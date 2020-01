Gadgets futuristas, TVs 8K y las tendencias que parecen consolidarse en CES 2020 (Despeja la X, 1x77)

Feliz año, queridos oyentes de Despeja la X. Como cada año, cada vez que renovamos calendario lo hacemos con una de las ferias de la electrónica más importantes del panorama internacional: el CES 2020 se ha celebrado a principios de enero, y nos ha permitido tomarle el pulso al presente de la tecnología en diversos ámbitos, pero también a su futuro.

De hecho no hay probablemente mejor oportunidad que el CES para asistir a presentaciones de productos y tecnologías que a menudo son bocetos de lo que pueden llegar a ser y que también puede que nunca sean. Este CES 2020 ha vuelto a confirmar que esta feria es un escaparate de tendencias, rarezas y lanzamientos llamativos que apuntan más al futuro que al presente.

En Xataka hemos realizado una amplia cobertura de muchas de esas tendencias y productos, y hemos querido hablar de todo ello en un episodio de Despeja la X en el que participan Enrique Pérez (@lyzanor), editor de Xataka que ha cubierto la feria in situ, Juan Carlos López (@juanklore), editor en Xataka, y un servidor, Javier Pastor (@javipas), también editor en Xataka. La producción corre como siempre a cargo de Santi Araújo (@santiaraujo).

El CES como escaparate de proyectos locos y no tan locos

Si hay una cosa clara del CES es que esta feria está un poco más loca que el resto de eventos del panorama tecnológico internacional. Los fabricantes presentan propuestas dirigidas al público final, pero también aprovechan para experimentar y ofrecer sus visiones de lo que pueden representar tendencias de futuro.

Hemos visto muchas apuestas en el ámbito de la ingeligencia artificial con una LG que nos hablaba de sus distintos niveles. También nuevos conceptos en coches como el Mercedes-Benz Vision AVTR inspirado en Avatar o el impactante Sony Vision S, pero en gadgets originales (por no decir locos) ha habido mucho más.

Así, tenemos la Ballie de Samsung, su Bot Chef o incluso su tecnología Neon de Avatares. Los móviles serán protagonistas en menos de dos meses con el Mobile World Congress, pero ya hemos visto como 5G va a ser protagonista y de hecho algunos como OnePlus aprovechan para presentar sus Concept One con cámaras con tecnología electrocrómica. Los nuevos wearables de Amazfit y altavoces llamativos como los Royole Mirage desde luego han querido también buscar ideas diferentes a la hora de acercarse a sus respectivos segmentos.

También ha habido muchas noticias en el ámbito de los televisores: estándares como HDMI 2.1 se plantean como grandes protagonistas de 2020 junto a los modos cinematográficos, la optimización de ambiente o esa tendencia a reducir los marcos de los televisores a la mínima expresión.

La inteligencia artificial también formará parte de esas apuestas y será clave para ofrecer un escalado, calidad de imagen o eliminación de ruido aún más pulidos. Los nuevos paneles OLED de 48 pulgadas han sido otra de las novedades más celebradas, mientras que los televisores 8K siguen siendo una apuesta llamativa pero que todavía parece quedar lejos y que además solo tiene sentido por encima de las 75 pulgadas.

En el ámbito de los PCs hemos visto anuncios muy importantes de AMD, que podría luchar de tú a tú (por fin) en portátiles. Intel se ha mostrado menos ambiciosa aunque ha presentado conceptos como su tablet con pantalla flexible. Precisamente este tipo de pantallas han aparecido en dispositivos de otros fabricantes como Dell o Lenovo, y será interesante ver si esa tendencia se consolida.

El mundo del gaming también ha tenido novedades llamativas, pero no por parte de Microsoft -que no hizo anuncios- o Sony -que desveló el logo de la PS5 y poco más-, sino por parte de fabricantes sobre todo de monitores, que han dado el do de pecho con tendencias como la de los monitores curvos 1000R.

Los portátiles avanzan en varios ámbitos: son más potentes, ligeros y con pantallas de menos marcos que nunca, pero probablemente el ganador no ha sido ninguno basado en Windows o MacOS, sino un sorprendente Samsung Galaxy Chromebook que ha llamado la atención por sus especificaciones y diseño.

Ha sido por tanto un CES muy completo en novedades que no solo están en productos que ya están (o lo estarán muy pronto) a la venta, sino en los que podrían estar en el futuro más o menos cercano. Una vez más el CES no decepciona.

