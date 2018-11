Este presentador del telediario en China está generado por inteligencia artificial, y no lo hace nada mal

La agencia de prensa Xinhua que depende directamente del gobierno chino ha anunciado la creación de unos nuevos "presentadores con inteligencia artificial" creados para sustituir a los presentadores de los telediarios de la agencia.

En el vídeo que muestra a uno de estos presentadores en una demostración se aprecia cómo todo en el presentador está tomado de una persona real, pero es el movimiento de la boca el que se va generando gracias a algoritmos que también potencian la voz sintetizada. El resultado, eso sí, es sorprendentemente convincente.

Apenas se nota la diferencia con un presentador de carne y hueso

Ya habíamos visto en el pasado cómo la inteligencia artificial se ha utilizado ya en el pasado para demostrar que aquello que vemos podría no ser real: es posible usar modelos reales para cambiar lo que dicen (y hacen) y cómo lo dicen (y hacen), pero también es posible entrenar una sistema de voz sintetizada para que luego pronuncie cualquier frase con esa misma voz.

El desarrollo de la agencia de prensa china no es por tanto nuevo, pero sí destaca por ser la primera implementación práctica de este tipo de tecnología: el modelo humano se mueve solo ligeramente y pestañea: todo en él es real salvo el movimiento de la boca y las frases que pronuncia, que en ambos casos están sintetizados mediante estos sistemas de inteligencia artificial.

Para su creación Xinhua ha colaborado con la empresa Sogou, que cuenta con un buscador de internet en el gigante asiático, y cuentan con un presentador que habla chino y otro que habla inglés. Para Xinhua las aplicaciones son ilimitadas, y estos presentadores virtuales pueden usarse para leer comunicados de prensa en los canales de televisión, web y móvil de la agencia.

El resultado no es perfecto, pero a no ser que te fijes —y que te avisen— puede que no detectes nada raro si no ves a este presentador durante un buen rato, ya que apenas gesticula y la voz sintetizada puede resultar extraña en según qué frases. Aún así el efecto es sorprendente, y podría plantear cambios similares en otras productoras televisivas privadas o públicas.

Vía | The Verge