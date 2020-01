Todo lo que sabemos sobre Neon, el "humano artificial" de Samsung que busca ser nuestro amigo virtual

A finales de diciembre, Neon estuvo compartiendo en Twitter una serie de imágenes en las que preguntaba "¿Alguna vez has conocido un ARTIFICIAL?". No había más detalles, solamente nos citaban para el CES 2020, el evento tecnológico de Las Vegas que la marca aprovecharía para dar más información. Y así ha sido. Samsung STAR Labs ha presentado Neon, su proyecto de "humanos artificiales".

No hay demasiada información oficial al respecto, en tanto en cuanto la web oficial del proyecto simplemente deja claro que no estamos hablando de un asistente virtual como Assistant, Alexa o Siri. Son "humanos artificiales", seres creados por una IA que parecen humanos, se comportan como humanos y que tienen la habilidad de expresar emociones e inteligencia, según Samsung. No están pensados para sustituir a los humanos, sino que se podría decir que buscan complementarlos.

Un amigo virtual

Esta es una de las imágenes promocionales que Neon muestra en su página web, pero son ficticias y con carácter meramente ilustrativo.

Samsung describe Neon de la siguiente forma: "No es un asistente de IA. No es una interfaz para Internet. No es un reproductor de música. Simplemente es un amigo". Neon habla todos los idiomas, español incluido, y de acuerdo a la marca es capaz de aprender de nosotros, conseguir nuevas habilidades y evolucionar. Precisamente por eso tenemos que entenderlo como un acompañante, no al estilo 'Her', sino más bien como un amigo virtual, como un chatbot animado e inteligente.

Neon se presenta ante nosotros en una pantalla y, teóricamente, no debería ser fácil distinguir al avatar de un humano real. Ahora bien, no es válido dejarse llevar por las imágenes promocionales, puesto que son "ficticias y simuladas solo con fines ilustrativos". La IA de Neon aprende de nosotros para ofrecernos respuestas cada vez más personalizadas en cuestión, según Samsung, de milisegundos. Las interacciones con humanos se llevan a cabo expresando emociones, como felicidad mediante una sonrisa, así que es relativamente fácil imaginar una especie de entrenador virtual que exprese dureza e incluso agresividad, por poner un ejemplo.

Así lo explica un representante de STAR Labs a la CNBC: los avatares "ayudarán a mejorar las interacciones que las personas tienen con ciertos tareas, como un servicio de atención al cliente amigable o un entrenador que podrá recordar tu nombre si haces yoga una cierta cantidad de veces durante la semana". En un futuro, Samsung cree que "[os] Neons trabajarán como presentadores de televisión, portavoces o actores de películas", o simplemente "pueden ser compañeros y amigos".

Bo Moon, jefe de estrategia de Neon, pone otro ejemplo: "Hay cajeros que están detrás de una ventana y solo se encargan de hacer transacciones bancarias. Podríamos utilizar a Neon para que hiciera la transacción bancaria y ni siquiera sabrías que no es una persona real. Te saluda, te responde e incluso es capaz de reírse de tus bromas".

Según Neon, los avatares pueden tomar prestados rasgos de personas reales y tener un aspecto y voz similares, aunque nunca llegarán a ser completamente idénticos. Afirman también que cada Neon es único y tiene su propia personalidad. En palabras de Pranav Ministry, CEO de Neon y jefe de STAR Labs, "hay millones de especies en nuestro planeta y esperamos agregar una más". "Los neones serán nuestros amigos, colaboradores y compañeros, continuamente aprendiendo, evolucionando y formando recuerdos de sus interacciones", afirma.

Sin embargo, no podemos olvidar el detalle de que las imágenes mostradas en el CES 2020 y en el contenido promocional son meramente ficticias, por lo que realmente no podemos afirmar que los Neon (como se llaman estos avatares) son realistas, puesto que, ciñéndonos a lo que conocemos, no sabemos cómo son. Para ello tocará esperar y, por lo tanto, coger todo el discurso con pinzas.

Neon entre bambalinas

Hasta el momento hemos visto lo que es Neon por fuera, así que veamos los dos elementos que le dan vida: Core R3 y Spectra. Core R3 es una especie de "filosofía", de guía de comportamiento, y significa "realidad, tiempo real y receptivo". Neon afirma que Core R3 está "inspirado por las complejidades rítmicas de la naturaleza y ampliamente entrenado con la apariencia, el comportamiento y la interacción de los humanos", tratándose este de un paso adelante en los "dominios de las redes neuronales conductuales, la inteligencia generativa evolutiva y la realidad computacional".

Spectra, por su parte, es la inteligencia artificial que hay de fondo y la encargada de la inteligencia, el aprendizaje, las emociones y la memoria. Todavía se encuentra en fase de desarrollo y no se sabe demasiado sobre ella. Tanto es así que Neon nos cita para un evento llamado "Neonworld 2020" que tendrá lugar a finales de año para saber más sobre ella. No hay fecha concreta por ahora.

Por supuesto, esta tecnología, viendo como están popularizándose los deepfakes, plantea ciertos retos a tener en cuenta en lo referente a la privacidad y la confianza. En la web de Neon afirman "garantizar la integridad de los datos con protocolos de vanguardia", sin detallar exactamente cuáles o cómo. En el comunicado de prensa, Neon afirma que es "fundamentalmente diferente a las técnicas deepfake u otras técnicas de reanimación facial" en tanto que "Core R3 no manipula una escena individual", sino que "crea comportamientos únicos e interacciones únicas en tiempo real". Crea, en palabras de Neon, "nuevas realidades".

Teóricamente, Neon verá la luz en fase beta a finales de año y solo estará disponible para ciertos socios. De acuerdo a CNET, los usuarios podrán acceder a ellos mediante una licencia o suscribiéndose a Neon "para conseguir ayudar de expertos, preguntándole [al avatar] por consejos financieros, por ejemplo".

El discurso casi es ciencia ficción, pero lo que sabemos a ciencia cierta es que, realmente, no sabemos mucho. Los chatbots con apariencia humana no son nuevos, como tampoco lo son los seres humanos creados por inteligencias artificiales. Dado que no sabemos cómo es un Neon realmente y si es distinguible o no de un ser humano real (que se muestre en una pantalla ya debería dar pistas), queda la duda de si STAR Labs ha conseguido crear algo realmente nuevo y convincente o no. Esperamos hasta el "Neonworld 2020" para verlo.