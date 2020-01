Intel muestra su Horseshoe Bend, un prototipo de tablet plegable de 17 pulgadas y procesador Intel Tiger Lake

De momento no tanto como el MWC 2019, pero el CES 2020 está siendo en cierto modo el escenario para ver dispositivos plegables. Aunque eso sí, hablando de algo más cercano a los portátiles, como el Lenovo ThinkPad X1 Fold y el Intel Horseshoe Bend, un concepto que presenta ese mismo formato.

Vemos pues que se trata de un prototipo que también encaja en ese concepto de híbrido entre ordenador portátil y tablet grande, en esa misma idea también del Dell Concept Ori. No es que sea algo que vayamos a ver pronto en el mercado, pero el fabricante ha querido también mostrar que no están fuera de ese posible futuro camino de establecer la categoría de dispositivos plegables.

17,3 pulgadas y lo último de Intel

Bien poco han contado los de Intel sobre su Horseshoe Bend, pero sabemos que el panel plegable que integra es de 17,3 pulgadas. Dentro de lo parcos que son en detalles no hablan de los pliegues que puede aguantar como vimos en el Samsung Galaxy Fold, y tampoco conocemos la resolución y otros datos de la pantalla.

Lo que sí han confirmado es que los interiores visten de la casa y que se trata de un prototipo con el procesador Intel Tiger Lake UP4. La parte de las bisagras está oculta, de modo que aparentemente están protegidas de suciedad.

Se trata de un producto pensado para un uso muy similar al que hemos visto, en este caso con al menos tres formatos. Puede usarse en vertical, con una de las mitades siendo la base y activando el teclado virtual emulando así a los ordenadores portátiles tradicionales, también en horizontal y semiplegado a modo de monitor, o bien totalmente extendido y usando una peana de su parte trasera a modo de tablet con stand. Siendo un prototipo, por ahora no han mostrado algo similar al teclado que si vimos para el ThinkPad X1.

En cuanto a los exteriores, está construido en metal con un acabado mate. Tiene una cubierta de cuero, buscando dar unas sensaciones similares a las que da un libro.

Un camino que parecen buscar ya varios

Como decíamos, se trata de un prototipo y per se quizás no lo veamos en el mercado, siendo así una manera de mostrar la posible evolución que pueden tomar los dispositivos plegables que sí construyan las empresas colaboradoras como Lenovo. De hecho, dado que Windows 10 aún no tiene una versión adaptada a estos dispositivos, lo que vemos en este caso es un software propio adaptado para la demo.

Veremos si este año vemos alguno de estos conceptos terminados y llegando al mercado. Será interesante ser espectador del nacimiento de estas categorías de dispositivos si finalmente logran establecerse como productos acabados en la electrónica de consumo, veremos a qué precios van llegando estos portátiles-tablet.