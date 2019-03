El 'otro' Mobile World Congress: así se vive el mayor evento de móviles desde dentro

¿Cómo? ¿Otro post sobre el Mobile World Congress? ¿Pero no había acabado ya? Sí, sí y sí. Pero que no cunda el pánico porque hoy no venimos a hablar de 5G ni móviles plegables, sino de cómo es vivir la feria de movilidad más importante del mundo desde dentro.

Todos los años publicamos infinidad de artículos acerca de las novedades que se anuncian en Barcelona, pero hasta ahora no nos habíamos detenido a contar cómo es el evento desde dentro, sus curiosidades y cómo nos organizamos todo el equipo de Xataka para poder traeros la mejor cobertura. Hoy vamos a dejar de lado los móviles y os vamos a hablar de la colección de pins de Android, las galletas de la sala de prensa y mucho más.

El MWC desde dentro en vídeo

El recinto es enorme, aunque solemos acabar en los mismos sitios

Conocer el recinto es clave para poder navegar entre los ríos de gente que se mueven constantemente por él. Aquí lo tenemos fácil ya que la fira de Barcelona está muy bien ordenada; al entrar tenemos un enorme pasillo por el que podemos recorrer los ocho pabellones que la forman, los cuales están colocados uno detrás de otro. Si queremos ir al pabellón ocho sólo tenemos que seguir andando en línea recta. Eso sí, hay que salir con tiempo porque para llegar al hall 8 se tarda unos 15 o 20 minutos desde la entrada, dependiendo de lo concurrido que esté (doy fe).

Para poder movernos de un pabellón a otro podemos ir atravesándolos por la planta baja o, para ahorrar tiempo, coger el pasillo superior que conecta toda la feria y donde tenemos algunos carriles rápidos, aunque hay veces que hay casi más gente en la zona superior que en la inferior. Al final, navegar entre la multitud es algo de lo que no nos libramos. Que por cierto, un dato curioso es que en este pasillo hay 'crowd managers', una curiosa figura de la que se habló en este reportaje.

Vista del Hall 3 desde el pasillo superior.

Pero a pesar de que el recinto es enorme, hay varios puntos donde se concentra más actividad. El más destacado es el hall 3, donde tienen su espacio algunas de las principales marcas como Samsung, Huawei, LG, Nokia, Alcatel o Xiaomi. Este año también había operadores como Vodafone o Telefónica que tenían sus stands en este espacio.

El hall 3 es donde encontramos los stands de las marcas y operadores más importantes, pero el recinto es enorme; en total hay ocho halls y para llegar al último hay que salir con tiempo.

Pero si hay un lugar de peregrinación donde todo el mundo va cuando tiene un rato es el espacio que hay entre los halls 2 y 3, una zona al aire libre donde Google monta el espacio Android que este año recreaba una especie de miniciudad y del que ya hablamos en Xataka Android.

La colección de pins de Android del MWC 2019.

En este espacio podemos hacer distintas demos sobre productos de Google como Assistant o AR Core, pero también tiene zonas de descanso y hasta bares donde te preparan un zumo. Si completas seis experiencias, tienes derecho a un regalo que podía ser desde un gorrito de lana hasta un Google Home.

Las experiencias están muy bien, pero lo más codiciado de este espacio es coger el pasaporte donde podremos empezar nuestra colección de pins de Android. Cada año, Google reparte pins de metal con su mascota en distintas situaciones o con disfraces y toca ir recogiéndolos por toda la feria. Hay stands que tienen uno de estos pins disponible en la recepción y no os miento si os digo que la gente acude en masa para conseguirlos todos.

Yo tengo muchísimos pins de años anteriores pero nunca he conseguido la colección completa y esta edición no ha sido distinta (aunque estuve cerca). Es curioso ver a gente intercambiando pins para conseguirlos todos, sobre todo cuando son ejecutivos todos trajeados.

La sala de prensa: nuestro refugio para escribir (y comer galletas)

En el MWC se camina muchísimo, pero también hay que escribir de todo lo que vamos viendo y el lugar para hacerlo es la sala de prensa. Aquí tenemos mesas, conexión a internet (que por cierto funciona muy bien), baños, un guardarropa y también café gratis, que falta nos hace. Pero la estrella absoluta de la sala de prensa son las galletas. A lo largo del día van sacando bandejas y literalmente desaparecen en minutos.

El héroe de este MWC fue el crack que se llevó un iMac de 27 pulgadas en una maleta.

Este año tuvimos una cosa curiosa en la zona de trabajo y fue el iMac de 27 pulgadas que alguien llevó en una maleta. Después averiguamos que era editor de vídeo y necesitaba una pantalla grande para trabajar. Tiene cierto sentido, pero sigue pareciéndome una locura cargar con semejante trasto hasta el MWC.

En la sala de prensa hay zonas para trabajar, pero también café y galletas, que falta nos hace en las largas jornadas en la feria.

Además de un lugar de trabajo, la sala de prensa también hace las veces de lugar de reunión. Durante los días de feria, fue un punto de encuentro habitual para el equipo de Xataka, pero también para la prensa española en general. Es raro pasar por allí y no encontrarte con alguien.

A comer (y grabar)

Primero, segundo y postre.

El otro punto de encuentro para la prensa en general y el equipo de Xataka en particular es la zona de comida. Uno de los privilegios que tenemos por contar con pase de prensa es que podemos comer gratis en una zona ubicada al fondo del hall 4, aunque hay que ir pronto porque la comida vuela. Cuando digo pronto es preferiblemente las 12:30 o las 13:00.

En esta zona hay mesas y algunos sofás para comer o descansar un rato, aunque no sé como lo hacemos que siempre acabamos currando. En el sofá de la foto grabamos varios vídeos como 'Lo mejor y lo peor del MWC', 'La realidad del 5G', el que hablamos de la gama alta presentada en el MWC o 'Bixby en español' (perdonad por el sonido, pero es donde menos ruido había).

Parte del equipo de Xataka, reunido durante la hora de la comida.

Aunque no conseguimos reunirnos todos al mismo tiempo, el segundo día coincidimos gran parte del equipo de Xataka, que por cierto estuvo compuesto de trece personas. Para coordinarnos sobre el terreno usamos un grupo de WhatsApp, mientras que con la gente que estaba en casa usamos Slack.

Las jornadas en el Mobile World Congress son largas, de en torno a las 10 horas la mayoría de días, pero al acabar no os creáis que nos vamos al hotel a descansar. Casi todos los días nos toca escribir y después siempre tenemos cenas y eventos fuera de la feria. Si tenemos cara de cansados es porque lo estamos.

Una jornada en el MWC suele durar en torno a 10 horas, pero después hay que escribir y asistir a cenas y eventos. Si tenemos cara de cansados es porque lo estamos, pero también lo disfrutamos mucho.

En resumen, son días muy estresantes en los que el cansancio se va acumulando, pero también se disfrutan mucho. Para quienes escribimos sobre móviles, este evento es donde confluye todo y podemos ver y tocar (bueno, a veces no) las últimas innovaciones de la industria. Pero sobre todo es el sitio donde nos reunimos con nuestros colegas de profesión y ésa es la mejor parte. Yo ya tengo ganas de que llegue el próximo.