y si no giramos el móvil muchas veces se antoja harto complicado saber qué marca es la que tenemos delante. Y el ASUS Zenfone 5Z es un claro ejemplo de esta situación.

Para tener una pantalla de 6,2 pulgadas, controlar el Zenfone 5Z es bastante cómodo. Sus puntas son redondeadas, el terminal es bastante delgado y para ser un gama alta es liviano. Normalmente los buques insignia suelen tener un peso más elevado, dando una sensación de robustez y contundencia en mano. Sin embargo con este Zenfone 5Z no ocurre. ASUS ha decidido mantener casi intacto el diseño de sus móviles tanto en la gama media como en la alta. Esto tiene una doble lectura; mientras que en el Zenfone 5 nos pareció un excelente diseño y una gran construcción, para la gama alta quizás hubiéramos agradecido algún cambio. Un incremento del peso más notable para ganar por ejemplo resistencia al agua o más batería. Aún así sigue transmitiendo calidad y el acabado es muy elegante.

ASUS mantiene prácticamente sin cambios las líneas que vimos en su Zenfone 5: un diseño de cristal ligero, elegante y con un tamaño bastante compacto gracias en parte al uso del ya omnipresente 'notch'.

El frontal del dispositivo es muy limpio. Más allá de la muesca en la pantalla no hay ningún elemento fuera de lugar ni que llame la atención. Los bordes son ligeramente curvos por el cristal 2.5D, la pantalla está rodeada de una franja negra y después ya queda el marco del terminal. Los marcos inferiores son ligeramente más grandes que los de arriba, pero en general la sensación de proporcionalidad de mantiene. No hay logo de ASUS en la parte frontal y todos los sensores se esconden en la muesca, desde la cámara frontal, los de proximidad y luz, el flashLED y el LED de notificaciones.

El aprovechamiento del ASUS Zenfone 5Z está en la línea de los mejores de la gama alta, pero lo cierto es que la competición está muy apretada. El terminal de ASUS se equipara a los Xiaomi Mi 8, OnePlus 6 o LG G7 ThinQ, modelos que apuestan por pantallas con 'notch' ligeramente por encima de las seis pulgadas. Vemos que el grosor es prácticamente el mismo y la batería no sube mucho más allá de 3.000 mAh. Algunos como Samsung se diferencian en grosor y no añaden la muesca, otros como Huawei añaden más batería y peso. La estrategia de ASUS sería similar a la de LG en la que el dispositivo ha sido diseñado para ser ligero.

ASUS Zenfone 5Z Xiaomi Mi 8 Huawei P20 Pro OnePlus 6 Samsung Galaxy S9+ LG G7 ThinQ Pantalla 6,2" 6.21" 6,1" 6,28" 6.2" 6.1" Aprovechamiento 83.6 % 83,8 % 82 % 83.8% 84.2 % 82.6 % Dimensiones 153 x 75.7 x 7.9 mm 154,9 x 74,8 x 7,6 mm 155 x 73.9 x 7.8 mm 155.7 x 75.4 x 7.8 mm 158.1 x 73.8 x 8.5 mm 153.2 x 71.9 x 7.9 mm Peso 165 g 179 g 180 g 177 g 189 g 162 g Batería 3.300 mAh 3.400 mAh 4.000 mAh 3.300 mAh 3.500 mAh 3.000 mAh

La parte trasera del Zenfone 5Z es de cristal, un material que el fabricante también utiliza en el Zenfone 5 Lite y pese a que ofrece un aspecto distinguido se acaba empañando esa sensación por la casi permanente presencia de las huellas y el polvo impregnado. Afortunadamente es fácil de limpiar. Por el contrario, no es un dispositivo especialmente resbaladizo para lo habitual en los móviles de cristal.

Una de cal y otra de arena. No se libra de las huellas pero al menos no es tan resbaladizo como la mayoría de móviles de cristal.

Nuestra unidad de pruebas es la de tonos azulados y el cristal crea un pequeño reflejo que se expande desde el lector de huellas, situado en el centro. En la esquina superior izquierda tenemos la doble cámara colocada en posición vertical que sobresale ligeramente del cuerpo pero no lo suficiente como para que baile lo más mínimo. Justo debajo integrado en el cuerpo está el flashLED. El logo de ASUS se encuentra en el centro, debajo del cristal.

Las líneas de antena se sitúan en los bordes, que son metálicos en color negro mate. Entre la superficie de la parte trasera y el borde hay un pequeño salto y al pasar el dedo se nota. En la parte inferior encontramos el puerto USB tipo C, el jack de 3.5mm, un micrófono y el altavoz inferior compuesto de siete pequeños agujeros.

En el borde superior encontramos otro micrófono de cancelación de ruido mientras que en los laterales están los botones de volumen, apagado/encendido, la ranura híbrida dobleSIM-microSD y un tercer micrófono de cancelación de ruido. El recorrido de los botones es bueno y están hechos de aluminio, aunque no tienen ningún rasgo distintivo.

Un gran panel "Super IPS+" pero lejos de los mejores

El ASUS Zenfone 5Z incorpora una pantalla IPS de 6,2 pulgadas con resolución de 2.246 x 1080 píxeles, lo que equivale al FullHD+ en un formato 18.7:9. Esta extraña proporción es debida a la presencia de la muesca superior. No aporta gran cosa la presencia del 'notch' pero al menos vía software podremos ocultarlo con una franja negra y así conseguir la simetría que proporcionan las "pantallas infinitas" que ya son la norma en la gama alta.

En las especificaciones teóricas de la pantalla se habla de ella como un panel Super IPS+, compatible con el 100% DCI-P3 y un brillo de 550 nits. En nuestra experiencia estamos bastante satisfechos con el aspecto del brillo. El automático funciona correctamente y se adapta a la mayoría de situaciones rápidamente mientras que con el brillo máximo tendremos suficiente para poder utilizar el móvil en exteriores sin grandes problemas.

Dicho esto, pese a que la representación de color es bastante buena la calidad de este panel sigue un punto por debajo de la viveza, intensidad y contraste que tenemos en los paneles AMOLED o en los IPS de primer nivel.

La pantalla IPS del Zenfone 5Z tiene buen brillo, colores bien representados y ASUS ofrece múltiples opciones de software para configurarla a nuestro gusto. Sin embargo sigue estando un punto por debajo de los mejores paneles de la gama alta Android.

Sí se agradece la incorporación por parte de ASUS de varios ajustes en el software que permiten configurar la temperatura de color y los tonos de la pantalla a nuestro gusto. Se trata de la opción 'Splendid' que encontraremos en los ajustes de la pantalla. Desde ahí podemos añadir o programar un filtro de luz azul que compensará los tonos ligeramente cálidos del panel.

Desde el software podremos activar la 'pantalla inteligente', una opción en la que se detecta que tenemos el móvil en la mano y no apaga la pantalla. También podremos ocultar la barra de navegación, configurar el escalado de aplicaciones y las opciones clásicas de cambiar el estilo de fuente o su tamaño.

La sensibilidad táctil del panel es buena aunque no tanto los ángulos de visión. Sí es un panel homogéneo y sin degradados, pero cuando bajamos la vista o giramos el móvil notamos bastante reflejos y ese punto destacado como es el brillo se pierde ligeramente.

Dos últimos ajustes que encontramos en ZenUI son el modo bolsillo y el modo guantes. El primero impide que la pantalla reaccione ante golpes aleatorios de la mochila o el bolsillo, el segundo nos permitirá utilizar el móvil aunque llevemos guantes. Muy útil en invierno cuando queremos hacer una foto rápida pero no nos apetece pasar frío en las manos.

El Snapdragon 845 lo cambia todo

El Snapdragon 845 le sienta fenomenal al ASUS Zenfone 5Z. El terminal vuela, las animaciones van fluidas y no se le resiste ningún tipo de juego.

ASUS anunció el Zenfone 5Z a finales de febrero. Lo hizo promocionando el procesador Qualcomm Snapdragon 845 y su precio oficial de 479 euros. Era sin duda un precio muy competitivo para un chipset que hoy en día sigue siendo el que mejor resultados ofrece. Lo que ocurre es que ese golpe en la mesa no ha sido tal.

En primer lugar debemos especificar que nuestro modelo de análisis llega con 128GB de almacenamiento y 6 GB de memoria RAM, pero por el momento en España al menos únicamente llega la versión con 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento a un precio de 599 euros. Es decir, la idea del Zenfone 5Z como un modelo asequible con el Snapdragon 845 no es tan sencilla, ya que el precio mínimo al que lo podremos comprar es mayor. Justificado por el incremento de memoria, pero una limitación para quien no necesita tanto.

A la hora de ejecutar aplicaciones y mover la interfaz, el ASUS Zenfone 5Z vuela. No encontramos ningún tipo de lag y el rendimiento es excelente. Las aplicaciones se abren en un santiamén y los 6 GB LPDDR4X de memoria RAM son suficientes para tener decenas de apps abiertas en segundo plano y no notarlo. Un punto donde verdaderamente no tiene nada que envidiar al resto de buques insignia.

PUBG Mobile, ARK Survival Evolved, Tekken o Shadow Fight 3. Todos los juegos Android que hemos instalado en el Zenfone 5Z han funcionado sin problemas e incluso el popular Battle Royale al máximo se mueve de manera fluida. Respecto a las temperaturas alcanzadas, pese a que sí notamos un incremento casi nunca suele superar los 50º. Un margen aceptable y que entra dentro de lo esperado cuando exprimimos el terminal.

Aquí os dejamos la tabla comparativa de benchmarks del ASUS Zenfone 5Z. Los resultados se muestran sin el boost mediante inteligencia artificial, ya que no creemos que los potenciadores deban intervenir en esta tabla. Aún así, las diferencias entre tenerlo activado y mantenerlo son mínimas. Como vemos, los números se encuentran entre los mejores de todos los gama alta de 2018.

ASUS Zenfone 5Z Xiaomi Mi 8 Huawei P20 Pro OnePlus 6 Samsung Galaxy S9+ LG G7 ThinQ Procesador Snapdragon 845 Snapdragon 845 Kirin 970 Snapdragon 845 Exynos 9810 Snapdragon 845 RAM 6 GB 6 GB 6 GB 8 GB 6 GB 4 GB AnTuTu 262.918 268.966 213.000 261.382 253.740 231.526 Geekbench 4

(Single/Multi) 2.471 / 8.926 2.413 / 9.075 1.609 / 6.816 2.465 / 7.744 3.781 / 8.942 2.366 / 8.581 PC Mark Work 7.855 7.834 7.185 8.088 5.067 8.131

Cuando activamos un benchmark o un juego la propia interfaz nos recomienda activar el "impulso por IA", una opción que durante nuestras pruebas no hemos realmente ninguna mejoría. Muchos fabricantes están introduciendo la inteligencia artificial en sus dispositivos, pero a la práctica es difícil diferenciar hasta qué punto representa una ventaja real.

Otro añadido relacionado que sí aporta algo más es "Game Genie", una herramienta que nos mostrará una notificación cuando abramos un juego. Entre sus funciones además de acelerar se encuentra la posibilidad de bloquear las alertas y notificaciones para evitar interrupciones, grabar la pantalla o incluso emitir por streaming nuestra partida.

A nivel de conectividad y recepción el Zenfone 5Z cumple bien. En los trayectos con GPS nos ha guiado rápidamente, no hemos tenido problemas con el WiFi ni los datos y con los auriculares bluetooth no ha habido cortes tampoco.

Zen UI, una capa de personalización madura y con centenares de opciones

Hay fabricantes que añaden Android puro o capas de personalización limpias y otros que apuestan fuerte por un software propio, con un diseño característico y funciones que aporten un plus extra a sus usuarios. ASUS se encontraría en el segundo grupo. Zen UI ya va por la versión 5.0 y la última renovación le ha sentado bastante bien a una capa que con el paso de los años se ha ido asentando.

Debajo de Zen UI encontramos Android 8.0 Oreo con el parche de seguridad de junio. El diseño es bastante colorido pero seguimos teniendo un Android reconocible, con un sistema de multitarea, cajón de aplicaciones y ajustes bastante similar a la idea de Google. No tenemos la fluidez y estabilidad que transmite Android puro pero sí tenemos una capa de personalización madura que no nos ha dado grandes problemas más allá de algún fallo inesperado puntual o menú mal diseñado.

Zen UI es una capa de personalización que ha aligerado su peso, mejorado la estabilidad y sigue contando con decenas de funciones como apps gemelas, gestos, limpiadores de memoria, espacio en la nube o temas propios.

Dentro de las aplicaciones preinstaladas de ASUS encontramos varias clásicas como la de calculadora, reloj, el tiempo, una grabadora de sonidos, una app para temas o un explorador de archivos. Todas ellas complementan las aplicaciones de Google y logran dar un toque extra sin duplicar funciones. Al contrario que en otras capas, en ZenUI no tenemos aplicaciones aleatorios preinstaladas ni juegos que no nos interesan.

En nuestro modelo analizado nos quedan libres 106,70GB de los 128GB originales, pero debemos recordar que la versión española que se pondrá a la venta llega con 256GB.

ASUS dispone de un servicio en la nube propio, pero además los usuarios que adquieran un Zenfone 5Z conseguirán 100GB en Google Drive. Una promoción que algunos móviles ofrecen y nos parece muy interesante.

El nivel de personalización de ZenUI es bastante elevado. Podemos añadir fondos de pantalla, aplicar temas y modificar la casilla de iconos. Pero si hay algo que caracteriza a ZenUI son las funciones extra. Desde el menú ajustes avanzados podemos acceder a una lista enorme de pequeños añadidos que algunos usuarios utilizarán y otros no.

Encontramos por ejemplo un modo para niños, gestos para despertar la pantalla con un doble toque, el modo juegos, aplicaciones gemelas para tener dos cuentas de WhatsApp o Telegram por ejemplo y finalmente las múltiples características de inteligencia artificial.

ASUS hace hincapié en que la inteligencia artificial es una de las señas de identidad del Zenfone 5Z. Según los ajustes que encontramos esta nos servirá para Optiflex, un servicio que mejora la gestión de la memoria, sugerir aplicaciones en el lanzador, "carga con IA", pantalla inteligente y "tono con IA". Funciones que por un lado son difíciles de comprobar que funcionan y por otro tampoco son un paso adelante destacado.

Seguridad y biometría

Para desbloquear el Zenfone 5Z tenemos varias opciones. Además de los clásicos PINs y patrones de desbloqueo, contamos con lector de huellas trasera y reconocimiento facial. Una de estas funciones está por debajo de lo esperado y la otra por encima.

Del lector de huellas trasera no esperábamos encontrarnos con ningún tipo de fallo. Es una tecnología que se ha extendido por todos los móviles y es todo un acierto. Sin embargo el lector del Zenfone 5Z no siempre acierta al reconocer nuestra huella. Cuando lo hace el terminal se desbloquea instantáneamente pero si no colocamos la huella bien a veces no actúa. Para ser un terminal de gama alta este punto debería funcionar a la perfección y no nos ha transmitido eso.

Experiencia distinta es la conseguida con el desbloqueo facial. En el Zenfone 5 habíamos tenido algunos problemas con el reconocimiento del rostro pero en el caso del Zenfone 5Z funciona muy bien. Al registrar nuestro rostro tarda un par de segundos en detectarlo pero después ha sido enfocar a la cara y desbloquearse.

Necesitaremos tener la pantalla encendida y estar en la de bloqueo para que al mirar se desbloquee el móvil. Pero es instantáneo e incluso en situaciones con muy baja iluminación el reconocimiento facial actúa correctamente.

El lector de huellas no es del todo preciso, pero se compensa con un reconocimiento facial rápido y con buenos resultados incluso en condiciones de baja luz.

Me gusta la combinación de lector de huellas trasero y reconocimiento facial. Si queremos levantar el móvil de la mesa apostaremos por el desbloqueo con el rostro, mientras que si lo sacamos del bolsillo lo más fácil es hacerlo con el lector de huellas. A la práctica, entre estos dos métodos de desbloqueo y el hecho de que funciona muy rápido es un terminal que incita a apagarlo y encenderlo tantas veces como se nos antoje.

Se necesita algo más que IA para mejorar el apartado fotográfico

El ASUS Zenfone 5Z incorpora una cámara doble trasera con un sensor principal de 12 megapíxeles, lente de apertura f/1.8, píxeles de 1.4µm y estabilización electrónica de imagen. Viene secundado de un sensor de ocho megapíxeles con una lente de apertura f/2.0 que nos servirá para realizar imágenes de gran angular y aplicar el popular efecto de desenfoque.

Además de estas características técnicas, ASUS potencia su apartado fotográfico con inteligencia artificial. Una IA que servirá para reconocer hasta 16 escenas diferentes y aplicar automáticamente diversos parámetros para mejorar la foto.

La aplicación de cámara de ASUS es sencilla pero cómoda de usar. En la pestaña principal tenemos el botón de cámara y un acceso al modo manual, ademas del vídeo y la frontal. Justo arriba tenemos un botón para intercambiar entre el formato estándar y el de gran angular. Y en la parte superior encontramos múltiples iconos para los ajustes, el HDR, el formato, el modo bokeh, el temporizador y el flash.

Si deslizamos desde la derecha accedemos a un conjunto de filtros y desde la izquierda nos vamos a otros ajustes donde tenemos el modo Pro, el modo belleza, un modo superresolución, animación GIF, cámara lenta e intervalo de tiempo.

El modo manual es bastante completo y nos permite controlar la ISO, la velocidad de obturación, la exposición, el balance de blancos y el enfoque. Además podremos guardar la imagen en RAW además del .jpg.

Calidad de imagen

¿Está la cámara del Zenfone 5Z a la altura de la gama alta? Vamos a repasar cómo se comporta en distintas situaciones pero ya anticipamos que los resultados son correctos, pero en casi ninguna situación logra obtener imágenes tan llamativas como las que este año ofrecen los Galaxy S9 o P20 Pro. El terminal juega en una liga de precio contra los OnePlus 6 o Honor 10, pero incluso en estos terminales hemos obtenido mejores fotos.

Con luz del día las imágenes son buenas. El nivel de detalle es bastante preciso, el enfoque suele acertar y normalmente hacer fotos de día es una experiencia agradable tal y como se espera.

Las imágenes de cerca gozan de un nitidez aunque los colores son ligeramente menos intensos de lo que debería. Para una cámara de gama alta nos hubiera gustado encontrado algo más de potencia en los colores y no esos tonos algo apagados.

Aunque la escena sea algo más complicada y no haya tanta claridad, el nivel de detalle sigue siendo correcto. Si bien es cierto que el rango dinámico podría ser algo mejor. Los tonos están más apagados y para evitar zonas quemadas lo que se pierde es la intensidad.

Estos resultados de día cambian considerablemente en función si utilizamos el sensor trasero principal, que es el que logra mejores resultados, o si hacemos una foto de gran angular. En ese segundo caso el campo de imagen es mucho mayor pero el nivel de detalle es muy inferior.

Otro caso es el modo super resolución. Teóricamente se crea una imagen de 49 megapíxeles fusionando varias de trece. Es una técnica bastante común para mejorar el detalle pero en nuestros resultados las ventajas de este modo son muy limitadas y no hemos encontrado grandes razones para utilizarlo.

Fotografía de día estándar: el nivel de detalle es correcto y los colores están bien representados.

Imagen con el modo super resolución de 49 megapíxeles: el detalle conseguido no es mejor que en la fotografía estándar.

Si utilizamos la cámara secundaria podemos abarcar más campo de imagen, pero el detalle se resiente considerablemente.

Con el modo HDR se soluciona esa tendencia de imágenes oscuras que suele producir el Zenfone 5Z, sin embargo los degradados son más planos y tampoco salva tan bien el cielo. Pese a ello, sí permite salvar algunas fotos que con el modo estándar saldrían muy oscuras.

Fotografía estándar (izquierda) vs modo HDR (derecha)

¿Qué hay de la inteligencia artificial? Lo cierto es que es un apoyo bastante puntual y sus ventajas entran dentro de lo que esperamos ver en la cámara. El ASUS reconoce hasta 16 escenas y nos identificará con un icono en la esquina superior izquierda cuando se haya detectado, entre las más útiles están la del rostro y la comida donde lo que hace normalmente es incrementar la saturación.

Personas, comida, perros, gatos, puesto de sol, cielos, campo verde, océano, flores, plantas, nieve, escena nocturna, escenario, texto, código QR y trípode son las escenas capaces de reconocer el Zenfone 5Z. Un añadido que ayuda a que las imágenes salgan más nítidas y con un color adecuado, pero no es un plus que nos cambie la percepción global de la cámara.

La inteligencia artificial del Zenfone 5Z identifica hasta 16 escenas diferentes y no los remarcará con un icono.

En imágenes de menos luz el detalle se resiente considerablemente y el ruido empieza a apreciarse a simple vista. En general cuando la escena es oscura o hay muchas sombras, el enfoque del Zenfone 5Z sufre más de lo que esperamos para un gama alta.

En fotografía nocturna los puntos de luz están bien tratados y los colores son adecuados, pero el nivel de detalle desciende claramente. Aún así salva bastante bien los muebles y con el buen enfoque podemos conseguir imágenes aceptables.

Fotografía estándar (izquierda) vs escena nocturna reconocida por la IA (derecha)

Para el modo retrato podemos configurar la apertura en función si queremos que aplique un desenfoque ligero o uno más pronunciado. El resultado es correcto aunque a veces si elegimos mal el parámetro de apertura tendremos borrones aleatorios en el objeto que queremos que salga bien.

Pese a todo, en general las superficies están bien delimitadas, el objeto sale con buen detalle y el fondo se difumina. En nuestra prueba con la estatua de Manolo Escobar el Zenfone 5Z sufre en las partes del cuello pero salva bastante bien el hombro, donde otros terminales también suelen provocar zonas borrosas.

Cámara frontal

La cámara frontal del Zenfone 5Z es un sensor de 8 megapíxeles con una lente de apertura f/2.0 y también contamos con modo retrato, modo belleza y estabilización. A la práctica los selfies obtenidos tienen un buen nivel de detalle y el enfoque es rápido, aunque el rango dinámico es más bien limitado.

En los selfies de noche el ruido se incrementa notablemente pero aún así la cámara consigue tonos naturales en situaciones complicadas.

Cuando hacemos selfies de noche el resultado baja enormemente si no activamos el flashLED. Respecto al modo retrato de la cámara frontal conseguido mediante IA, el resultado es bastante inferior al que teníamos mediante la cámara doble. Hay muchos más fallos en las zonas y nuestro rostro sobresaldrá de manera artificial respecto al fondo.

No podía faltar el clásico modo belleza. Aquí el fabricante taiwanés nos ofrece un completo editor de belleza donde veremos los efectos aplicados en directo. Podemos desde elegir el tono de la pie, el tamaño de los ojos o la estrechez del rostro. Los resultados, sobre todo en los niveles máximos, dan miedo.

Otro método para aplicar el modo belleza es a través de la aplicación SelfieMaster que viene preinstalada. Desde ahí podemos crear collages, hacer una presentación de diapositivas o acceder a un BeautyLive, un modo belleza más sencillo y cuyos resultados son menos desproporcionados. Una vez hecha la foto también podemos aplicar varios filtros de color.

Y no nos olvidamos de los ZeniMojis. Presentados este año, se trata de la solución de ASUS a los ya clásicos emojis 3D. Funcionan bien y se pueden compartir en redes sociales. El catálogo de animales va desde un buho, un croissant o un caballo, todos muy desenfadados. Sin embargo la representación de nuestros movimientos es muy limitada, funcionan bastante lento y por ejemplo no detecta cuando sacamos la lengua.

Vídeo

Para la grabación de vídeo, el Zenfone 5Z se aprovecha de las ventajas que proporciona el Snadragon 845. Tenemos grabación en vídeo 4K a 60fps, un formato que ocupa mucho espacio y está reservado para la gama alta.

Los resultados son de calidad y el sonido es correcto, aunque las tomas están poco estabilizadas. La estabilización de la cámara se nota en algunos momentos pero está muy alejada de lo que se consigue en los móviles con OIS.

De noche vemos que el vídeo tiene una gran cantidad de ruido, lo que unido a la mejorable estabilización hace que los vídeos no sean destacables.

También disponemos de la posibilidad de realizar timelapses y vídeos a cámara lenta, donde al contrario que muchos buques insignia, el Zenfone 5Z se queda en los 240fps a 1080p.

Carga rápida, autonomía corta

Pese a que es uno de los apartados más importantes, muchos gama alta suelen flojear en el apartado de la autonomía. El ASUS Zenfone 5Z incorpora 3.300 mAh que se nos antojan algo cortos para lo que muchos usuarios necesitan. En nuestras pruebas con un uso medio nos ha costado llegar al final del día y no hemos superado las cuatro horas de pantalla. Unos resultados muy limitados que se compensan en parte por su carga rápida.

El ASUS Zenfone 5Z aguanta casi un par de horas de juego intenso con el brillo al máximo, pero luego aunque tengamos el brillo automático y nos basemos en redes sociales, fotografía y música la batería sigue bajando. El consumo en reposo podría ser algo mejor aunque es un punto que podemos mejorar activando varios de los recursos de ahorro de batería y bloqueo de apps en segundo plano que ASUS incorpora en su software.

Al pasarle varios tests de batería como Geekbench o PC Mark obtenemos puntuaciones medias, donde en la tabla comparativa con otros modelos encontramos una gran cantidad por encima.

Desde la herramienta PowerMaster podemos detener aplicaciones innecesarias, denegar el inicio automático de ciertas aplicaciones y que el sistema nos avise si hay alguna aplicación consumiendo excesivamente.

Entre los modos de ahorro de energía nos encontramos el de alto rendimiento, normal, ahorro de energía y superahorro. Modos que además podemos programar para que se activen cuando lo necesitamos. Son opciones interesantes y en nuestro caso hemos configurado las más básicas, pero no han sido suficientes para conseguir una autonomía destacable.

La batería del ASUS Zenfone 5Z nos permite llegar al final del día pidiendo la hora, pero el sistema de carga rápida funciona muy bien y compensa esa autonomía tan justa.

Donde sí estamos bastante satisfechos es en la carga rápida. En poco más de diez minutos cargaremos el 20% de la batería. En media hora sobrepasaremos el 50% y en una hora y veinte minutos tendremos la batería al completo. Una carga rápida muy efectiva donde el cargador de 9V y 2A que viene con el móvil tiene mucho que decir.

El ASUS Zenfone 5Z es compatible con la tecnología Quick Charge 3.0 de Qualcomm y añade "carga con IA", donde se aplican múltiples tecnologías de alimentación, se analiza el estado de la batería y se ajusta dinámicamente en función de la carga anterior. Aunque en las múltiples veces que hemos cargado el dispositivo, el tiempo de carga no ha variado.

Sonido nítido, potente y con todo tipo de ajustes

En un gama alta esperamos que todos los apartados estén igual de cuidados y el sonido no es una excepción. Afortunadamente ASUS cumple con buena nota en este punto. Tenemos altavoces estéreo para proporcionar un sonido que alcanza hasta los 102 decibelios. Un punto donde de nuevo coincide con el Zenfone 5.

El sonido es potente, nítido y aunque subamos el volumen al máximo no notamos grandes distorsiones. La sensación es que tira más hacia tonos graves pero en general los altavoces están a un gran nivel.

Si además queremos ajustar el sonido a nuestro gusto, ASUS introduce ecualizador propio y varios modos dependiendo del estilo de música que queramos. Otra opción interesante es la de cambiar entre sonido estéreo, mono o para exteriores.

Si conectamos los auriculares desde el puerto jack de 3.5mm también podemos configurar la profundidad y dirección del sonido. Además ASUS nos ofrece una base de datos enorme para ajustar el perfil de sonido al tipo de auricular y marca que estemos utilizando. Por si las moscas, el Zenfone 5Z incluye en la caja unos auriculares ZenEar Pro tipo in-ear con micrófono y botón para cambiar de canción.

A nivel de llamadas el ASUS Zenfone 5Z se comporta también muy bien. Tenemos triple micrófono de cancelación de ruido y el resultado es que la otra persona al teléfono recibe nuestra voz de forma clara. No tan efectivo resulta la función de inteligencia artificial de llamadas, donde se supone que en función del ruido ambiente modifica el sonido para que lo escuchemos mejor. Hemos hecho algunas pruebas rápidas y nos ha sido imposible apreciar cambios. Pero al final, pese a la falta de ventajas de la IA el sonido del Zenfone 5Z es más que satisfactorio.

ASUS Zenfone 5Z, la opinión de Xataka

Los móviles de gama alta se caracterizan por ofrecer los mejores componentes disponibles. Pero también ofrecen un producto exclusivo, con un diseño que representa lo mejor que puede alcanzar el fabricante. En el ASUS Zenfone 5Z sin embargo nos encontramos con un gama alta que a la postre resulta ser una modificación de su gama media premium pero con el procesador más potente del mercado. ¿Es este incremento de potencia suficiente para colocar al Zenfone 5Z entre los mejores Android? Creemos que no, pero aún así no deja de ser un terminal muy interesante por su relación calidad-precio.

Por 599 euros tenemos un smartphone con un diseño de cristal con buena construcción, una pantalla correcta, un procesador que destaca por encima del resto de apartados, una autonomía correcta y una cámara que como suele ocurrir en estos buques insignia económicos, está un paso por detrás de sus competidores.

Ofrecer un gama alta económico no es tan sencillo. El ASUS Zenfone 5Z es una buena aproximación gracias a su buen diseño, sonido y rendimiento envidiable. Pero su escasa autonomía y una cámara lejos de las mejores le restan puntos.

La estrategia de ASUS de traer únicamente el modelo de 8GB de RAM y 256GB no nos parece la más acertada. Y es que en ese rango de precio nos parece un móvil algo desproporcionado. Mucho más equilibrado es el modelo que nosotros hemos probado, con 6GB de RAM y 128GB.

El problema del Zenfone 5Z no está en la dudosa utilidad de la inteligencia artificial o que no posea una cámara de más nivel. La duda radica en la disponibilidad del dispositivo. ASUS es un fabricante cuyos modelos cuesta ver en el mercado y cuando llegan en muchas ocasiones ya han pasado varios meses y sus rivales también ha bajado de precio. Con el Zenfone 5Z el fabricante taiwanés ha dado un paso al frente y nos ofrece un móvil interesante y competitivo, pero todavía faltan por pulir algunos aspectos para considerarlo un verdadero gama alta.

8.4 Diseño8.75 Pantalla8.5 Rendimiento9.5 Cámara7.75 Software8.0 Autonomía7.75 A favor Excelente rendimiento en todo tipo de tareas.

Diseño de cristal elegante, compacto y ligero.

Buen sonido y con múltiples ajustes de configuración.

Precio contenido. En contra La carga rápida no compensa su corta autonomía.

Cámara por debajo del nivel esperado para la gama alta.

Pantalla IPS con bastantes reflejos.

La IA sigue sin ser determinante.



El terminal ha sido cedido para la prueba por parte de ASUS. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.

En la realización del vídeo tenemos a Pedro Santamaría.