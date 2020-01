El Royole Mirage es un altavoz inteligente recubierto con una pantalla plegable de ocho pulgadas

Royole es un nombre que no hace demasiado ruido en el día a día, aunque nos resulta familiar. No es para menos, porque fueron los encargados de crear el primer smartphone plegable: el Royole Flexpai. En el pasado Mobile World Congress pudimos ver wearables con paneles plegables y ahora, en pleno CES 2020, la empresa ha mostrado el Royole Mirage, que no es otra cosa que un altavoz inteligente con una pantalla plegable de 7,8 pulgadas AMOLED (1.920 x 1.440 píxeles).

El dispositivo ha sido desarrollado junto a Cleer Audio y, como altavoz inteligente que es, cuenta con Alexa como asistente virtual integrado. En cuanto a las utilidades prácticas de la pantalla, Royole no ha desvelado ninguna información, pero cabe esperar que se puedan hacer acciones, como pasar de una canción a otra o reproducir vídeos, pulsando sobre ella. El dispositivo no es barato, eso sí, ya que su precio es de 899 dólares, unos 800 euros.

Dos micrófonos y una cámara que se puede desactivar

En lo que a especificaciones se refiere, el Royole Mirage está potenciado por el chip Qualcomm APQ8053, un procesador de 64 bits y ocho núcleos a hasta 1,8 Ghz con el DSP Hexagon 546 y la GPU Adreno 506. Dicho SoC integra conectividad WiFi ac y Bluetooth 4.1 LE y, evidentemente, está pensado para dispositivos IoT. Dispone de 2 GB de memoria RAM LPDDR3 y 16 GB de memoria eMMC.

Asimismo, cuenta con dos micrófonos capaces de detectar audio lejano que se encargarán del reconocimiento de voz, algo imprescindible en este tipo de altavoces. Tiene tres drivers de 48 mm cada uno con radiador pasivo de rango completo y, además, monta una cámara de cinco megapíxeles cuya utilidad tampoco ha sido desvelada, aunque se puede desactivar físicamente mediante un interruptor.

Se trata de un dispositivo comercial, ergo que se venderá. Apuntan desde la compañía que el Royole Mirage llegará al mercado durante el segundo trimestre de 2020 a un precio de 899 dólares que, como decíamos antes, vienen a ser unos 800 euros al cambio.

El Royole Mirage ha sido mostrado junto a dos compañeros: el RoTree, una especie de "cuaderno" con mil pantallas plegables y ultrafinas que es más una demostración de las capacidades de Royole que un producto comercial, y el RoWrite 2, la segunda versión de su "smart notebook". Para el que no lo conozca, es una especie de tableta que se sincroniza con el móvil y permite registrar los dibujos y notas que tomamos en él. Este último se lanzará globalmente en marzo y su precio será de 129 euros.

