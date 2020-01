Ballie de Samsung es un adorable robot con forma de pelota de tenis para controlar nuestro hogar inteligente

Además de mostrar sus novedades en televisores para 2020 – que incluyen modelos en vertical –, Samsung ha mostrado al mundo en el CES 2020 a Ballie, un robot con forma de pelota de tenis para tareas tan variadas como la seguridad, la domótica de la casa o como asistente de fitness que recuerda bastante a BB-8 de Star Wars.

Su similitudes con el personaje de Star Wars van más allá del factor de forma, y es que puede responder a las interacciones emitiendo "ruiditos" robóticos – similares a otro robot tan entrañable como Wall-E – , logrando en su conjunto una interfaz simplificada y amigable, que Samsung ha destacado para ayudar a que los más mayores controlen los dispositivos inteligentes de la casa, pero también como juguete para niños y mascotas.

En una demo sobre el escenario, Ballie ha sido capaz de seguir al CEO de la división de consumo de la firma coreana, responder a sus órdenes con esos "bips" característicos e incluso acudir a sus manos, todo ello gracias a la combinación de su cámara integrada y la inteligencia artificial, según explica Samsung. Y hasta aquí en el apartado técnico, ya que en la presentación no se han detallado más especificaciones sobre el dispositivo.

Meet #Ballie, Samsung’s human-centric vision of robots that takes personalized care to the next level. The small rolling robot, “understands you, supports you, and reacts to your needs.” #CES2020 #SamsungCES2020 pic.twitter.com/YzwgZN1Lgw