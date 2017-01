Pantallas LCD flexibles y más baratas: esto promete el proveedor japonés de Apple para 2018

La flexibilidad en las pantallas ha permitido a algunos fabricantes como Samsung o LG presentar modelos con curvatura en sus pantallas o en toda la forma del terminal, siendo una opción para pantallas OLED hasta la fecha. Pero en Japan Display afirman estar preparando un LCD flexible y que empezarán a distribuir a partir de 2018.

Puede que en un principio no nos suene esta compañía, pero se trata de uno de los proveedores de Apple y Huawei en Japón. Además de querer entrar en la que parece la próxima batalla en la competición de pantallas, Japan Display asegura que puede reducir el coste de las pantallas flexibles al hacer un cambio en los materiales.

Atenta, Corea, que Japón viene fuerte

Como decíamos en la introducción, hay dos fabricantes que han hecho algo más que mostrar intenciones en lo referente a los paneles flexibles. Desde Samsung nos llevan mostrando guiños y pruebas desde 2013, cuando en el CES de ese año mostraban una pantalla curva, viendo a finales de 2015 patentes que parecían corresponder a los modelos que se mostraban en el vídeo que las ponía en supuestos dispositivos.

De momento desde la compañía lo máximo que hemos visto es un Samsung Galaxy Round cuya forma de teja implicaba que el panel requiriese cierta flexibilidad, pero eso es bastante distinto a lo que proponían en el anterior vídeo, es decir, que la flexibilidad sea activa y que sea clave en su uso. Lo último que se rumoreó de éstos (el llamado Project Valley) fue el pasado mes de junio y se habló precisamente de este año 2017.

LG mostró que ya tenía listas las pantallas flexibles de varios tamaños en 2015, presentando la serie Flex en móviles. Una gama de smartphones cuya curvatura era la opuesta a la del Galaxy Round (es decir, a lo vertical) y que sí mostraban cierta flexibilidad en panel y materiales, llamando la atención su resistencia.

Ahora entra Japan Displays, proponiendo que el LCD también entre en este terreno al usar plástico en vez de cristal. Con lo cual no se logra una flexibilidad como la de las pantallas OLED, pero que según el jefe de operaciones, Shuji Aruga, proporciona suficiente flexibilidad para diseños del tipo Galaxy Edge. Como decíamos, en su agenda figura que la fabricación empiece el año que viene.

La producción en masa está planeada para 2018, y no lo haremos sin la demanda de nuestros clientes.

Un producto barato que necesita gran cantidad de fondos

Desde Japan Displays se muestran confiados y esperan no sólo proveer de pantallas a móviles, también a otros dispositivos como portátiles o las pantallas que integran los automóviles. Pero no cuenta con el favor de todos los analistas según el Wall Street Journal, que opinan que la empresa no tiene los fondos necesarios para lograr desarrollar este producto.

Pese a esto, desde la empresa aseguran que ha formalizado acuerdos con varios fabricantes de smartphones para incorporar esta pantalla flexible en los próximos años (siendo ya proveedor de Apple y pudiendo incorporar la curva en el LCD, quién sabe). Veremos si finalmente empezamos a ver más dispositivos con estas pantallas, más allá de patentes o productos en fase de prototipo como FlexEnable o el panel flexible para recortar a medida del NIMS.

