Razer Phone 2, análisis: el mundo a 120 Hz y toda potencia es mejor

La aventura de Razer del año pasado en el mundo de los smartphones tiene continuidad en la forma del nuevo Razer Phone 2, teléfono avanzado que insiste en la combinación de potencia y pantalla de 120 Hz para convencer a quienes priman en un teléfono sus capacidades para jugar.

En Xataka ya lo hemos puesto a prueba para comprobar si el nuevo Razer Phone 2 tiene empaque para plantar cara a los smartphones más clásicos dentro de la gama alta.

Continuidad donde le importa a Razer

Cuando el año pasado analizamos el primer Razer Phone nos sorprendió el gran resultado que el fabricante del mundo del juego había conseguido en su primera iteración. No solo ofrecía un terminal que de manera global cumplía, sino que sorprendía. Y eso era algo que no se suele ver últimamente.

A la sorpresa que supuso el primer Razer Phone, el nuevo Razer Phone 2 añade mejoras en elementos clave

El nuevo Razer Phone mantiene la esencia de la primera generación tanto en diseño como en las prestaciones de su pantalla, actualizando de manera lógica procesador y algunos detalles de su apariencia.

Razer Phone 2 Dimensiones físicas 158,5 x 79 x 8,5 milímetros Pantalla IGZO 5,7 pulgadas 120 Hz Resolución 2.560 x 1.440 píxeles Procesador Qualcomm Snapdragon 845 GPU Adreno 630 RAM 8 GB LPDDR4X Memoria 64 GB V4 UFS Conectividad LTE, Wi‑Fi 802.11ac con MIMO 2x2, Bluetooth 5.0, NFC Cámaras traseras 12 MP f/1.75 OIS + 12 MP f/2.6 (telefoto) Cámara delantera 8 MP f/2.0 Otros Carga inalámbrica (11,25 W) Batería 4.000 mAh, QuickCharge 4.0, resistente al agua y polvo (IP67) Precio 799 dólares

Pantalla de 120 Hz: la reina en un diseño enorme

Muy importante tiene que ser la pantalla en un terminal móvil para que arranquemos nuestro análisis por ese elemento. En el Razer Phone 2, como ya pasaba en el primer modelo, su panel IGZO de 5,7 pulgadas con refresco máximo de 120 Hz es la razón de ser del terminal de Razer. Cuenta con una resolución de 2560x1440 píxeles y soporte para HDR.

Razer ha solucionado el principal defecto de su pantalla: el brillo. Ahora tiene un nivel suficiente para que la podamos disfrutar decentemente en exteriores y no desaprovechar los 120 Hz estrella

La principal novedad respecto al Razer Phone de la generación anterior está en el brillo, que según el fabricante aumenta un 50%. Y falta le hacía cuando queríamos sacar el máximo partido de esa pantalla en exteriores. Ahora el brillo máximo supera ampliamente los 600 nits, unos 200 más que en la generación anterior.

Razer da bastantes opciones en relación con el trabajo con la pantalla. Podemos variar la resolución, activar el modo nocturno o ajustar la frecuencia de refresco entre los 60, los 90 y los 120 Hz. Incluso aunque no estemos jugando, nuestra opción siempre ha sido contar con el refresco de 120 Hz, que para eso es lo que marca diferencias en este terminal. Además le sienta genial a la interfaz, ofreciendo una experiencia visual de lo más fluida en todo momento.

El panel IGZO da la talla a nivel de detalle, reproducción de color y contraste, así como en ángulos de visión. La experiencia la podemos personalizar con tres modos, aunque Razer no ha acertado al no dar la opción de ver ejemplos de cómo afecta a la imagen cambiar de uno a otro. Hay que salir de las opciones porque no hay previsualización de los cambios que cada modo aplica a la experiencia con la pantalla. Par nuestro gusto, los modos de colores Reforzados y Naturales son los más adecuados, pero no hay mucha diferencias entre ellos a simple vista.

También está presente el modo Ambient Display, pero de manera más discreta que en otros terminales. Podemos activarlo para que se encienda cuando nos llega una notificación y/o cuando lo cogemos de la mesa, pero no podemos mantenerlo siempre activo. Sí que nos permite Razer activar la pantalla con un doble toque, opción que por defecto viene desactivada.

Jugando (y disfrutando) a 120 fps

El ajuste de los fps es dinámico, y es el sistema el que, teniendo en cuenta el máximo que hemos permitido en los ajustes, toma la decisión de cuándo subirlos o bajarlos. Entrando en modo desarrollador podemos tener visibilidad de la cantidad de fps de la pantalla en tiempo real.

La interfaz se suele mover por debajo de los 80-90 fps, excepto en las transiciones y cuando hay mucho movimiento en la pantalla, donde fácilmente se pone a 120 Hz.

Con los juegos el funcionamiento es similar, pero siempre atado a si el juego ha sido optimizado o no. Aquí Razer propone un punto de partida con su Cortex, lugar donde podemos encontrar juegos optimizados y otros recomendados por la marca.

Para cada juego podemos configurar desde la frecuencia del procesador a la resolución y fps de la pantalla

En nuestras pruebas, títulos como Alto's Odyssey, una obra de arte gráfica además optimizada para los 120 Hz, son un disfrute continuo en el Razer Phone 2, de esas experiencias por las que uno haría un esfuerzo con este terminal.

Que Fornite, Clash Royale o PUGB no estén optimizados para jugar a 120 Hz le resta poder de atracción al Razer Phone 2

Otros juegos que dan lo máximo a 120 fps en el Razer Phone 2 son Unkilled, Injustice 2, Tekken Mobile, Real Racing 3, Pokemon Go, Badland Braw o Vainglory. En total, Razer ofrece compatibilidad con más de 75 juegos, pero no muchos relevantes. Pero a menos el número sigue creciendo.

Entre los títulos de actualidad que no están optimizados hemos encontrado Fornite y PUGB, que no pasan de 30 fps, o Clash Royale, más de lo mismo. En el caso de los dos primeros, motivos más que claros para atraer a compradores del Razer Phone 2 frente a otros terminales, Razer tiene trabajo por delante para incluirlos en la lista de los títulos compatibles. Sería un tirón enorme para el terminal.

Que un juego como Fornite no esté optimizado para los 120 Hz de la pantalla del Razer Phone 2 juega en su contra

En Razer Cortex también encontramos la sección denominada Potenciador de Juego, donde podemos escoger entre un modo personalizado para cada juego, el de ahorro de energía o el que prima el rendimiento a la hora de configurar el terminal. En todo caso siempre es recomendable desactivar las notificaciones cuando estamos en plena sesión de juego.

Sonido Dolby Atmos espectacular

Con un panel de 5,7 pulgadas, de calidad y además un refresco de 120 Hz, ya podrás imaginar que el Razer Phone 2 se disfruta mucho con contenidos de vídeo. Si es tu caso, los altavoces externos son el complemento perfecto.

El sonido estéreo que obtenemos con ello tiene certificación Dolby Atmos, siendo compatible con sonido 5.1 y HDR, con refuerzo de graves incluido. Y se nota muchísimo. Actualmente son los altavoces externos que mejor sonido ofrecen en el mercado con mucha diferencia. Son tremendamente potentes y con un efecto envolvente que realmente sorprende a quien se lo muestras.

En la configuración de audio tenemos diferentes modos predefinidos de ajustes, los cuales podemos controlar de manera individual con la ecualización incluida.

Si optamos por los auriculares, el Razer Phone 2 cuenta con un DAC 24-bit vía su puerto USB-C y el adaptador para auriculares de 3,5 mm que viene incluido en el paquete de serie del teléfono.

Un diseño pensado para jugar durante horas

Sin apenas cambios exteriores, el Razer Phone 2 mantiene la apariencia global y puntos fuertes de su diseño creado especialmente para jugar con el teléfono.

Con unas dimensiones bastante contundentes (79 mm de ancho y 8,5 mm de grosor), no es un terminal cómodo para manejar con una sola mano. Lo mejor lo da cuando tenemos las dos manos disponibles, por ejemplo en casa.

En modo apaisado, ya sea para jugar o ver contenidos, es cuando el diseño del Razer Phone 2 admite un disfrute máximo

La sensación y comodidad en mano del Razer Phone 2 apenas ha cambiado. En nuestra experiencia hemos notado mejoría en el agarre, algo de bastante relevancia en un terminal con el que queremos ante todo jugar cómodamente.

Ahora es algo menos resbaladizo por el cambio de material (cristal en la trasera en vez de metal), lo que además le ha proporcionado carga inalámbrica (hay una base de carga que se ilumina pero se vende aparte) y resistencia IP67. No vamos a poder jugar bajo el agua pero un accidente con líquidos de por medio ya no será un amago de infarto y admite también un rápido lavado exterior (la carcasa de cristal atrae bastante las huellas y grasa) que nos deje el terminal como nuevo.

De su ergonomía jugando tenemos sensaciones en su mayor parte positivas. Como hemos indicado, los amplios marcos inferior y superior permiten un uso en apaisado con la comodidad que ningún otro terminal del mercado ofrece. Puedes agarrar y colocar las manos sin riesgo alguno de activar algún elemento de la pantalla por error o tapar nada del contenido. Tan solo nos ha molestado la protuberancia del módulo de la cámara, que queda justo donde apoyamos de manera natural el dedo corazón.

Cuando queremos jugar a títulos en vertical es donde el peso del equipo pasa factura al sujetarlo con una mano.

Ese foco en el juego también lo encontramos en los controles, reducidos a la mínima expresión. Los de volumen siguen siendo dos pequeños botones centrados en el lateral izquierdo y a los que tienes que acostumbrarte.

Lo mismo ocurre con el botón de encendido, colocado en el lateral derecho y que hace las veces de lector de huellas dactilares. Su funcionamiento, como en el modelo anterior, no pasa de correcto, pero funciona y no parece que con el público objetivo de este teléfono Razer hubiera encontrado otra situación mejor.

Lo que no ha mejorado Razer es la inclusión del puerto jack de 3,5 mm, algo que tiene bastante sentido mantener en un diseño como éste y con un terminal en el que vamos a querer usar mucho nuestros propios auriculares.

Razer lo compensa en parte con la inclusión de un adaptador USB-C a jack de 3,5 mm, y dejando como opción la compra de unos interesantes nuevos auriculares que vienen además con sistema activo de cancelación de ruido.

Razer Chroma para un teléfono

Si bien hemos indicado que el diseño del Razer Phone 2 escapa de estridencias que habitualmente se asocian al mundo de juego, en esta ocasión el fabricante hace una pequeña excepción y añade su clásico logo en colores.

El sistema Razer Chroma que ya conocemos de los portátiles y periféricos de la marca de gaming aterriza en el teléfono con modos predefinidos, más de 16 millones de colores donde elegir y sincronización de esos efectos luminosos con las notificaciones.

Que no sea por falta de potencia

No esperábamos que Razer fallara en la configuración hardware más purista de su Phone 2. Si quieres posicionar tu teléfono como un modelo para jugar y jugar, la potencia ha de ser un pilar fundamental.

De ahí por ejemplo que repitan en el Razer Phone 2 con 8 GB de memoria RAM (LPDDR4X) acompañando al procesador de referencia de 2018, el Snapdragon 845 junto con la GPU Adreno 630.

En cuanto a la memoria interna, son 64 GB UFS que podemos ampliar con tarjetas microSD de 1 TB. Aquí Razer ya tendría que haber pensado en partir de 128 GB para mejorar la relación calidad-precio apreciable por los consumidores.

En otros test como PCMark el Razer Phone 2 alcanza una puntuación de 8525, mientras que en Slingshot obtenemos 6160 punto y en el test SlingShot Extreme con OpenGL, 4643 puntos.

Ese buen hacer en los benchmarks se traslada lógicamente a la experiencia diaria con el terminal, no solo cuando jugamos. Gracias a la pantalla de 120 Hz, el Razer Phone 2 es un terminal con un plus de fluidez y respuesta que no encontramos ahora mismo en ningún otro terminal.

Con toda esta potencia y pensado para jugar durante horas, el tema de la refrigeración y calentamiento era clave. Razer lo ha resuelto bien y tras más de 30 minutos de juego continuado a Unkilled, apenas una pequeña zona debajo del módulo de cámara esta ligeramente caliente. Conforme aumentamos el tiempo de juego la zona mantiene el calor pero en ningún momento el terminal deja de poder manejarse con seguridad no comodidad.

Mejora en la batería, muy bienvenida

Aunque las cifras oficiales en relación a la batería del Razer Phone 2 muestran continuidad absoluta, la realidad nos hallado a un escenario más favorable que el del año pasado y algo más asumible para el consumidor exigente.

Con una capacidad de 4000 mAh, carga rápida Qualcomm QuickCharge 4.0+ y ahora carga inalámbrica, el Razer Phone 2 se ha mostrado capaz de aguantar un día de uso sin mayores problemas. De media nos acostábamos, con una partida previa de despedida, marcando el icono de batería un 20% de batería restante. Y los primeros días de uso con el Razer Phone 2 hemos metido bastante estrés al equipo jugando.

El Razer Phone 2 es un smartphone cuya batería cumple fuera de casa pero que en sesiones gaming va a requerir que tiremos de su estupenda carga rápida

Con una marca de 11,3 horas en el test de PCMark, la media de horas de pantalla variaba entre las 5-6 exigiéndole un rendimiento de 120 fps la mayoría de tiempo a unas 7,5 horas en un modo de uso más conservador al menos respecto a la frecuencia de refresco de la pantalla.

En todo caso esos 4000 mAh de batería tienen un aliado en forma de carga rápida Qualcomm QuickCharge 4.0+. Con el modelo que viene de serie en el paquete (24 W), hemos completado las cargas en menos de una hora, alcanzado los 2000 mAh desde el 5% (y con conectividad en uso) en menos de 27 minutos.

Nova Launcher a los mandos de Android 8.1

Como ya pasó con el lanzamiento del Razer Phone el año pasado, la llegada del Razer Phone 2 al mercado este mes de octubre no viene acompañado del estreno de la última versión de Android, como por ejemplo sí vimos que hacía el Xperia XZ3.

Razer no ha arriesgado: Android 8.1 de serie con el toque de Nova Launcher y sus servicios/aplicaciones para optimizar el juego

Aquí Razer mantiene Android 8.1 bajo el control de Nova Launcher. Esto se traduce en un Android bastante fiel al puro salvo por el conocido launcher que admite una personalización con el nivel de profundidad que cada uno guste, así como por un par de aplicaciones y servicios que llegan de la mano de la propia Razer y básicamente centradas en el juego, como ya hemos visto.

Esta combinación de Android puro con alguna aplicación o juego instalada de serie (además del toque verde Razer de algunos iconos), sumada a un launcher reconocido como NOVA nos gusta. Permite personalizar de forma sencilla pero potente tanto el comportamiento de diferentes elementos del sistema, como menús o escritorios, como la apariencia total del sistema. Si es que eso te gusta.

Puedes hacer fotos, pero no te emociones

El gran lunar del Razer Phone del año pasado estaba sin duda en la cámara. Era el elemento más flojo del terminal y lamentamos decir que lo sigue siendo en este nuevo Razer Phone 2, por mucho que hayamos encontramos mejoras en los resultados.

La ficha técnica vuelve a ser la de un smartphone de gama alta: doble sensor principal. Sus resoluciones son de 12 MP (f/1.75) y OIS para el más destacado, y otros 12 MP pero con f2.6 y sin estabilización para la cámara encargada del zoom 2X. La cámara secundaria se queda en 8 MP con una apertura f2.0.

Incluso con luz suficiente, el Razer Phone 2 sigue siendo algo caótico en los resultados, y provoca inseguridad sobre lo que vamos a obtener finalmente

La primera mejora que nos encontramos en el Razer Phone 2 está del lado del segundo sensor. Ahora no es un mero espectador y además de admitir un zoom 2X, es la cámara encargada de que el modo retrato se estrene en este modelo de Razer. Otra cosa es la ejecución.

El zoom 2X ya no es aleatorio y permite efectivamente acercarnos a una escena aunque a costa de perder luminosidad. Si hay suficiente luz podemos darle uso, aunque hemos encontrado problemas de enfoque en algunas situaciones con luz intensa o escasa.

En cuanto al modo retrato, el desenfoque no es muy grande pero de nuevo en situaciones óptimas de luz puede valer y es sin duda un paso importante adelante respecto a lo que obteníamos con la doble cámara de la generación anterior.

En situaciones de buena luminosidad, las imágenes que toma el Razer Phone 2 mejoran un poco en colorido y algo en detalle, pero sigue estando muy por debajo de lo que esperamos por sus sensores y precio en aspectos como la nitidez, contraste, reducción de ruido sin perder mucha información o en el rango dinámico.

El HDR, que podemos activar, desactivar o dejar en modo automático, nos ha parecido algo caótico en sus resultados, y en todo este tiempo nos hemos visto en modo ensayo/error para comprobar si era mejor tenerlo activo o no pero de manera manual, pues no nos convencía dejarlo en manos del propio sistema, que aplicaba por ejemplo en situaciones de noche en que estropeada completamente la escena final.

A la derecha el resultado de un HDR automático que no convenía por la situación casi nocturna y que tuvimos que desactivar a mano para mejorar algo el resultado

El modo HDR ayuda a que los tonos de piel sean más cercanos a la realidad cuando usamos la cámara secundaria para hacernos selfies

Pese a la estabilización OIS del sensor principal y la buena luminosidad de las cámaras, con poca luz y en cuanto nos acercamos a ver los detalles de la imagen, el Razer Phone 2 se mantiene todavía por debajo de lo esperado. Sus principales errores están en la poca luz que captan y la pérdida de detalle que se produce por el alto procesamiento de la imagen.

Que Razer ha vuelto a ir algo apresurado con la parte de cámara de su nuevo smartphone queda patente incluso en la interfaz. Hasta una actualización del sistema que nos llegó ya con varios días probando el equipo, los errores de la cámara eran bastante habituales, desde velocidad ralentizada para hacer las fotos hasta fallos en la interfaz que colocaba elementos mal orientados al cambiar a modo de fotografía en apaisado, que es como se hacen la mayoría.

Fallo en la interfaz de cámara que ya se ha solucionado con una actualización de última hora

Por último, algo de lo que nos quejábamos con la generación anterior sigue presente: la cámara abre donde la dejamos la última vez que la usamos, ya sea un modo determinado, como la cámara selfie, o una imagen que hemos repasado en la galería. Y es desesperante.

Razer Phone 2, la opinión y nota de Xataka

Progresa adecuadamente pero no donde más falta le hacía. El nuevo Razer Phone 2 vuelve a demostrar que en acabados, potencia o su espectacular pantalla a 120 Hz, el segundo terminal del fabricante está donde debe por precio y aspiraciones. El pequeño pecado en forma de brillo bajo de la primera generación ha sido solventado con nota para que en ese punto, el que a Razer parece que más le importa, el Phone 2 sea un equipo de sobresaliente.

Pero esa obsesión con la potencia, un sistema más o menos limpio y la experiencia multimedia de pantalla/sonido queda en el aire por el caótico comportamiento de nuevo de la cámara. Ha habido más trabajo con el ISP pero está claro que Razer no tiene todavía ahí la experiencia, recursos o interés que fabricantes dedicados exclusivamente a sus teléfonos. Y si al menos los grandes éxitos en juego móvil estuvieran optimizados, sería un punto de partida más que interesante, como su precio.