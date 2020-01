Los 14 dispositivos más raros y peculiares del CES 2020: desde un casco para dormir hasta un vibrador con inteligencia artificial

Solo hay una cosa que nos gusta más que un evento tecnológico lleno de innovaciones: un evento tecnológico lleno de dispositivos raros. Por eso nos gusta tanto el CES 2020, el primer evento tech del año, porque si una compañía tiene alguna gadget raro, divertido, curioso o peculiar, seguramente aproveche el evento para enseñarlo, porque en los 185.000 metros cuadrados que hay disponibles para exhibiciones en el Centro de Convenciones de Las Vegas hay hueco para todos.

Así, desde Xataka nos hemos propuesto recopilar algunos de estos dispositivos y gadgets raros que han asomado por el CES 2020. No están todos, por supuesto, porque entonces tendríamos para escribir un libro que sería la envidia del mismísimo Tolkien. Son, simplemente, una selección de dispositivos que nos han llamado la atención. Sin más dilación, comenzamos.

Empezamos fuerte. El URGONight es un casco que se conecta con el móvil y que, según el fabricante, sirve para "aprender a activar la habilidad natural del cerebro para dormir bien". Para ello, el dispositivo hace un encefalograma para medir la actividad cerebral y cuenta con una aplicación para el móvil desde la que se accede a entrenamientos cerebrales.

El casco mide la actividad del cerebro, que se envía al smartphone para su visualización. La app crea los entrenamientos personalizados y así se "activan naturalmente las mismas ondas cerebrales para dormir". Según URGONight, sirve para dormirse un 40% más rápido y para reducir los despertares nocturnos en un 53%. Para ello, solo hay que entrenar 20 minutos tres veces a la semana haciendo ejercicios como concentrarse en una tarea, liberar la mente y centrarse en respirar antes de dormir, siempre con el casco puesto, por supuesto.

Dicen que no hace ruido, que no tiene efectos secundarios, que no genera hábitos y que los resultados son duraderos. Con estos entrenamientos se genera un "feedback positivo que te enseña qué procesos cerebrales y actividades mentales funcionan para ti, de forma que puedas irte a la cama con un mejor plan para quedarte dormido". Por ejemplo, si el casco detecta que leer antes de dormir te ayuda, te recomendará leer antes de dormir. Sobre el papel, claro.

Si estás dentro del mundo de la tecnología seguramente te suene ese vídeo conceptual del iPhone 5 en el que el terminal proyecta un teclado láser sobre una mesa que el usuario puede usar para escribir en el móvil. No existe tal invento, ya te lo adelantamos, pero sí existe algo parecido: SelfieType, un teclado de Samsung que usa inteligencia artificial y la cámara interna del móvil para mapear nuestros dedos y emular la escritura.

El móvil usa una tecnología de reconocimiento de imagen propietaria que detecta la posición de nuestros dedos en el aire y los toques que damos sobre una superficie. No es tan chic como el concepto del iPhone 5, porque no hay un láser rojo futurista proyectado sobre la mesa, pero según la demo de Samsung, parece que la tecnología funciona.

Ahora bien, es un proyecto de C-Lab, la división de experimentos de Samsung, así que por el momento y hasta nuevo aviso, mejor no esperar que se implemente en un dispositivo comercial.

Los altavoces inteligentes están empezando a popularizarse. Google tiene sus Nest, Amazon sus Echo y Apple su Homepod, y ahora ha sido Royole, creadora del primer móvil plegable comercial, la que se ha querido sumar a la tendencia con el Royole Mirage. Evidentemente, estamos hablando de un fabricante de pantallas plegables, por lo que su principal atractivo es que el altavoz incorpora una de ellas.

En concreto, el Royole Mirage monta un panel AMOLED de 7,8 pulgadas que recubre el cuerpo del dispositivo. No se ha desvelado para qué se usará, aunque en la demo se pudo ver cómo se reproducía un vídeo. Además, cuenta con una cámara de cinco megapíxeles, por lo que cabe esperar que en algún momento pueda usarse para hacer videollamadas. Sobre la comodidad de ver a nuestro interlocutor en una pantalla plegada podemos discutir en otro momento.

El dispositivo ha sido desarrollado junto a Cleer Audio y cuenta con Alexa como asistente de voz. Tiene dos micrófonos, procesador Qualcomm APQ8053, 2 GB de memoria RAM, 16 GB de almacenamiento interno eMMC y tres drivers de 48 mm con radiador pasivo de rango de completo. Saldrá al mercado durante el segundo trimestre de 2020 a unos 800 euros al cambio.

No es un gadget per se, pero es, como poco, curioso. Sony, que conocemos sobre todo por las consolas, televisores y equipos de audio, ha pasado por el CES para enseñarnos un prototipo de coche eléctrico. Porque conocer el logo de la PS5 y algunas de sus características está bien, pero ver un coche eléctrico equipado con todo tipo de sensores está todavía mejor.

Hablamos del Vision S, un sedán construido sobre una nueva plataforma de vehículos eléctricos diseñada, aparentemente, por Magna. Entre lo sensores que hay en su interior tenemos un CMOS y un Time of Flight (ToF) para monitorizar tanto el interior del coche como el exterior, siendo capaz de reconocer objetos de ambos lados. Dispone de sonido 360 Reality Audio y una enorme pantalla que recubre todo el tablero.

Para llevarlo a cabo, la empresa se ha aliado con marcas como Continental, NVIDIA, Magna, GNX, Bosch, Here Maps y Qualcomm, entre otras. Por supuesto, estamos ante un prototipo con el que Sony quiere mostrar su visión de la movilidad del futuro, así que no se sabe si finalmente acabará materializándose en un producto final.

¿Hay algo peor que estar plácidamente dormido y despertarte por el zumbido de un mosquito? Sí, despertarte y no saber dónde está, volver a dormirte y volver a despertarte por el mismo zumbido. Hay dos opciones: encender la luz, cegarte por completo e intentar localizarlo o rendirte ante él e intentar pasar la noche como buenamente puedas.

Bizgo quiere ponerle solución a este problema usando una cámara equipada con un puntero láser e inteligencia artificial. Es una start-up basada en Israel y su dispositivo es muy similar a una cámara web. Esta está equipada con una inteligencia artificial propietaria que, según dicen, es capaz de detectar los mosquitos incluso de noche para, posteriormente, mandar una notificación al móvil y señalar su posición con un láser.

El rango de acción es de unos ocho metros, más o menos como una habitación media-grande, y cabe decir que no los mata. El láser simplemente hace una circunferencia alrededor de la ubicación, pero el usuario tendrá que elegir cómo acabar con él: una revista, una servilleta o la mano, lo que más cómodo resulte. En un futuro planean crear una tecnología anti-mosquitos usando drones pequeños que eliminarán al insecto y volverán a la base de carga.

Pocas situaciones hay más incómodas que estar en el baño y darse cuenta de que no hay papel. Si vives acompañado, un grito de auxilio debería solventar la situación, pero si estás (o vives) solo, la cosa cambia. No hay nadie para ayudarte, salvo que tengas un Rollbot de Charmin.

¿Qué hace este peculiar robot? Ni más ni menos que llevarte papel higiénico al baño. El dispositivo tiene una base en la zona superior donde se puede colocar un rollo de papel, así como dos ruedas que le ayudarán a llevarlo a tu ubicación, siempre y cuando esté dentro del rango de acción del Bluetooth. Para guiarse y no chocarse usa sensores infrarrojos.

Evidentemente, el robot no se recarga solo. Es el usuario el que tiene que preocuparse de volver a colocar un rollo de papel higiénico sobre él, lo cual puede ser un problema si partimos de la base de que ya se ha olvidado de recargar el del baño. Se trata de un prototipo y, por ahora, no hay fecha de lanzamiento ni precio.

Aunque el Satisfyer es el producto de moda, las empresas dedicadas a los juguetes sexuales siguen innovando en su sector. Prueba de ello es el Lioness 2, un vibrador con inteligencia artificial. Se trata de la evolución del Lioness original, que se ha mejorado tras haber "investigado y analizado más de 30.000 orgasmos".

El dispositivo hace uso de big data para hacer sugerencias, pero además monitoriza las sesiones de cada usuario para ofrecer recomendaciones personalizadas. Para ello, el vibrador llega acompañado de una app para smartphones donde se muestran los datos relacionados con la experiencia y se ofrecen sugerencias para mejorar el placer.

Además, mide el calor corporal y los movimientos del piso pélvico para detectar los picos de excitación. Desde la compañía afirman que "sabemos que es un dispositivo premium y queremos que las personas puedan usar lo que ya tienen, con nuevas características y funcionalidades, en los próximos años". Dicho de otra forma, todas las actualizaciones de software de esta segunda versión llegarán también a la versión anterior.

Uno de los problemas de los tatuajes es que son permanentes. Si te arrepientes, no hay vuelta atrás, salvo que estés dispuesto a desembolsar una generosa cantidad de dinero (y sufrir algo de dolor) en un tratamiento láser. ¿La solución? Prinker, un dispositivo portátil que imprime tatuajes temporales usando tinta cosmética en cuestión de segundos.

El dispositivo cuenta con 3.000 diseños predeterminados, aunque se pueden crear dibujos personalizados. Duran unos dos días y la tinta que se usa es resistente al agua, aunque se puede eliminar con jabón. La tinta (negra o de color) viene en unos cartuchos que se introducen dentro, como si de una impresora se tratase (porque realmente es una especie de impresora).

Luego se enciende el dispositivo, se abre la app para smartphones o tablets, se elige el diseño y se espera a que se cargue en la impresora. Cuando esté listo, hay que preparar la piel con un producto en spray y, finalmente, pulsar un botón y deslizar el Prinker por la superficie. Listo, tatuaje hecho. El producto cuesta 269 dólares y se puede comprar en la web, aunque también llegará a Amazon.

Y ahora que hablamos de imprimir cosas, no está de más mencionar Perso, el dispositivo de L'Oreal para crear cosméticos personalizados. Perso es una especie de "impresora" que mezcla la barra de labios, la base de maquillaje y productos de cuidado personal de forma personalizada. Para ello, cuenta con una inteligencia artificial que "se hace más inteligente con el tiempo" y que analiza nuestras fotos o las fotos de otras personas para ofrecer maquillajes personalizados.

Además, analiza las condiciones climáticas, como la humedad, el calor o la polución, para adaptar la mezcla a dichas condiciones. El usuario puede establecer sus propias prioridades, como cubrir los puntos negros, solucionar problemas de firmeza, reducir la visibilidad de los poros o mejorar el brillo. En su interior hay tres cartuchos con diferentes productos que, gracias a un motor y un compresor, ejecutan la mezcla más adecuada. El producto final sale por unas aberturas situadas en la zona superior.

Esto mismo se aplica al pintalabios, ya que Perso puede crear el tono que el usuario desee. De la misma forma, usando la cámara la app puede detectar el color de la ropa y sugerir diferentes tonos para cada outfit. El color se puede previsualizar en tiempo real usando realidad aumentada y el dispositivo tiene capacidad para hasta 30 aplicaciones.

Samsung es una de las empresas que no se pierden un CES. Este año ha enseñado un buen lote de televisores (incluida The Sero, un tele en vertical) y un robot de lo más peculiar: Ballie. Se trata de un robot con forma de pelota de tenis que promete desempeñar funciones tan variadas como encargarse de la domótica del hogar o de nuestras sesiones de ejercicio. Además de como juguete para niños y mascotas, todo sea dicho.

Meet #Ballie, Samsung’s human-centric vision of robots that takes personalized care to the next level. The small rolling robot, “understands you, supports you, and reacts to your needs.” #CES2020 #SamsungCES2020 pic.twitter.com/YzwgZN1Lgw