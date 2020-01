Filmmaker Mode: así es la prometedora tecnología para televisores impulsada por Christopher Nolan, Martin Scorsese y James Cameron

La lista de realizadores que han colaborado con UHD Alliance impresiona. Martin Scorsese, Ryan Coogler, James Cameron, J. J. Abrams, Christopher Nolan, Paul Thomas Anderson, M. Night Shyamalan, Ava DuVernay, Damien Chazelle, Ang Lee, Rian Johnson... Todo ellos, y algunos otros directores tan respetados como estos, han trabajado con la organización UHD Alliance para poner a punto Filmmaker Mode, una tecnología que estará presente en muchos de los televisores que llegarán a las tiendas en 2020, y que aspira a mejorar la experiencia que nos proponen las películas que vemos en casa.

UHD Alliance es una organización constituida por buena parte de las marcas de electrónica de consumo, los distribuidores de contenido, los estudios de cine y televisión, y las compañías de tecnología para definir los requisitos y los estándares que deben garantizar que nuestra experiencia cuando disfrutamos contenidos 4K UHD y HDR en nuestra casa sea óptima. No cabe duda de que es un propósito ambicioso. En cualquier caso resulta sorprendente que una única innovación haya conseguido que se «suban al carro» tantos y tan respetados directores como los que he mencionado en el párrafo anterior. La respuesta reside en la filosofía de Filmmaker Mode.

El propósito de esta tecnología es conseguir que nuestros televisores reproduzcan el contenido cinematográfico en general, y, por tanto, no solo las películas, sino también las series, preservando exactamente la visión original del director. Este objetivo requiere que la estética de las imágenes en nuestra casa sea la misma con la que el director trabajó durante la postproducción de su película en el monitor de masterización. Y no es algo fácil de conseguir porque las condiciones de luminosidad en las que reproducimos las películas en casa suelen ser muy diferentes y mucho más agresivas que las que recrean las salas de cine, en las que todo debería estar cuidado para que nuestra experiencia sea óptima (todos sabemos que desafortunadamente muchos cines comerciales no están a la altura).

Así funciona Filmmaker Mode

Una característica muy importante de esta tecnología que sin duda agradará a muchos cinéfilos consiste en que cuando la activamos (puede habilitarse y desactivarse en cualquier momento pulsando un botón del mando a distancia del televisor) se desactiva automáticamente todo el postprocesado de vídeo que llevan a cabo las teles. Incluido el algoritmo de suavizado del movimiento. Pero esto no es ni mucho menos suficiente. El televisor, además, debe ser capaz de identificar la luminosidad ambiental de la habitación en la que lo estamos utilizando para introducir los ajustes en los parámetros de vídeo necesarios para que las imágenes respeten fielmente la visión del director.

El propósito de Filmmaker Mode es conseguir que nuestros televisores reproduzcan el contenido cinematográfico preservando exactamente la visión original del director

No solo es imprescindible preservar la relación de aspecto original y la cadencia de imágenes por segundo, sino también el color, el contraste, la nitidez, y, por supuesto, minimizar el ruido. En definitiva, se trata de que la estética de las imágenes en nuestra casa sea la misma con la que el director trabajó durante la postproducción de su película. Un efecto colateral de los ajustes introducidos por esta tecnología en los parámetros de imagen es que el televisor debería ser capaz de recuperar más detalle tanto en las zonas en sombra como en altas luces, por lo que es probable que el HDR luzca mejor cuando activamos este modo que si lo mantenemos desactivado. Es algo que podremos comprobar fácilmente cuando el primer televisor con Filmmaker Mode caiga en nuestras manos.

UHD Alliance ha confirmado que la puesta a punto de esta tecnología ha requerido que los fabricantes de televisores trabajen codo con codo y por primera vez con los creadores de contenido y los directores de cine, por lo que los aficionados al séptimo arte podemos albergar unas expectativas razonablemente optimistas acerca del impacto que esta innovación puede tener en nuestra experiencia. Y a quien, por la razón que sea, esto no le convenza solo tendrá que pulsar un botón de su mando a distancia para desactivar Filmmaker Mode. Afortunadamente esta tecnología no nos obligará a bucear en los parámetros de ajuste avanzados del televisor. De hecho, muchas teles lo activarán automáticamente al recibir los metadatos dinámicos asociados al contenido que estemos reproduciendo.

Estas son las marcas que apoyan esta tecnología

Por el momento algunos grandes fabricantes de televisores han confirmado que apoyarán esta innovación, por lo que la implementarán en algunos de los dispositivos que colocarán en las tiendas durante 2020. Las marcas que han confirmado su respaldo a Filmmaker Mode son LG, Panasonic, VIZIO (que es poco conocida en Europa pero muy popular en Estados Unidos), Samsung y Philips, aunque posiblemente en el futuro se sumarán otras compañías.

Antes de concluir el artículo merece la pena que nos planteemos una pregunta que me parece interesante: ¿qué diferencias percibiremos cuando reproduzcamos una misma película en dos televisores diferentes que incorporen la tecnología Filmmaker Mode? Curiosamente, según UHD Alliance todos los televisores serán consistentes al activar este modo, por lo que la estética de la película debería ser idéntica. Las únicas diferencias perceptibles deberían responder a las distintas capacidades de los televisores en materia de recuperación de nivel de detalle, contraste nativo o entrega de brillo, aunque quizá queden algo atenuadas por esta tecnología. Lo comprobaremos cuando lleguen los primeros televisores con Filmmaker Mode. Prometido.

Más información | UHD Alliance