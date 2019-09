Nuevo Acer Swift 5: procesador Intel de décima generación y tarjeta gráfica independiente en menos de 1kg de peso

Acer ha sido uno de los primeros protagonistas del IFA 2019 con una nueva hornada de dispositivos y accesorios informáticos tan ambiciosos como la silla gaming Predator Thronos Air. En cuanto a ordenadores, destaca la renovación del Swift 5, del que la firma taiwanesa asegura seguir siendo el portátil de 14" más ligero del mercado, que en esta ocasión llega con tarjeta gráfica independiente opcional.

Junto al Swift 5 también ha sido presentado el Swift 3 y los All-in-one Acer Aspire C, todos ellos con procesadores de décima generación y la opción de elegir tarjetas gráficas dedicadas.

Acer Swift 5: portabilidad y rendimiento con opción a tarjeta gráfica dedicada

Diseño del nuevo Acer Swift 5

El Acer Swift 5 ve la luz con la promesa de ser el portátil con diagonal de 14" más ligero del mundo (en palabras de la propia marca) con 990 gramos de peso. Su chasis está fabricado de una combinación de magnesio-litio y aleaciones de magnesio-aluminio, con un grosor de 14,95 milímetros y unos delgados biseles que le permiten lograr una relación entre la pantalla y carcasa de 86,4%, levemente inferior a la de la generación anterior, de un 87,6%.

En su interior, el Acer Swift monta un procesador Intel Core i7-1065G7 de décima generación acompañado de las actualizadas gráficas integradas Intel Iris Pro o la opción de adquirir el modelo con tarjeta gráfica independiente NVIDIA GeForce MX250. Respecto al almacenamiento, su máximo serán los 512GB en formato PCIe Gen 3x4 SSD.

Acer Swift 5, con carcasa ultra ligera y resistente de magnesio-litio y aleaciones de magnesio-aluminio

Consolida su propuesta para productividad en movilidad sus especificaciones en cuanto a autonomía, según los datos proporcionados por el fabricante. Y es que la combinación de hardware y su batería permitiría alcanzar las 12,5 horas sin pasar por un enchufe. No obstante, el Acer Swift 5 dispone de una carga rápida capaz de proporcionar hasta 4,5 horas con media conectado a la corriente.

Este Swift 5 renovado llega con un panel táctil de 14" LED IPS con resolución Full HD, conector un conector USB3.1 Type-C con soporte Thunderbolt 3, Intel Wi-Fi 6 de doble banda y lector de huellas dactilares integrado a través de Windows Hello.

El Acer Swift 5 estará disponible en España este mes de septiembre a un precio de 999 euros.

Ficha técnica del Acer Swift 5

Acer Swift 5 Pantalla LCD IPS 14" Táctil Resolución Full HD Procesador Intel Core i7-1065G7 Gráficos Intel Iris Pro integrada / NVIDIA GeForce MX250 Almacenamiento Hasta 512GB en formato PCIe Gen 3x4 SSD Sistema Operativo Windows 10 Conectividad USB3.1 Type-C con soporte Thunderbolt 3, Intel Wi-Fi 6 y lector de huellas Peso 990 g Batería Hasta 12,5 horas según fabricante. Carga rápida Precio 999 euros

Acer Swift 3

Pero el Swift 5 no llega solo. Acer ha renovado también el Swift 3 con una nueva generación muy ambiciosa que integra un panel de Full HD IPS de 14 pulgadas. Entre sus principales diferencias, la ligereza y el diseño: 1,19 kilogramos pesa este modelo, con un grosor de 15,95 milímetros y biseles finos que logran una relación pantalla-chasis del 84%

En cuanto a hardware, pocas diferencias respecto a su hermano más estilizado: monta un procesador Intel Core i7-1065G7, 16 GB de RAM LPDDR4X, 512GB de tipo PCIe Gen 3x4 SSD como máximo y las opciones de gráfica integrada Iris Plus de Intel o la GPU independiente NVIDIA GeForce MX250.

Asimismo, integra Thunderbolt 3, Intel Wi-Fi 6 y alcanza hasta 12 horas de autonomía, siempre según el fabricante. La batería del Swift 3 también permite la carga rápida, proporcionando 4 horas de autonomía por cada media hora de carga.

El Acer Swift 3 también llegara al mercado español este mes de septiembre con un precio de 599 euros.

Ficha técnica del Acer Swift 3

Acer Swift 3 Pantalla LCD IPS 14" Resolución Full HD Procesador Intel Core i7-1065G7 RAM 16 GB de RAM LPDDR4X Gráficos Intel Iris Plus integrada / NVIDIA GeForce MX250 Almacenamiento Hasta 512GB en formato PCIe Gen 3x4 SSD Sistema Operativo Windows 10 Conectividad Thunderbolt 3, Intel Wi-Fi 6 Peso 1,19 kg Batería Hasta 12 horas según fabricante. Carga rápida Precio 599 euros

All in one Acer Aspire C, un sobremesa para toda la familia

Acer Aspire C de 27"

En formato sobremesa, Acer ha presentado los all in one Acer Aspire C en versiones de 21,5", 23,8" y 27 pulgadas, si bien tocará esperar para encontrarlos a la venta. La serie Acer Aspire C destaca por el diseño ultrafino de sus pantallas, con bordes de 6,9 milímetros y pantallas Full HD IPS.

En su interior, procesadores Intel Core de décima generación y la posibilidad de una GPU independiente NVIDIA MX130, abriendo un abanico de configuraciones para diferentes tipos de usuarios. Respecto al almacenamiento, encontraremos las opciones de hasta 1TB en unidad unidad SSD1 M.2 NVMe y de hasta 2 TB con HDD. Y en cuanto a la RAM, el tope serán los 32GB DDR4-2666.

Otras características interesantes de la familia Aspire C es la disposición de cuatro puertos USB 3.1 Gen 1, salida HDMI para una segunda pantalla y la posibilidad de cerrar el obturador de la webcam.

Respecto a sus diferentes precios y disponibilidad, Acer ha anunciado lo siguiente: