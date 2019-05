ThinkPad X1: el primer ordenador del mundo con pantalla plegable es de Lenovo, demostrando que esta tecnología no es sólo para móviles

Por si alguien todavía dudaba de que este año veríamos una gran cantidad de dispositivos con pantallas plegables, ahora aparece Lenovo, quien nos acaba de soltar tremendo bombazo: ThinkPad X1, el primer ordenador del mundo con pantalla plegable.

Esta nadie se la esperaba, ya que la mayoría de los rumores van en torno a smartphones que se transforman en tablets aprovechando la tecnología y posibilidades de una pantalla plegable, ya saben, como el Galaxy Fold, y sus problemas, o el Huawei Mate X. Por ello, lo de Lenovo tiene cierto mérito, ya que a día de hoy no había nada filtrado, buena, aunque la misma compañía nos dio una pista en 2017.

OLED 2K fabricado por LG

Antes de emocionarnos, hay que destacar que este ThinkPad X1 es apenas una vista previa, ya que el dispositivo saldrá a la venta en 2020. Por esta razón, Lenovo apenas dio detalles de que lo encontraremos en este portátil, ya que todo se centró en su pantalla plegable y sus posibilidades.

Presentado durante el evento 'Accelerate' en Florida, Estados Unidos, Lenovo hizo la primera demo de este ThinkPad X1, que no sólo será un portátil, sino también el inicio de una familia de productos que tendrán en común la pantalla plegable.

En este caso, el ThinkPad X1, que por cierto no es su nombre final, cuenta con una pantalla OLED de 13 pulgadas fabricada por LG Display que ofrece una resolución 2K. Se trata de un portátil 'Always Connected, Always On', es decir, que siempre estará encendido y conectado, que sorpresivamente contará con procesador Intel y Windows 10, aunque no se dieron de detalles del modelo de procesador ni la versión del operativo de Microsoft.

Tendrá soporte para Stylus y, según Lenovo, se basa en la tecnología plegable desarrollada por LG Display, la misma que conocimos en su televisor enrollable. Gracias a este formato, lo podremos usar completamente desplegado para tener una pantalla de gran tamaño; como un portátil, donde la parte de abajo se transformará en teclado y la de arriba en la pantalla; o doblado a la mitad, para así reducir su tamaño y trabajar en aspectos que no necesitan una pantalla grande.

Según Lenovo, no se trata de un smartphone o una tableta, ni de un convertible, sino de "un PC plegable que combina la productividad del portátil con la portabilidad del smartphone".

Ante este anuncio, algunos medios estadounidenses ya tuvieron la oportunidad de probar este prototipo de ThinkPad X1 y de ellos recogemos algunas impresiones que nos sirven para entender qué es lo que ha hecho Lenovo.

En el caso de Engadget, mencionan que lo más sorprendente es que no se percibía la zona de pliegue. Además, la bisagra estaba oculta en el exterior gracias a un recubrimiento en cuero, que de hecho es el material usando en toda la parte exterior. Gracias a este acabado, Engadget afirma, que se siente como una Moleskine cuando está cerrado.

Según The Verge, la pantalla se dobla como lo promete Lenovo y lo hace muy bien. Windows funciona "lo suficientemente bien" aunque aún hay algunos detalles que pulir, como mejoras en el hardware.

Lenovo asegura que el ThinkPad X1 saldrá a la venta en 2020, y hacia finales de este año o inicios del año entrante conoceremos el resto de los detalles de éste, su primer ordenador con pantalla plegable en el mundo.