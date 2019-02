Todos los smartphones con 5G que hemos visto en el Mobile World Congress 2019

La tecnología de redes 5G apareció de forma masiva en las noticias sobre el Mobile World Congress hace un par de ediciones, y desde ese momento, como ya pasara con la realidad virtual, se ha convertido en una de las grandes tecnologías de la feria, pero con mucha más relevancia para el usurio final en el Mobile World Congress 2019.

Tras años de promesas, finalmente los fabricantes han presentado smartphones con 5G que llegarán al mercado en los próximos meses, algo en lo que Qualcomm con el módem Snapdragon X50 está siendo fundamental, pero no es la única que da vida a estos dispositivos, ya que Huawei y Samsung también tienen ya modelos.

Mientras que nos preguntamos sobre la utilidad del las nuevas redes a día de hoy, estos son todos los smartphones con 5G del MWC 2019.

Huawei Mate X

Huawei Mate X Dimensiones y peso 5,5 mm de grosor en su parte fina al estar desplegado y 11 mm de grosor al estar plegado Pantalla 6,6”plegado por delante (2.480 x 1.148 px), 6,38" plegado por detrás (2.480 x 892 px) y 8” desplegado (2.480 x 2.200 px) Procesador Kirin 980 y módem Balong 5000 RAM 8 GB Almacenamiento 512 GB (ampliables con NM Card) Sistema operativo Android 9 + EMUI 9.0 Cámaras –– Batería 4.500 mAh con carga rápida de 55W Precio 2.299 euros

El móvil 5G más llamativo de toda la feria, y estrella en general de la misma, ha sido el Huawei Mate X que, eso sí, no hemos podido tocar. Está claro que lo que le hace especial es el hecho de que su pantalla es plegable y muy distinta a la de Samsung. Se puede decir que es más una tablet que se convierte en teléfonos que un teléfono que se vuelve tablet.

Pero en el punto 5G también es muy destacado, pues Huawei presume de que el Mate X es el primero que soportará las redes definitivas del 5G, las redes 5G Standalone (autónomas=, que serán las que llegarán en la segunda fase y que permitirán lograr las latencias de pocos milisegundos de las que se presume.

Su módem Balong 5000 soporta esas redes, algo que aún no es posible con el Snapdragon X50 o el Exynos de Samsung. Veremos este terminal a medidados de 2019, a un precio de 2.299 euros. Todo por plegar.

Samsung Galaxy S10 5G

Samsung Galaxy S10 5G Dimensiones y peso 162,6 x 77,1 x 7,94 mm, 198 gramos Pantalla Dynamic AMOLED 6,7" Curva (Edge), Wide Quad HD+, 19:9 Procesador Samsung Exynos 9820 (Octa-core, 8 nm) RAM 8 GB Almacenamiento 256 GB Sistema operativo Android 9 Pie Cámaras traseras hQVGA (sensor 3D), 16 MP (gran angular f/2.2), 12 MP (principal) f/1.5-f/2.4 OIS AF, 12 MP (Tele) f/2.4 OIS AF Cámara frontal Dual Pixel 10 MP AF f/1.9, hQVGA (sensor 3D) Batería 4.500 mAh, con carga rápida por cable de 25W, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare Sensores Acelerómetro, giroscopio, barómetro, proximidad, brújula Seguridad Lector de huellas en pantalla, reconocimiento facial 2D Conectividad 5G, LTE Cat.20, WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0 Otros USB tipo C, GPS dual, NFC Precio n.d.

Este año Samsung no ha presentado terminales de gama alta en el contexto del Mobile World Congress 2019, pero el Samsung Galaxy S10 5G ha sido uno de los protagonistas en lo que a estrenar conectividad se refiere. Además de por su soporte a las nuevas redes, destaca por ser un terminal más grande que sus hermanos y por contar con mayor batería.

La explicación está detrás del mayor consumo energético que el 5G supondrá en principio para los terminales que lo soporten, como ya ocurrió en las primeras fases del 4G. Aun así, se trata de una gran apuesta para usar sobre redes 4G para aquellos usuarios que, sobre todo, quieran un terminal incluso más grande que el Samsung Galaxy Note 9 y no les importe perder el S-Pen.

Eso sí, si lo que importa son las especificaciones brutas, el Samsung Galaxy S10 5G no tiene versión con 12 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento, algo con lo que Samsung da a entender que el verdadero flagship es el Samsung Galaxy S10+. En cámara la historia es distinta, pues el Samsung Galaxy S10 5G añade una cuarta cámara TOF. Lo veremos a partir del verano.

Energizer Power Max P8100S

Energizer Power Max P8100S Pantalla 8,1 pulgadas 4:3 FullHD+ Abierto

6 pulgadas 18:9 FullHD+ Plegado Procesador Snapdragon 855

Helio ¿P70? Versiones 8GB/256GB - Snapdragon Cámaras frontales 24 megapíxeles Cámaras traseras 48 megapíxeles

12 megapíxeles Conectividad 5G - Snapdragon

4G - Helio

Wi-Fi 4

Bluetooth 5.0

USB tipo C Batería 10.000 mAh

Carga rápida Precios Snapdragon - 1.600 euros

Helio - 899 euros

Energizer ha sido uno de los grandes protagonistas del MWC 2019 con su terminal de 18.000 mAh. Sin embargo, la compañía conocida por sus pilas ha presentado el Energizer Power Max P8100S, plegable y con 10.000 mAh que también ha llamado mucho la atención tras los modelos de Samsung y Huawei, aunque aparentemente resulta mucho más tosco.

Abierto presenta un panel de 8,1 pulgadas de proporción 4:3, parecida a la de sus competidores y en cualquier caso no panorámica, mientras que plegado lo veremos en 6 pulgadas. El modelo con 5G contará con el Snapdragon 855, mientras que el modelo de Mediatek llegará en versión 4G.

Lo más característico es que pese a ser plegable, llegará al mercado por 899 euros en su versión con 4G. La versión 5G con Snapdragon se podrá comprar por 1.600 euros.

Xiaomi Mi MIX 3 5G

Xiaomi Mi MIX 3 Pantalla AMOLED 6,39 pulgadas

2.340 x 1080, 19,5:9 Procesador Snapdragon 855 Versiones 6GB/64GB

Cámaras frontales 24 megapíxeles

2 megapíxeles Cámaras traseras 12 megapíxeles f/1.8

12 megapíxeles f/2.4

Zoom óptico 2X

Vídeo 960fps Conectividad 5G

Wi-Fi 4/5

Bluetooth 5.0

NFC

USB tipo C

4G de categoría 18

Versión 5G para 2019 Batería 3.800 mAh

Carga rápida

Carga inalámbrica Qi a 10W Otros Cuerpo deslizante para desplegar la cámara

Lector de huellas trasero Precios A partir de 599 euros

La apuesta de Xiaomi con su primer terminal deslizable, el Xiaomi Mi MIX 3, nos gustó mucho. En el MWC 2019, la compañía ha optado por lanzar un terminal prácticamente calcado en todo, pero que para soportar las nuevas redes también incorpora una batería de mayor capacidad, lo que le hace más grueso que su hermano, y por supuesto el Snapdragon 855 y el módem 5G que le acompaña, el Snapdragon X50.

El Xiaomi Mi MIX 3 5G es, de momento, el único smartphone 5G "económico"

Es decir, que de nuevo más allá de si interesa o no el 5G, el Xiaomi Mi MIX 3 5G será muy interesante por contar con un procesador más capaz y eficiente que el Snapdragon 845 del Mi MIX 3, y una autonomía teóricamente superior, si es que el Snapdragon X50 no consume por su sola presencia, aunque no haya conexiones.

LG V50 5G

LG V50 ThinQ 5G Dimensiones y peso 159,2 x 76,1 x 8,3mm, 183 gramos Pantalla OLED 6,4", 3.120 x 1.440 px, 538 ppi, 19,5:9 Procesador Snapdragon 855 con módem Snapdragon X50 5G RAM 6 GB Almacenamiento 128 GB ampliable por microSD hasta 2 TB Sistema operativo Android 9 Pie Cámaras traseras 16 MP (f/1.9 / 1.0μm / 107˚) + 12 MP (f/1.5 / 1.4μm / 78˚) + 12 MP (f/2.4 / 1.0μm / 45˚) Cámara frontal 8 MP (f/1.9 / 1.12μm / 80˚) + 5 MP (f/2.2 / 1.12μm / 90˚) Batería 4.000 mAh, con Quick Charge 3.0 Sensores Acelerómetro, giroscopio, barómetro, proximidad, brújula Seguridad Reconocimiento facial y sensor de huella digital Conectividad WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 y conectividad 5G Otros USB-C, GPS dual, NFC, resitencia al agua y polvo IP68 Precio --

LG ha sido otro de los grandes fabricantes del mundo Android en presentar un terminal con 5G, el LG V50 5G, y según nos ha contado la compañía surcoreana, esta nueva conectividad es algo que de momento quieren hacer exclusivo de la familia V. Es decir, que un hipotético LG G9 no llevaría 5G.

El LG V50 5G nos ha gustado por su diseño, contrucción y pantalla. Se une a la moda de los terminales que por fin dan el salto a 4.000 mAh, lo que debe garantizar una gran autonomía en 4G y hacer que con 5G la experiencia no se resienta en exceso.

Aunque LG no ha mostrado un terminal plegables, el LG V50 5G permite que se le acople una segunda pantalla que potencia la multitarea. No nos convence tanto como la tendencia de los flexibles, y nos recuerda más a un módulo como los que vimos en el LG G5.

Nubia Mini 5G

NUBIA MINI 5G DIMENSIONES Y PESO Por confirmar PANTALLA 5,7 pulgadas PROCESADOR Snapdragon 855

Módem Snapdragon X50 para conexión a redes 5G sub-6GHz MEMORIA RAM 6 GB ALMACENAMIENTO INTERNO 64 GB CÁMARA TRASERA 48 MP CÁMARA DELANTERA 8 MP BATERÍA Por confirmar SISTEMA OPERATIVO Android 9 Pie CONECTIVIDAD 5G PRECIO Por confirmar

Nubia ha presentado uno de los diseños más raros del MWC 2019 con el Nubia Alpha reloj inteligente teléfono enrrollable, pero no por ello se ha escapado de presentar un terminal 5G. Se trata del Nubia Mini 5G, que pese a su apellido cuenta con un panel de 5,7 pulgadas.

Como casi todos los competidores con 5G, cuenta con un Snapdragon 855, y destaca por no presentar ni notch ni agujero, algo que no se ve demasiado desde hace un par de años. Así, mantiene un diseño con bordes superior e inferior pronunciados. Otra tendencia a la que Nubia no se ha sumado es a la de la doble cámara. En la parte trasera del Nubia Mini 5G solo veremos un sensor de 48 megapíxeles, y en su parte delantera uno de 8 MP.

Sobre cómo el 5G puede afectar a su autonomía no podemos tener respuesta, porque desconocemos el miliamperaje/hora de su pila, al igual que su precio.

ZTE Axon 10 Pro 5G

ZTE Axon 10 Pro 5G Dimensiones y peso 7,9 mm de grosor, resto de medidas por confirmar Pantalla AMOLED Full HD 6,4 pulgadas (390 ppp) Procesador Snapdragon 855 RAM 6 GB Almacenamiento 128 GB (más microSD de hasta 512 GB) Sistema operativo Android 9.0 Cámaras traseras 48 MP, 20 MP (panorámica), teleobjetivo 5x Cámara frontal 24 MP Batería 4.000 mAh (no extraíble) con carga rápida Sensores Giroscopio, acelerómetro, proximidad, brújula Seguridad Lector de huella integrado en la pantalla Conectividad WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, dual band, Bluetooth 5.0, LTE, 5G Colores Azul, negro Precio Por confirmar

El ZTE Axon 10 Pro 5G es un modelo muy llamativo que como los otros que no son Samsung o Huawei, recibe la nueva conectividad de la mano de Qualcomm, lo que implica Snapdragon X50 y Snapdragon 855. Más allá de esto, se trata de un modelo bonito visualmente, pero que no cuenta con una identidad propia a priori.

Recuerda demasiado a los Huawei P20 Pro y Mate 20 Pro, pero eso tampoco le resta para sentirse muy bien. Además respecto a sus rivales chinos, cuenta con "zoom óptico" de cinco aumentos en un set de tres cámaras.

ZTE espera que tras los problemas en Estados Unidos y España, el 5G sea un motor de crecimiento. Habrá que esperar a ver el precio final y la disponibilidad de este terminal, pero será en 2019.

Prototipos y más prototipos 5G

El Mobile World Congress 2019 ha sido protagonizado por estas marcas que han traído sus productos a tiempo, pero también por fabricantes que no han tenido un producto comercializable o mostrable para pruebas a tiempo.

Entre ellos, encontramos un modelo de OnePlus, que tendrá un smartphone comercial con 5G. Cerca de este terminal de la firma china que vemos en la foto superior estaban los prototipos de Oppo y Sony. El más interesante a priori es el de los primeros, porque prometen que incluirá su sistema de periscopio de cámara de 10 aumentos.

En los próximos meses veremos muchos más modelos, a la espera de ver qué hace Apple, el único gran actor de la industria que de momento no se ha pronunciado.