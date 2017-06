Lenovo quiere ir más allá de los móviles y tablets plegables, este es su concepto de portátil con pantalla flexible

Fue en el Lenovo TechWorld que se llevó a cabo en junio del año pasado que el gigante chino mostró por primera vez al mundo los Lenovo CPlus y Folio, sus conceptos de móvil plegable capaz de convertirse en smartwatch y tablet que se puede doblar por la mitad. En su momento sorprendieron, pero es escasa la información adicional que se ha dado a conocer desde entonces.

Sin embargo, ahora, a poco más de un año de aquella fiesta de la tecnología, Lenovo ha vuelto a alzar la voz y ha dejado en claro que su visión de los dispositivos plegables va más allá de los smartphones y tablets sino que también quiere abarcar el mercado de los portátiles.

El concepto fue mostrado este martes a los asistentes a un evento en Nuevo York y compartido posteriormente vía la cuenta oficial de Twitter de la compañía. La publicación no revela detalles del concepto, solo menciona que quizás algún día veamos llegar un portátil plegable.

A foldable PC? Maybe someday. Just a concept for now. #LenovoTransform pic.twitter.com/UIq1qpaSwj